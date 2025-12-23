PODCAST CANLI YAYIN

Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...

Erken emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların elini çabuk tutmasında fayda var. Çünkü sadece yeni asgari ücret değil, bazılarında oran değişikliği de ödemelere yansıyacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...

Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada yeni yılla birlikte önemli değişiklikler hayata geçecek. Her yıl asgari ücret zammı bu tutarları yükseltirken, 2026'da buna ilaveten bir de oran artışı olacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik oran yüzde 45'e çıkarılarak yurt dışı borçlanmasıyla eşitlenecek. Bağ-Kur'luların yararlanabildiği ihyada da yüzde 34.75'lik oran yüzde 45 olacak. Peki hesaplı emeklilik için ne yapmak lazım? Nelere dikkat edilmeli?

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


HANGİ TARİHLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hem oran artışı hem asgari ücret zammı 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce başvurmak, bu artışlardan etkilenmemek için yeterli.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

e-Devlet üzerinden kolayca borçlanma başvurusu yapma imkanı var. Bunun için öncelikle SSK'lılar '4a', Bağ-Kur'lular '4b' üzerinden askerlik ya da doğum borçlanması bölümüne giriyor. Ardından da borçlanma yapılmak istenen tarih aralığının seçilmesi gerekiyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

ÖDEMENİN DE HEMEN Mİ YAPILMASI GEREKİYOR?

Borçlanma ve ihya için ödeme hemen yapılmıyor. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında ödenecek tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde paranın yatırılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ- Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre bulunuyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


SÜRE KAÇIRILIRSA BORÇLANMA İPTAL Mİ OLUR?

Ödeme süresini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp yapılan başvuru da geçersiz sayılıyor. Bu sürelerin borçlanılabilmesi için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Bu durumda da ödenecek tutar yeni asgari ücret ve oran üzerinden hesaplanıyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KISMİ İHYA VE BORÇLANMA OLUR MU?

Hizmet borçlanmasında borçlanma yapılabilecek süreden ihtiyaç kadarı primlere ekletilebiliyor. İhyada ise bu imkan yok. Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. Kısmi ihya olmuyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

ŞİMDİ BAŞVURUP ÖDESEM, SONRA İADE ALINABİLİR Mİ?

Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar, eğer emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği parayı geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine borçlanma bedellerini aynı şartlarda geri alabiliyor. Kısmi iade yapılamıyor. İade faizsiz olarak yapılıyor. İhyada ise uygulama farklı. Eğer ihya işlemi gerçekleşmiş ve ödeme yapılmışsa, sonrasında bundan vazgeçilemiyor, ödenen tutar iade alınamıyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


ADIM ADIM PRİM KAZANMA YOLLARI

Yeni oranlara ve asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı formüle göre 1 Ocak'ta ödemeler şöyle değişecek:

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Formüle göre değişecek oranlar:

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Formüle göre değişecek oranlar:

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Yeni yılda oranlar ne kadar olacak?

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Vakıf Katılım
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Trafik sigortasında sistem yenileniyor: Hasarsız sürücüye ödül hasarlıya zam kapıda!
Konser yolsuzluğu CHP'de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer'in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!
D&R
Aidat kabusu sona eriyor: Fahiş zamlar meclis freniyle durdurulacak! Yaptırım geliyor
Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80'e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek