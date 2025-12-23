PODCAST CANLI YAYIN

Konser yolsuzluğu CHP'de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer'in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!

Karaburun Belediyesi’nin konserler için esnaftan topladığı bağışları Nigar Arsevi Yeter’in hesabına yatırdığı ortaya çıkmıştı. Yeter’in, tutuklu eski başkan Tunç Soyer’in yeğeni olduğu açığa çıktı.

Karaburun Belediyesi'nin düzenlediği Tuğba Özerk ve Deniz Seki konserleri öncesi belediye zabıtalarının otel ve işletmecilerden topladığı bağışların Nigar Arsevi Yeter adına yatırıldığı ortaya çıkmıştı. Nigar Arsevi Yeter'in müzisyen Murat Yeter'in eşi, yolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in yeğeni olduğu ortaya çıktı. CHP'li Karaburun Belediyesi, 2023 yılında 101. kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında 16 Eylül'de Mordoğan'da Tuğba Özerk, 17 Eylül'de Karaburun'da Deniz Seki konseri düzenlemişti.

Yolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in yeğeni Nigar Arsevi Yeter (sosyal medya)Yolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in yeğeni Nigar Arsevi Yeter (sosyal medya)

'GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA'

Konserler öncesi otel ve işletmelere giden belediye zabıtaları, "101. kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamındaki konserler için gönlünüzden ne koparsa" diyerek, Nigar Arsevi Yeter'in hesabına bağış yapmalarını istemişti. Bununla da yetinmeyen zabıtalar, dekontun fotoğrafını da verilen cep telefonu numarası üzerinden göndermelerini talep etmişti. Bu şekilde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira bağış toplandığı ortaya çıkmıştı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre bağış paralarının Nigar Arsevi Yeter adına gönderildiği belirlenirken Yeter'in, yolsuzluktan tutuklu İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Yolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç SoyerYolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer

Öte yandan Avukat Esennur Ezgi, Şans Prodüksiyon Ajans Filmcilik A.Ş. şirketi adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Nigar Arsevi Yeter hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma', 'ticari sırların ifşası' ve 'haksız rekabet' suçlarından şikâyette bulundu. Avukat Ezgi şikâyet dilekçesinde, Yeter'in PR şirketi sahibi Banu Ergin'e ait şirkette çalıştığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak, Ergin'in bilgisi ve rızası olmadan kendi lehine işlemler gerçekleştirdiğini ifade etti.

