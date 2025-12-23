Konser yolsuzluğu CHP'de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer'in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!

Yolsuzluktan tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer'in yeğeni Nigar Arsevi Yeter (sosyal medya)

'GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA'

Konserler öncesi otel ve işletmelere giden belediye zabıtaları, "101. kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamındaki konserler için gönlünüzden ne koparsa" diyerek, Nigar Arsevi Yeter'in hesabına bağış yapmalarını istemişti. Bununla da yetinmeyen zabıtalar, dekontun fotoğrafını da verilen cep telefonu numarası üzerinden göndermelerini talep etmişti. Bu şekilde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira bağış toplandığı ortaya çıkmıştı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre bağış paralarının Nigar Arsevi Yeter adına gönderildiği belirlenirken Yeter'in, yolsuzluktan tutuklu İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.