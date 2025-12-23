Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG, Halep’te Suriye ordusuna bağlı iç güvenlik noktalarına saldırı düzenledi; çıkan çatışmalarda 5 sivil yaralandı. Saldırılar, Takvim’in daha önce gündeme getirdiği İsrail–SDG iş birliğini yeniden gündeme taşırken, terör örgütü SDG’nin İsrail’le koordinasyonunun sahadaki gerilimi tırmandırdığı değerlendirmesi yapıldı.
Ankara'nın uyarılarına rağmen entegrasyona yanaşmayan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, İsrail'in bölgedeki hesaplarına hizmet ederek Halep'te yeni bir saldırı başlattı. Sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan atışlarında 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri arasında Halep kentinde çatışma yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SDG'li teröristler kentin kuzeyindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden, Suriye ordusuna bağlı iç güvenlik noktalarını hedef aldı.
SALDIRILARDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırılarda, 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.Terörist unsurların Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldığı, çatışma seslerinin kentin birçok noktasında duyulduğu aktarıldı.
Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Eşrefiye Mahallesi'nden hareketle Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırılar nedeniyle "Gaziantep-Halep kara yolu"nun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
Bölge kaynakları, SDG'nin siyasi çözüm ve entegrasyon çağrılarını reddederek silahlı saldırıları tercih etmesinin, sahada gerilimi tırmandırdığını ve sivillerin doğrudan hedef hâline gelmesine yol açtığını belirtti. Yetkililer, çatışmaların sürdüğü bölgelerde yaşayan sivillere evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.
Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.
SALDIRILARI SDG BAŞLATTI
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Halep ve çevresindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Sözcü, SDG'nin kamuoyuna yansıttığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sahadaki çatışmalarda saldırıyı başlatan tarafın SDG olduğunu vurguladı.
Suriye İçişleri Bakanlığı adına konuşan sözcü, arabuluculuk girişimlerine rağmen SDG'nin süreci oyalamaya çalıştığını ve varılan mutabakatları uygulamadığını söyledi. SDG'nin Halep'te yerleşim mahallelerini hedef almasının, yeniden imar ve istikrar istemediğinin açık göstergesi olduğunu kaydetti.
Sözcü, Suriye hükümetinin tüm provokasyonlara rağmen itidalini koruduğunu ve barışçıl çözümleri tercih etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. SDG'nin yapısının "yüzde 100 Suriyeli" olmadığını da dile getiren sözcü, buna karşılık hükümetin tamamen Suriyelilerden oluşan bir çözüm üzerinde çalıştığını belirtti.
Açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, güvenlik ve istikrarın sağlanması için sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
'DEVLET ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR'
Halep Valisi Azzam Gharib, SDG güçlerinin, Eşrefiye ve Şeyh Maksud'daki ortak kontrol noktalarından ani bir şekilde çekildiğini, ardından sivillerin, iç güvenlik güçlerinin, ordunun ve sivil savunmanın doğrudan hedef alındığı saldırıların başladığını ifade etti. Gharib, bölge halkından çatışma bölgelerine ve şehir merkezine giden yollardan uzak durmaları çağrısında bulunarak, "Devlet, vatandaşların korunması ve güvenliği bozmaya yönelik her türlü girişimin engellenmesi konusunda asla taviz vermeyecektir" dedi.
ATEŞKES SAĞLANDI
Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Halep ilinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes sağlandığı bildirildi. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG hedefleri etkisiz hale getirildikten sonra örgüte verilen karşılığın durdurulduğu" belirtildi. Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi'nin açıklamasına göre, Suriye ordusu Halep'te PKK/YPG'nin saldırılarına karşılık vererek örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdikten sonra ateş açmayı durdurma talimatı verildi.
Açıklamada, "Genel Kurmay Başkanlığı, SDG hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu hedeflerin vurulmasının durdurulması yönünde talimat verdi ve çatışma alanının sivillerden uzak tutulacak şekilde daraltılmasını sağladı" ifadeleri yer aldı.
Örgütün SDG adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Suriye güvenlik güçlerine saldırının durdurulduğu" ifadesi kullanıldı.
Suriye ordusundan daha önce yapılan açıklamada, "ordunun halkı koruma ve savunma sorumluluklarına uygun olarak hareket ettiği, kontrol hatlarını değiştirme yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı, bunun yerine sadece ateş kaynaklarına karşılık vermekle yetinildiği" belirtilmişti.
İSRAİL–SDG HATTI GÜNDEMDE
Öte yandan Suriye'deki son saldırılar, Takvim'in gündeme taşıdığı İsrail–SDG hattını yeniden doğrular nitelikte gelişmelere sahne oldu. İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın daha önce resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarda SDG/YPG ile toplantılar gerçekleştirildiği açıklanmış, örgüt için "Suriye'deki en büyük müttefikimiz" denilmişti.
FİDAN'DAN SDG'YE İSRAİL UYARISI
Öte yandan Suriye'deki son saldırılar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, terör örgütü SDG'nin ülkenin yeni ordusuna entegrasyonu konusunu Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunduğu sırada yaşandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında SDG'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Fidan, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle yürütülen entegrasyon görüşmelerinde ilerleme niyeti göstermediğine dikkat çekmişti.
Fidan, "Maalesef, (SDG'nin) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." ifadelerini kullanmıştı.
Terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine diyalog ve uzlaşma yoluyla entegre olmasının önemine dikkat çeken Fidan, bu sürecin Suriye'nin istikrarı, bütünlüğü ve güvenliği açısından kritik olduğunu belirtmişti.
İSRAİL–DÜRZİ TEMASLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Türkiye, Suriye'deki istikrarsızlığın temel nedenleri arasında İsrail'in izlediği politikaların bulunduğuna dikkat çekerken, İsrail'in sahadaki adımlarını etnik ve mezhepsel unsurlarla kurduğu temaslar üzerinden genişlettiği daha önce Takvim gündeme getirmişti. İsrail basınında da yer alan haberlerde, Yahudi ve Kürt unsurların yanı sıra Dürzilere özel vurgu yapıldığı, İsrail yönetiminin Dürzilerle temas halinde olduğu sık sık vurgulanmıştı.
Bu kapsamda, 14 Mart 2025'te yaklaşık 100 kişilik Suriyeli Dürzi bir heyet, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etmişti. Yaklaşık 52 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyarette heyetin İsrail bayrağı altında görüntü verdiği basına yansımıştı.
Söz konusu temaslar, Suriye'deki güvenlik ve siyasi süreçler açısından bölge kaynaklarının dikkat çektiği başlıklar arasında yer almıştı.