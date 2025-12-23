Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri arasında Halep kentinde çatışma yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SDG'li teröristler kentin kuzeyindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden, Suriye ordusuna bağlı iç güvenlik noktalarını hedef aldı.

Ankara'nın uyarılarına rağmen entegrasyona yanaşmayan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG , İsrail'in bölgedeki hesaplarına hizmet ederek Halep 'te yeni bir saldırı başlattı. Sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan atışlarında 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Bölge kaynakları, SDG'nin siyasi çözüm ve entegrasyon çağrılarını reddederek silahlı saldırıları tercih etmesinin, sahada gerilimi tırmandırdığını ve sivillerin doğrudan hedef hâline gelmesine yol açtığını belirtti. Yetkililer, çatışmaların sürdüğü bölgelerde yaşayan sivillere evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Eşrefiye Mahallesi'nden hareketle Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarına yönelik saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırılar nedeniyle "Gaziantep- Halep kara yolu"nun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Saldırılarda, 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.Terörist unsurların Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldığı, çatışma seslerinin kentin birçok noktasında duyulduğu aktarıldı.

Terör örgütü Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı, AA

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.