Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz





SORU: Size dönük bu tarz tehditler oluyor mu?



Bu, genel anlamda böyle. Zaten bana özel anlamda böyle. Çünkü bir de benim Mersin'de, İstanbul Şile'de oturan, Mersin'le uzaktan yakından alakası olmayan, evet, Tarsuslu gibi ama Tarsus'ta bile elini kolunu sallayamadan, tek başına sabahleyin bir koltuk kahvesinde çay, kahve içmeye cesaret edemeyen bir adamın eline teslim etmişsin. O adam da Hasan Ufuk Çakır'ın başarılı çalışmasını hazmedemiyor.



Hastane kapılarında milletin yanındayım. Gece gündüz telefonlarım açık. Her daim ölüde, düğünde, sünnette, Kur'an'da, mevlitte ben varım. Navigasyonla, yani konumla bulamayacak adamlardır bunlar Mersin'deki köyleri. Konumla, konumla, konum atsan gidemezler bunlar. Şimdi bunlar itibarlı olacak, ben çalışan itibarsız olacağım? Ya Peygamber Efendimizin hadisi var ya: "Çalışanla çalışmayan bir olur mu?"



İşte bütün hadise şu: Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, bizim gibi samimi insanları kucaklayamadı. Üç tane adama bıraktı orayı. Adamların etrafında milletvekilleri dönüyor. "Ayıp olmasın, biz nasıl bir daha vekil olalım... eğilelim." Eğilmeyeceksin! Millet seçti onu seni oraya.



ADAMLAR BENİMLE ASANSÖRE BİNMİYOR, ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKADAŞLARI GÖRÜR DİYE"

Adamlar beni görüyor, asansöre binmiyor benle. "Acaba, partinin, eee, şeyin, Özgür Özel'in yakın arkadaşları görür" diye.



İHRAÇ TEHDİTLERİ: BANA SAADET PARTİSİ'NE GEÇ DEDİLER

Hasan Ufuk Çakır, yanlışlara yanlış dediği için ihraç tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, "Saadet Partisi'ne geç" baskısı gördüğünü TAKVİM'e anlattı.



Genel Merkez'e rest çeken Çakır şu ifadeleri kullandı:



Öyle adamlarla zaten... Allah'ın nefesini almam, çayını suyunu içmem ben. Şimdi hadise bu yönde. Biz de bunları söylüyoruz. Şimdi kalkıyorsun, "Seni ihraç ederim." Yok, "Saadet Partisi'ne geç." Ya sana mı soracağım hangi partiye geçeceğimi? Hem benim Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakacağımı sana kim söyledi? Yüreğin yetiyorsa, işte yap, elinde bir sürü şey var.

Beni ihraç etmek demek, kafana kurşun sıkmaktan başka bir çare değil.



Onun için, ha... Benim ona bir önerim vardı. Şimdi genel kurul var, kurultay. "Getir, hakim huzurunda ön seçimi. Tüzükle de elini kaldır. Ondan sonra görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman?" Ama bunları getirmeyeceksiniz. Neden? Çünkü Ali Mahir Başarır Mersin'e geldiği zaman önüne gelene milletvekilliği sözü veriyor. Önüne gelene milletvekilliği sözü veriyor. Yani saysan herhalde altı yüz kişi olmuştur. Mersin'in 13 vekili var.





"39. KURULTAYIN SAĞLIKLI OLDUĞUNA KENDİLERİ DE İNANMIYOR"



SORU: Sayın vekil, şimdi kurultaydan bahis açıldı. 38. Kurultay üzerindeki şaibeler hala kalkmadı. İstinafta devam eden bir mahkeme süreci var. Böyle bir ortamda 39. Kurultay ne kadar sağlıklı olur?



Şimdi bunu anlatmak çok kolay. Yani kendileri de inanmıyor buna aslında. Ya on kere kurultay yaptık zaten. Temel yanlış… Sizi bunlar kurtarmaz.



Sizin yapacağınız iş şaibeye karışmış arkadaşları geçici olarak bu partiden ihraç etmekti.



"BENİM MASERATİM YOK, BAKLAVA KUTUSUNA PARA KOYMADIM"



Ali Mahir Başarır örneği üzerinden belediyelerdeki yolsuzluklara değinen Çakır şu ifadeleri kullandı:



Ben kırmızı plakaya binmiyorum. Kırmızı plakayı da bir müteahhidin, esas sabıkalı müteahhidin altına vermiyorum. Benim Maserati'm yok. Benim araba koleksiyonum yok. Yani, önce bir yerel seçim yaptınız. Ya getirdiniz, getirdiniz çoluk çocuk... Ya baklava kutusuna parayı ben mi koydum arkadaş ya?Bu adamı ben mi getirdim belediye başkanı yaptım? Yani iyi olursa size, kötü olursa Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine. Ya Kılıçdaroğlu getirmediniz mi sizi? Sizi grup başkanı, grup başkan vekili yapmadı mı? Sizi üç beş dönem milletvekili yapmadı mı?







AHMET ZEREN: Burada bir anekdot hatırlatmak istiyorum. Kurultay sonrası Ali Mahir Başarır'ın özellikle Veli Ağbaba ile Halk TV ekranlarına yansıyan görüntüsü vardı.



HASAN UFUK ÇAKIR: Zıpladılar! "Partiyi ele geçirdik. Bayramımız olsun. Bundan sonra belediye başkanını da biz yazacağız, milletvekilini de biz yazacağız" dediler.



Ee, millet ne diyor? Millet, millet. "Rüzgar esiyor." diyor. O rüzgar esiyorsa senin oyun bugün niye %45 değil? Niye %40 değil senin oyun? Niye değil? %50 artı bir varken sen buna ulaşamayacaksan, sen milletvekili yazsan ne olur? Eee, baklava kutusundaki paraları taşıyan belediye başkanını yazsan ne olur?



"YOLSUZLUĞU ŞAİBEYİ SORDUKLARINDA APIŞIP KALIYORUZ CEVAP VEREMİYORUZ"



SORU: Şimdi bu noktada "Millet ne diyor?" dediniz ve sahaya indiğinizde cevaplamakta zorluk çektiğiniz bazı sorular var. Keza baklava kutusu örneği verdiniz. Pavyonda delege iradesini satın aldığına dair iddialar var. Biz de bunlara çok şahitlik ediyoruz. İtiraflar var. CHP Erzurum'da olan olaylar var. Yani böyle bir ortamda cevap veremediğiniz sorular nedir? Yani sizi bu kadar zora sokan durum nedir?



İşte cevap veremiyoruz. Apışıp kalıyoruz adamlara. Ya bir insan kendisiyle beraber çalıştığı eski bir genel başkanına, İstanbul'da orada burada trol ordusu kurar da anasına, avradına, kızına, karısına sövdürür mü ya?



Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey var, bir yapı var. İşlerine geldiği zaman Hasan Ufuk Çakır'a sövdürüyorlar. Ya arkadaş iki gündür televizyona çıkıyorum. Mersin yıkılıyor. Yıkılıyor. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Televizyonları ele geçiriyorsunuz. Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkarmazsınız. Ulan ne yapacağız? Millete kendimizi nasıl anlatacağız?



ÖZGÜR ÖZEL MURAT EMİR'E ARATTI: "YAYINLARA ÇIKMA"



SORU: Peki bu yayınlardan Genel Merkez rahatsız mı? Size bu tarz yayınlara katılmayın diye bir baskı uyguluyor mu?



TGRT'ye katılınca Murat emir bana "Ne olur? Genel Başkan ricam ediyor, çay içelim." dedi.



"Bak dedim, bana iftira atıyorlar." dedim. "Yarın halledeceğiz." dedi. Yarın oldu. Açtım Halk TV'yi, aynı derecede adam bana "Oto hırsızı" diyor. Oto hırsızı. Bakın. Oto hırsızı diyor.



HALK TV'YE BELGELERLE YANIT VERDİ: ALÇAKLAR, TERBİYESİZLER, HAYASIZLAR



Hakkındaki "sabıkalı" haberlerine karşın Halk TV'ye belgelerle yanıt veren CHP'li Hasan Ufuk Çakır, UYAP'ından dört belge gösterdi. İki davadan beraat ettiğini, birinde HAGB aldığını diğerinde ise 10 ay hapis kararı olduğunu anlattı. 10 ay hapis kararı için ise şu ifadeleri kullandı:



Bu onay hapis ne? Benim, bacanağım baldızımı dövdü. Ben de ona iki tokat çektim. Kadına şiddete karşı geldim yani. E hadi bakalım bir oto hırsızlığı bul bakalım burada, oto hırsızlığı. Ben büyük bir ailenin oğluyum. Yörük Türkmen aşiretinin çok önde gelen insanlarından biriyim. Sen mesnetsiz olarak bu oto hırsızlığını senin kafana vururlar, kırarlar. Dava açtım. Bu konuda Halk TV'nin muhabirine, Halk TV'ye, RTÜK'e dava açtım. Öyle kimsenin şeref haysiyetiyle oynayamazsınız" Oto hırsızlığıyla ilgili bir tek kelam bulsunlar. Şikayet dilekçesi bulsunlar. Alçaklık, terbiyesizlik, hayasızlıktır bu.



SORU: Sayın Vekil, çok açık bir şey soracağım. Halk TV'de size "sabıkalı" dedirten, az önce CHP'de zikrettiğiniz yapı mı?



Evet, evet, evet, evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Utanmıyor musunuz siz? Halk TV'ye siz çıkıyorsunuz. Hep Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler çıkıyor. Bir de bana saldırttırıyorsunuz. Bunun finansörü kim? Halk TV'nin sahibi nerede? İngiltere'de. Yakalama emri var. Kimin kimle dostluğu var?



SORU: Şimdi savcılık dosyasına gelecek olursak, İBB iddianamesinde fonlandığı belirtilen bir Halk TV var. Boğaz'daki kaçak villası Ekrem İmamoğlu tarafından göz yumulduğu söylenen bir Cafer Mahiroğlu var. Dahası bu Mahiroğlu yurt dışında ve hakkında yakalama kararı mevcut. Ne söylemek istersiniz bu konuda?



Adam İngiltere'de, Türkiye'ye gelmiyor. Yakalama kararı var ama ne hazindir ki Halk TV'ye talimat veriyor. "Şu milletvekiline saldırın." diyor. "Şu adama saldırın." diyor. Ama öyle bir adama saldırdılar ki, onun adı Hasan Ufuk Çakır.



CHP ARINSIN DİYENLERE CADI AVI



AHMET ZEREN: Yani CHP'de "parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere görünen o ki cadı avı başlatıldı.



HASAN UFUK ÇAKIR: Kesinlikle. Bizi günah keçisi olarak koydular. Bu bizim apoletimiz olur. Onlar bildiğini yapsın. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Ben, hiç sahalardan ayağımı çekmedim. Milletin hep yanında gittim, 505 köyü gezdim.



ALİ MAHİR BAŞARIR'A TAHSİS PLAKALA SALVOSU: HARAM SOFRALARA OTURUYOR



AHMET ZEREN: Peki sizin gibi diğer Mersin vekillerinin aracı niye İzmir Foça sahillerinde geziyor?



HASAN UFUK ÇAKIR: E gezer işte onların aracı Foça sahillerinde. Eğer sen haram sofralarına oturursan, onlarla iş tutarsan, onlara arabanı da tahsis edersin. Benim, benim öyle adamlarla hiç işimim olmadığı için bilmem ben.





38. KURULTAYDA NE YAŞANDI, ÖZGÜR ÖZEL NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?



SORU: Tekrardan bir geçmişe dönmek istiyorum ben. 38. kurultayın en yakın tanıklarından birisiniz. Hatta o kurultayda açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediğinizi beyan ettiniz. Birçok isim oldu Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyip sonrasından günün sonunda Özgür Özel'in yanında konumlandı. 38. kurultayda ne yaşandı? Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kurultay sonrası yapılan ilk parti içi toplantıda Özgür Özel sizden neden özür diledi?



Şimdi, kurultay bittikten sonra ne olduğunu tabii ben bilmiyorum. Kim kime ne almış, ne vermiş. Erzurumlu adam diyor ki "Beni aldılar, şurada para verdiler, beni pavyondan şunu yaptılar, oyumu değiştirdim."



Bitlis diyor ki "Şunu yaptım." O diyor ki "Bunu yaptım" Ben bunları bilmem. Olup olmadığını bilmem ben bunları.



Ancak, ancak kurultayın sonucunda Ali Mahir Başarır'la bir gazeteci arkadaş röportaj yapıyor. "Neden Kemal Kılıçdaroğlu'yla yollarınızı ayırdınız?" diyor. "Efendim," diyor, "Mersin," diyor, "beş" dedim diyor (yani beni kastediyor). "Şaibeli adam, koymayın" dedi diyor. "Bunu Demokrat Parti istemedi" diyor. Ya böyle bir adaylık söz konusu mu? Davet vardı, gitmedim ben. "Şaibeli adam" diyor, "Mersin beş" diyor. "Koymayın efendim" dedim diyor. Onun için diyor "kırılma noktam oldu" diyor.



Ben de kapalı grupta Özgür Özel'e dedim ki, çıktım kürsüye bu şeyi gösterdim, canlı yayını. "Tüzüğe göre seçilmiş milletvekiline şaibeli demek partiden ihraçtır. İhraç edilebilir değil, ihraçtır. Şimdi bu Ali Mahir Başarır'ı ihraç edecek misin?" dedim.



O da kalktı dedi ki "Ben onun adına senden özür diliyorum" dedi. Ben de bir şey demedim bunun üzerine. Demedim bir şey.



SORU: "Peki buna benzer bir durum siz yap yani tarafı siz olsaydınız? Bu tüzük işler miydi?



İşlerdi. Hemen kovardı. Yani ama ben yürekli adamım. Öyle bir lafı söyledikten sonra eğer bana en ufak bir sinyal göndersin, zaten millete giderim. Millete giderim. Benim gideceğim başka bir yer yok. Benim gideceğim bir otel sahibi yok. Benim gideceğim bir gayrimeşru adam yok. Benim gideceğim ayağı çarıklı, eli nasırlı Yörük çocukları, işçi çocukları, dağın başında domates, nahıl yetiştirirler. Limon diken ellere bak onlara gelirim ben. Nereye gideceğim ben? Benim başka gidecek bir yerim yok. Ben gidip de İngiltere'ye tatile gitmiyorum. Ben gidip de Almanya'ya bir diğer yerlere gidip de o kötü yerlere gitmedim. Ben görmedim Almanya'yı, İngiltere'yi. Benim gittiğim Mersin, geldiğim Ankara, bir de İstanbul'a ara sıra davet olursa arkadaş, kalmam oraya.





KILIÇAROĞLU'NA TROLLERLE KÜFÜR ETTİRDİLER



SORU: Peki televizyondaki tezviratlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na edilmeyen hakaret kalmadı.



Ya bu çok felaket bir şey. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış kim olursa olsun. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi için söylüyorum. Ya adamın trolllerle ne anası kaldı… Ya 13 sene başkanlık yapmış, %48,5 oy almış. O masayı, o masayı toplamış. Hadi sen de toplasana o masayı.



Özgür Özel ve CHP medyasının anketlerde öndeyiz şeklinde iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Çakır şöyle konuştu:



Hadi bakalım yap %48! Ne senin oyun? At başı gidiyorsun AK Parti'yle. Bu kadar ekonomik sıkıntıya göre at başı gidiyorsun. Ama sen yani buna bir çare arayacağına, ya yatıyorsun bir adam için, kalkıyorsun bir adam için. Bu ne ya?



Ama artık bu ayrımcılığa girdi. Bu kıyıma girdi. Oraya gelip de önünü ilikleyenler zannediyor ki, biz milletvekili olacağız. Bak göreceğiz günün sonunda o takla atanların önünde ne olacaklarını görecekler. Hiçbir şey olmayacak. Aynı bir gün benim söylediklerime abi keşke şöyle senin dediğin gibi olsaydı diyecekler. Ama ben kemiğimi kemirtmem. Ama ben açıkta kalmam. Çünkü iki şahit var, biri Allah, biri millet.



Neymiş? Gençmiş. İşte gördük getirdiğin genç belediye başkanını. Gördük. Mersin'de de var ondan bir tane, bir tane. Bu ne ya? Onun için millet bunlara bakar iktidara gidecek parti bu şekilde idare edilmez. Ne diyeceğim başka ya? Bak, benim gayrimeşru bir işim yok. Ben küfür etmiyorum. Ben hakaret etmiyorum. Ya bir günde de ki, ya gel bir konuşalım deseydi, hepimizi kucakla ya. Ya bırak ya.



Biz Kemal Bey'e oy verdik. Sen de Kemal Bey'in dört dönem milletvekilliğini yaptın. Grup Başkanvekilliği, grup başkanı yaptın. Ya bu Kemal Bey seni daha ya yoktan var etti ya. Hiç mi bunun hatırı yok ya?



İşte Kemal Bey'in sırtındaki hançerlerle kurultaya çıktım sözü budur.



Beylikdüzü'nden adam ilçe başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptı. Getirdi İstanbul Belediye Başkanı yaptı, arkasında durduk. Hep beraber. Yani, bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girip de orada devrim yapıp işi ele geçirip de şimdiki şu konuştuğunuz işte bir sürü yalan, doğru şaibe, para aldım verdim hadiseleri gerçekleştikten sonra işte bak olmuyor demek. İş tutmuyor. Yani siyasette temeli olmazsa, sağlam yerlere oturmazsa, istediğin kadar ayak oyunu oyna. İstediğin kadar parayla pulla iş yap, olmuyor, olmaz da, olmayacak da."