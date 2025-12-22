Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı operasyon medya camiasındaki kirli ilişkileri bir bir gün yüzüne çıkarıyor. Ünlü isimler ve medya mensuplarını da kapsayan soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

OPERASYON GENİŞLİYOR: SIRA EMRULLAH ERDİNÇ'TE Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.