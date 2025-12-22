Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Zehir lobisine yönelik yürütülen dev operasyonda medya ayağı çatırdadı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin ardından, adliye koridorlarının tanıdık ismi Emrullah Erdinç de gözaltına alındı. Emrullah Erdinç'in sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı operasyon medya camiasındaki kirli ilişkileri bir bir gün yüzüne çıkarıyor.

Ünlü isimler ve medya mensuplarını da kapsayan soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

OPERASYON GENİŞLİYOR: SIRA EMRULLAH ERDİNÇ'TE

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örnekleri en kritik delil niteliği taşıyor. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin kan örnekleri negatif çıksa da, geçmişe dönük kullanım tespiti yapan saç analizlerinde kokain ve esrar metabolitlerine rastlandığı iddia edilmişti. Emrullah Erdinç'in de benzer bir prosedürden geçeceği ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Uyuşturucu ve fuhuş ağının kurulduğu Kenan Tekdağ döneminde Habertürk'ün Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Ersoy'un ardından soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

