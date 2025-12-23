Altında yükseliş hız kesmiyor: Gram ve ons için 2026 tahminleri nasıl? Uzmanlardan temkinli mesaj

Ons Altın 4.420 Doları Aştı, Gram Altın 6 Bin Lirayı Geçti

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 420 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişin etkisiyle yurt içinde gram altın da ilk kez 6 bin lira sınırını aştı. Altın 2025 yılı başından bu yana yüzde 68'i aşan değer kazancıyla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına imza attı.