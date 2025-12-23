Kadraj Galeri Kadraj İkon Altında yükseliş hız kesmiyor: Gram ve ons için 2026 tahminleri nasıl? Uzmanlardan temkinli mesaj

2025 yılı değerli metaller cephesinde tarihe geçecek bir performansa sahne oluyor. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışının güçlenmesiyle birlikte altın ve gümüş yıl boyunca üst üste rekorlar kırdı. Yeni haftaya da zirvede başlayan iki metal hem uluslararası piyasalarda hem de iç piyasada tarihi seviyelere ulaştı. Peki altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanların 2026 için tahminleri neler? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 06:51
Haftaya artışla başlayan gram altın saat 06.33 itibarıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 912 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 645 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişte birden fazla küresel etken öne çıkıyor. Piyasa analistleri, dolar endeksinde görülen kısmi zayıflamanın ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Özellikle rezervlerini çeşitlendirmek isteyen ülkelerin talebi, altının güçlü seyrini korumasında etkili oluyor.

Öte yandan jeopolitik riskler de piyasalardaki belirsizliği artırmaya devam ediyor.

Ons Altın 4.420 Doları Aştı, Gram Altın 6 Bin Lirayı Geçti

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 420 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişin etkisiyle yurt içinde gram altın da ilk kez 6 bin lira sınırını aştı. Altın 2025 yılı başından bu yana yüzde 68'i aşan değer kazancıyla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına imza attı.

Gümüş Altını Geride Bıraktı

Altındaki yükselişe gümüş de güçlü şekilde eşlik etti. Haftaya yüzde 3,2'lik artışla başlayan ons gümüş, 69,5 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Yıl genelinde yaklaşık yüzde 140'lık yükseliş kaydeden gümüş, performansıyla altını açık ara geride bıraktı.