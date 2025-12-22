Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek

(Fotoğraf: A Haber)



TUĞYAN'IN KERVAN'I SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ ANLAR



Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin 4 isim ifade verecek!

(Fotoğraf: A Haber)

"HAYATINDAKİ ERKEK İÇİN ETRAFINI SİLER" DEMİŞTİ

Öte yandan Olayla ilgili Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

Gülter, annesinin ablasının sevgilisi Kervan'dan nefret ettiğini belirterek, "Bir kaç sebebi vardır. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın Kervan'dan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam Kervan'ı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme 'Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin' dedi. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler" dedi.

Gülter, "Kervan için ablan Tuğyan anneni öldürebilir mi?" sorusuna ise, "Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi" diye konuştu.