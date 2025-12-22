Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü'nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
alova'daki evinin terasının penceresinden düşen sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, Tuğyan Ülküm Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "kızı itti" itirafıyla soruşturma derinleşti. İtiraf sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti. Bu kapsamda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ve kızı Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger ifade verecek. Bu gelişmenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler de A Haber canlı yayınında ortaya çıktı.
26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
KIZI TUTUKLANMIŞTI
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti.
SULTAN İTİRAFÇI OLMUŞTU
Arkadaşının annesini pencereden ittiğini itiraf eden Nur Sultan Ulu, ifadesinde "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum." demişti.
4 KİŞİ DAHA İFADE VERECEK
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmaya ilişkin çok önemli bilgileri ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.
Şimşek, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla yeniden ifadeye çağrılacak kişilerin netleştiğini belirterek, bu isimleri şöyle sıraladı: Menajer Çiğdem Turhan, Eski sevgili Gökhan, Tuğyan'ın arkadaşı Bircan Dülger, Sultan Nur Ulu.
Şimşek, söz konusu kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifade vermek üzere çağrılacağını belirtti.
TUĞYAN'IN KERVAN'I SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ ANLAR
Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silahla tehdit ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.
"HAYATINDAKİ ERKEK İÇİN ETRAFINI SİLER" DEMİŞTİ
Öte yandan Olayla ilgili Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermişti.
Gülter, annesinin ablasının sevgilisi Kervan'dan nefret ettiğini belirterek, "Bir kaç sebebi vardır. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın Kervan'dan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam Kervan'ı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme 'Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin' dedi. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler" dedi.
Gülter, "Kervan için ablan Tuğyan anneni öldürebilir mi?" sorusuna ise, "Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi" diye konuştu.