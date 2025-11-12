PARALAR "SİSTEME" AKTARILDI

Bu yolla elde edilen paraların örgüt içinde "sistem" diye tabir edilen havuza aktarıldığı, örgüt üyelerinin hem şahsi zenginleşme sağladıkları hem de bu gelirlerin siyasi amaçlarla, özellikle de İmamoğlu'nun "ileride gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri" için kaynak oluşturmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi. GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA YARDIM EDİYORSUN: KAŞIKLA VE KEPÇEYLE ALIRSIN

İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, örgüt üyelerinin "geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun", "şimdi verme vakti", "şimdi kaşıkla vereceksin, ileride kepçeyle alırsın" şeklindeki ifadelerle, maddi yardım istedikleri kişileri bu cümlelerle ikna ettiği kaydedildi. Örgütün amacının sadece maddi menfaat elde etmek olmadığı vurgulanan iddianamede, İmamoğlu'nun siyasi hedefleri doğrultusunda parti içi hakimiyet kurmak ve ileride Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik finansal ve insan kaynağı sağlamak olduğu belirtildi.

CHP İstanbul İl Binasının alımından kullanıldığı iddia edilen para sayma görüntülerin İddianamede, para sayma görüntülerinde yer alan balyalar halindeki paraların, İmamoğlu'nun talimatı ile ilçe belediyelerinden temin edildiği, paraların koordinasyonunun ise örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sağlandığı bildirildi. Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Tuncay Yılmaz İMAR, İSKAN VE RUHSAT USULSÜZLÜKLERİ

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yaptığı, belediyenin ihtiyaçları gerekçesiyle "yardım" adı altında inşaat sahiplerinden para talep edildiği, bu paraların örgüt yöneticileri aracılığıyla "sisteme" dahil edildiği kaydedildi. İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde de benzer uygulamaların sürdüğü aktarılan iddianamede, imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler ile örgüt gelirlerinin artırıldığı ifade edildi. İddianamede, örgütün üç önemli gelir kaynağından birinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen ruhsatlandırma ve tadilat işlemleri olduğu, bir diğer kaynağın ise hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler olduğu belirtildi. Üçüncü büyük kaynağın ise raylı sistem projeleri için temin edilen yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılması olduğu aktarılan iddianamede, bu kredilerden sağlanan fonların örgüte ciddi maddi katkı sağladığı tespitine yer verildi. İddianamede, örgütün, hem belediye kaynaklarını hem de siyasi gücü kullanarak sistematik biçimde gelir ve nüfuz sağladığı kaydedildi.

CHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlali İŞ ADAMLARI HARACA BAĞLANDI

Ayrıca iddianamede, örgütün iş adamlarından rüşvet talepleri, KİPTAŞ'ın zarar uğratılması ve Ekrem İmamoğlu'nun para aklama suçunu nasıl işlediği anlatıldı. İddianamede, 2018 yılında Gülaylar Grubun Ataşehir'de bulunan bir araziyi satın aldığı, arazi sahibi müşteki Mehmet İlhan Gülay'ın yeni bir imar planı ve uygulaması için İBB yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. İMAR PLANI İÇİN BAŞVURAN İŞ ADAMINDAN RÜŞVET İSTENDİ

Müşteki Mehmet İlhan Gülay'ın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde arazinin değerli ve büyük olmasından kaynaklı konunun örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'na aktarıldığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu, mülk sahibi Mehmet İlhan Gülay'ın önemli bir iş insanı olması ve başvuruya konu arazinin değerli bir alan olması sebebiyle, şüpheli Yakup Öner'i müştekiden 22 milyon dolar rüşvet talep etmesi için görevlendirmiştir. Şüpheli Yakup Öner'in müşteki Gülay'a, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu tarafından arazinin imar planında değişiklik ve arsa sahibine düşen payda artırım yapılması karşılığında yaklaşık maliyeti 22 milyon dolar olan otopark inşasının finansmanını üstlenmesi istenerek, rüşvet talebinde bulunulmuştur." İddianamede, müşteki Gülay'ın bu talebi kabul etmemesi üzerine söz konusu rüşvet eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilerek, "Müşteki Mehmet İlhan Gülay'ın rüşvet talebini kabul etmemesi üzerine bu sefer örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu tarafından şüpheli Yakup Öner'e imar değişikliği talep edilen 5 bin 400 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın bir kısmının bağışlanması talebi müşteki Mehmet İlhan Gülay'a iletilmiştir. 'Haklı talebinin gereğince yapmayacağını ve işinin görülmeyeceğini' anlayan müşteki, nakit rüşvet talebi kabul görmeyen örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu kamu gücünü kötüye kullanarak yapmış̧ olduğu baskılar neticesinde, 18 Aralık 2023 tarihli protokolle imar değişikliği talep edilen araziden İBB'ye intifa hakkı tesis ettirilerek, irtikap eylemini gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi. MÜTEAHHİTTEN 50 ADET DAİRE İSTENMİŞ

Bir diğer müşteki Bahattin Uçar'ın İnvest ünvanlı firması ile Sarıyer'de Vadi İstanbul içerisinde yer alan İETT'ye ait 49 dönümlük arazi üzerine yapılacak konut projesini Kiptaş'ın kapalı zarf usulü düzenlemiş olduğu ihaleyi kazandığı anlatılan iddianamede, şüpheli Ertan Yıldız'ın müştekiyi arayarak proje hakkında sunum yapmak üzere şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile tanışmak istediğini söylediği belirtildi. Emirgan Korusu'nda örgüt elebaşısı Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticisi şüpheli Ertan Yıldız, örgüt üyesi şüpheli Ali Kurt ve müşteki Bahattin Uçar'ın toplandıkları kaydedilen iddianamede, toplantıda İmamoğlu'nun müştekiye proje ile ilgili tek muhatabının ve yetkilinin Ertan Yıldız olduğunu, Yıldız'ın lafının kendi lafı olduğunu söylediği kaydedildi. Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu İddianamede, şunlar kaydedildi: "Mart 2023 tarihinde şüpheliler Ertan Yıldız ve Ali Kurt, müşteki Bahattin Uçar'ı Bayrampaşa'ya toplantı yapmak için çağırmış.̧ toplantıda şüpheliler, müştekinin yapmış̧ olduğu projeden 50 adet daireyi ekspertiz fiyatından düşük bedelle kendi söyleyecekleri İBB personellerine satışlarının yapılmasını istediklerini ve bunun Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu iletmişlerdir. Müştekinin bu teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelilerin defaten 50 adet daireyi ekspertiz fiyatından düşük bedelle kendi söyleyecekleri İBB personellerine satışlarının yapılması yönünde baskı kurup işlerini sekteye uğratacakları yönünde tehditlerde bulundukları anlaşılmıştır. Müştekinin tehditler neticesinde teklifi kabul etmemesi üzerine örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile KİPTAŞ Genel Müdürü olan şüpheli Ali Kurt, 1 ay boyunca müştekinin yaptığı satışları onaylanmayarak, hak ediş almasını engellemiş̧ ve maddi olarak icbar uygulamaya başlamıştır. Müşteki Bahattin Uçar'ın şüpheli Ertan Yıldız'ı arayarak haklarında suç duyurusunda bulunacağını iletmesi üzerine şüpheli Ali Kurt'un satış onaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."