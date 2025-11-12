CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi, CHP 'nin Ekrem İmamoğlu eliyle rüşvet, irtikap, yolsuzluk, veri sızıntısı ve siyasal casusluk gibi çok katmanlı bir suç ağının merkezine sokulduğunu gösterdi. ÖRGÜT LİDERİ EKREM İMAMOĞLU'NUN 3 AMACI 3806 sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun asıl ve ilk amacı maddi zenginleşme, ikinci amacı CHP'yi ele geçirme üçüncü amacının ise devleti ele geçirip rüşvet düzenini memleket geneline yaymak olduğu belirtildi.

İBB iddianamesinde 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı (Takvim.com.tr) Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden sonra İBB iddianamesinde de CHP 'nin yolsuzluk ve rüşvet parasıyla dizayn edildiğine dair bulgular yer aldı. İDDİANAMEDEN ŞAİBELİ KURULTAY ÇIKTI 38. Olağan Kurultay'a dair görüntüler tek tek incelendi. O dönem Ekrem İmamoğlu 'nun yanında Özgür Özel 'e destek olan isimlerin kurultay sonrası hangi makam ve mevkilerle ödüllendirildiği detaylıca anlatıldı. İBB iddianamesinde 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı (Takvim.com.tr) Rıza Akpolat'ın İstanbul İl Kongresi'ndeki delegelere maddi menfaat sağlayarak oylamaları Özgür Çelik lehine manipüle ettiği, 38. Kurultay'da da delegelerin Özgür Özel lehine satın alındığı vurgulandı.







BAŞKAN ADAYLARINI İMAMOĞLU VE AKPOLAT BELİRLEDİ



"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelindeki il ve ilçe belediye başkan adaylarının örgüt elebaşısı Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiği, İstanbul'daki 5 adayın ise Rıza Akpolat tarafından seçildiği iddia edildi.







İddianamede CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alım süreci de yer aldı.



Para kulesi görüntüleri ve para trafiği içinde olan isimler tek tek açıklandı. Gizli tanık ifadelerinde paraların toplanma amacı "çıkar, seçim zamanına fon oluşturmak ve Ekrem İmamoğlu'nun harcamalarını finanse etmek" olarak açıkladı.



CHP'DE SİYASAL CASUSLUK



Dahası rüşvetle dizayn edilen CHP'nin siyasal casusluk faaliyetleri ortaya çıktı.



Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün (ESÖ) hiyerarşik yapısındaki bir isim tüm dikkatleri üzerine topladı. FETÖ, MOSSAD ve CIA bağlantılı MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt şemasında "yönetici" olarak kayıtlara geçti.



MI6 casusu Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu



Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin yurt dışına sızdırılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:



İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verileri işlenerek yurt dışına sızdırılmıştır. Bu veriler üzerinden seçim güvenliğine ve halk iradesine müdahale edildiği anlaşılmakla, CHP hakkında Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin taktir ve ifası için Başsavcılığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur.

"2024 YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI MANİPÜLE EDİLDİ"



Yüksek Seçim Kurulu tarafından temin edilen güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri verilerinin, Cumhuriyet Halk Partisinde yetkili olmayan örgüt üyesi şüpheliler Melih GEÇEK ve Naim Erol ÖZGÜNER'e hukuka aykırı olarak verildiği, şüphelilerin "güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerine" İBB üzerinden temin ettikleri başkaca kişisel verileri işleyerek 2024 yerel seçim çalışmalarını manipüle etmek için kullandıkları anlaşılmıştır.



"DEVLETİN DEMOKRATİK YAPISINI ZEDELEYEN EYLEM"



YSK'nın siyasi partilere verdiği sandık veya seçmen verileri, yalnızca seçim işleyişini sağlamak ve sandık güvenliğini temin amacıyla kullanılabilir. Bu verilerin, adaylarla paylaşılması, "mutfak verileri" (yani seçmen eğilim analizleri, psikografık hedefleme vb.) ile birleştirilmesi ve seçmeni manipüle etmeye yönelik mikro-hedefleme çalışmaları için kullanılması: Seçim ilkelerine, seçim güvenliğine ve halk iradesine müdahale niteliğinde olup devletin demokratik yapısını zedeleyici bir eylemdir.