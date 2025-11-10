CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme

CHP'de son günlerde yaşanan tartışmaların odağındaki isimlerden Gürsel Tekin, partideki mevcut yönetime ve Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltti. "Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler içeride tutuluyor" diyen Tekin, İmamoğlu'na atıfta bulunarak, "Aziz İhsan Aktaş nasıl oldu da 37 CHP belediyesine girdi, kim bu yolu açtı? Ben genel başkan olsam bunu ilk ben araştırırdım" ifadelerini kullandı.

CHP içinde liyakat yerine gruplaşmanın hâkim olduğunu savunan Tekin, "CHP artık kongrelerde para konuşulan bir hale geldi. Bu, partinin köklü geleneğine aykırı" dedi. Parti içi hesaplaşmaların medya üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Tekin, "Sözcü, Halk TV ve Now… Ben onlara 'Şer TV' diyorum. Beni ekranlara çıkarmadılar ama aynı tartışmaların merkezindeki isimleri ağırladılar" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki mal varlığı iddialarına da yanıt veren Tekin, "Benim tek gelir kaynağım eşimin ve benim maaşım. 7 sülalemi araştırın, tek bir haram lokma bulamazsınız" derken, "CHP'nin kimsenin şahsi çıkarına alet edilmesine izin vermem" mesajı verdi.