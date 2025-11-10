PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme

CHP’deki tartışmalara sert tepki gösteren Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu’na göndermelerde bulundu. “Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler içeride tutuluyor” diyen Tekin, “Aziz İhsan Aktaş nasıl oldu da 37 CHP belediyesine girdi, kim bu yolu açtı?” sözleriyle dikkat çekti. Tekin ayrıca “CHP artık kongrelerde para konuşulan, ‘İmamoğlu Holding’ tartışmalarının yaşandığı bir hale geldi, bu kabul edilemez” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme

CHP'de son günlerde yaşanan tartışmaların odağındaki isimlerden Gürsel Tekin, partideki mevcut yönetime ve Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltti. "Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler içeride tutuluyor" diyen Tekin, İmamoğlu'na atıfta bulunarak, "Aziz İhsan Aktaş nasıl oldu da 37 CHP belediyesine girdi, kim bu yolu açtı? Ben genel başkan olsam bunu ilk ben araştırırdım" ifadelerini kullandı.

CHP içinde liyakat yerine gruplaşmanın hâkim olduğunu savunan Tekin, "CHP artık kongrelerde para konuşulan bir hale geldi. Bu, partinin köklü geleneğine aykırı" dedi. Parti içi hesaplaşmaların medya üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Tekin, "Sözcü, Halk TV ve Now… Ben onlara 'Şer TV' diyorum. Beni ekranlara çıkarmadılar ama aynı tartışmaların merkezindeki isimleri ağırladılar" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki mal varlığı iddialarına da yanıt veren Tekin, "Benim tek gelir kaynağım eşimin ve benim maaşım. 7 sülalemi araştırın, tek bir haram lokma bulamazsınız" derken, "CHP'nin kimsenin şahsi çıkarına alet edilmesine izin vermem" mesajı verdi.

Gürsel Tekin Gürsel Tekin

40 YIL EMEK VERMİŞ İNSANLAR KAPI DIŞARI EDİLDİ

CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Gürsel Tekin, "Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler itirafçılar içerde tutuluyor" dedi. Sabah'tan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulunan Tekin, şunları kaydetti:

CHP İl Başkanı görevini kabul ettiğiniz günden beri hayatınız nasıl değişti?
Çocukluğumdan beri CHP'liyim. İlk görevim gençlik kolları başkanlığıydı. Partinin her kademesinde görev aldım. Siyasi partilerde bir okul yoktur derler ama ben adeta partinin içinde yetiştim. Hâlâ ilk günkü heyecanı taşıyorum. Bu heyecan olmasa bunca zorluğu göze alıp bu ağır sorumluluğu üstlenmezdim.

15 aydır delegeler üzerinden yürütülen bir tartışma vardı ama biz bu tartışmanın tarafı değildik. Şimdi davayı açan da CHP'li, davalı da CHP'li. Biz sadece hukuken üzerimize düşeni yaptık ve elimizi taşın altına soktuk.

Ama buna rağmen sosyal medyada troller tarafından linç edildik. Hindistan'dan, Pakistan'dan troll orduları organize edilmiş.

Gürsel Tekin Gürsel Tekin

PARTİDEN ATTILAR
CHP üyeliğimizi bir imza ile silemezsiniz. 40 yıllık emeğimiz, ideallerimiz var. Üstelik tüzüğe göre partiden ihraç edilmek için yolsuzluk, hırsızlık, yüz kızartıcı suç ya da vatana ihanet gibi gerekçeler gerekir.
Ben bunların hiçbirini yapmadım.
Ömrünü bu partiye adamış insanlar kapı önüne bırakılırken, yüzlerce CHP'linin tutuklanmasına neden olan itirafçılar partide tutuluyorsa ben bu duruma isyan ederim.
Aziz İhsan Aktaş davasında da çok ciddi iddialar var. Neler söylemek istersiniz?
İnsan her türlü hataya açıktır, bu hataları CHP olarak nasıl gidereceksiniz, önemli olan bu. CHP geleneğinde biri bir hata yapmışsa onun bir tek yöntemi vardır. Üyeliği askıya alınır, gider aklanır gelir. Şimdi Aziz İhsan Aktaş ekranlara çıkıp parti yöneticilerinin ismini veriyor. İsmi geçen arkadaşlarımız Meclis Başkanına gidip 'dokunulmazlığımız kaldırılsın' talebinde bulunmalı. Gidip aklanıp partiye geri gelsinler. Bu iddiaları yok saymamız, gerçeği değiştirmiyor. Dosya ortada, reddetmek dosya içeriğini değiştirmiyor. Toptan retçi bir anlayışla sorunu çözemeyiz.

Aziz İhsan AktaşAziz İhsan Aktaş

TANIŞMAK İSTERİM
Aziz İhsan Aktaş ile tanışmadım ama tanışmak isterim açıkçası. Nasıl kudretli bir adam ki 37 CHP belediyesine girdi. Ben genel başkan olsam aklıma ilk olarak 'nasıl 37 belediyemize girdin? Kim bu yolu açtı?' sorusu gelir. Bunu araştırmalılar. Aziz İhsan'ın aracını kullanmak bile partimiz için züldür. Şükür, partimizin aracı da var. Bakın 99 yılında hiç paramız yoktu ama asla böyle şeylere tenezzül etmedik.

Gürsel Tekin Gürsel Tekin

7 SÜLALEMİ ARAŞTIRIN HARAM LOKMA BULAMAZSINIZ

Ticaret demişken sizin çok zengin olduğunuza dair iddialar var. Neler söylemek istersiniz?
Geçmişte bu konu çok tartışıldı. "298 dairesi, 11 şirketi var" diye yazılar çıktı. Tamamen asılsız, saçma sapan iddialar bunlar. Ben hiçbir zaman ihale veren ya da ihale alan bir görevde bulunmadım. Buradan açık çağrı yapıyorum: Meclis'te bir komisyon kuralım. Son 30 yılda kim ne kazanmış, neye sahip olmuş ortaya dökülsün. İlk önce de benim mal varlığım incelensin. Benim tek gelirim, eşimin ve benim maaşımız. 1994 yılında aldığım, bugün de oturduğum bir evim var. Bir de eşimin ve benim aracımız var. 7 sülalemi araştırın, tek bir haram lokma bulamazsınız. Ben Nazım Tekin'in oğluyum, haram lokma yemem.

Gürsel Tekin Gürsel Tekin

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA KARŞIYDIM

Siyasette genç yaşta iki büyük tartışmanın ortasında kaldım.İlki, 1998 senesinde başörtüsü yasağı döneminde yaşandı. Başörtüsü yasağına karşıydım; çünkü özgürlüğe aykırıydı. Ailemde pek çok kişi başörtülü ama ben bu yasağa ailemden dolayı değil, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı olduğum için itiraz ettim. O dönem belediyede başı kapalı bir kadına görev verince kopan fırtınayı unutamam. İkinci olay, bir televizyon programında, "HDP'ye de bakanlık verilebilir" dedim diye 22 gün boyunca sosyal medyada linç edildim. Hatta partimden de tepkiler geldi.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İMAMOĞLU HOLDİNG TARTIŞMASI VAR

CHP'ye yönelik İmamoğlu Holding tartışması var. Neler söylemek istersiniz? İmamoğlu Holding" ifadesi, Berhan Şimşek'e aittir. Kongrelerde para konuşulmasını kabul etmek mümkün değil. CHP delegesinin oyunun bu şekilde yönlendirilmesi akıl alır şey değil. Benim yöneticilik yaptığım dönemde böyle şeyler olmadı. Olsa hesabını ben veremezdim.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

İSTİNAFI BEKLİYORUZ
Tek isteğimiz, istinaf başvurusunun sonucunun beklenmesi. O sonuç gelsin, görevi teslim ederiz. Başka hiçbir beklentimiz yok. Özgür Bey'e hatırlatmak isterim: Bu partide çok tartışmalı kongreler yaşandı ama sonunda herkes bir araya gelip partiye yara aldırmadan devam etti. Bugün de bunu yapmak mümkün. Bakın o kadar çok baskı altındayız ki geçici kurul üyesi Zeki Şen kalp krizi geçirdi. Şimdi durumu iyi şükürler olsun. Yurtdışından trollerle bizi sürekli saldırılarda bulunuyorlar.

Gürsel Tekin fondaş medyayı topa tuttu Gürsel Tekin fondaş medyayı topa tuttu

ONLARA 'ŞER TV' DİYORUM
Sözcü, Halk TV ve Now... Ben onlara "Şer TV" diyorum. Beni 40 gün ekrana çıkarmadılar. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın ortaklarını, arkadaşlarını çıkardılar.
Onlara rağmen ekranlara çıkacağım ve gözlerinin içine bakarak kimlerle iş tuttuklarını anlatacağım. Benim en çok zoruma giden buydu. Eskiden sürekli ekranlarına çıkarıyorlardı.
Ama onlara rağmen o televizyonların ekranlarına çıkacağım ve onların gözlerinin içine bakarak hangi organizasyonun içinde olduklarını, nasıl günah işlediklerini söyleyeceğim.

Özgür ÖzelÖzgür Özel

'BU SÖZÜ ONA YAKIŞTIRAMADIM'
Özgür Özel'in 'tahammül ediyoruz açıklaması' bizi üzdü. Birlikte çalıştık, uzun yıllar emek verdik. Benim gibi bu partinin okulunda yetişmiş, 40 yıldır yalnızca hizmet etmiş bir insana böyle bir söz yakışmaz. Keşke o sözleri söylemek yerine, "Bu partiyi kim mahkeme koridorlarına düşürdü?" diye sorsaydı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türk Telekom
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demirtaş kararı mahkeme takdirinde
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
İdefix
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Eğlence mekanında korkunç saldırı: Yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi | O cani tutuklandı
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan'dan Özel'in hadsiz sözlerine yanıt: "Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!"
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?