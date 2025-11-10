CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme

CHP'de son günlerde yaşanan tartışmaların odağındaki isimlerden Gürsel Tekin, partideki mevcut yönetime ve Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltti. "Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler içeride tutuluyor" diyen Tekin, İmamoğlu'na atıfta bulunarak, "Aziz İhsan Aktaş nasıl oldu da 37 CHP belediyesine girdi, kim bu yolu açtı? Ben genel başkan olsam bunu ilk ben araştırırdım" ifadelerini kullandı.
CHP içinde liyakat yerine gruplaşmanın hâkim olduğunu savunan Tekin, "CHP artık kongrelerde para konuşulan bir hale geldi. Bu, partinin köklü geleneğine aykırı" dedi. Parti içi hesaplaşmaların medya üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Tekin, "Sözcü, Halk TV ve Now… Ben onlara 'Şer TV' diyorum. Beni ekranlara çıkarmadılar ama aynı tartışmaların merkezindeki isimleri ağırladılar" ifadelerini kullandı.
Hakkındaki mal varlığı iddialarına da yanıt veren Tekin, "Benim tek gelir kaynağım eşimin ve benim maaşım. 7 sülalemi araştırın, tek bir haram lokma bulamazsınız" derken, "CHP'nin kimsenin şahsi çıkarına alet edilmesine izin vermem" mesajı verdi.
40 YIL EMEK VERMİŞ İNSANLAR KAPI DIŞARI EDİLDİ
CHP'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Gürsel Tekin, "Partiye 40 yıl emek vermiş insanları kapı dışarı ederken, partiyi mahkemeye verenler itirafçılar içerde tutuluyor" dedi. Sabah'tan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulunan Tekin, şunları kaydetti:
CHP İl Başkanı görevini kabul ettiğiniz günden beri hayatınız nasıl değişti?
Çocukluğumdan beri CHP'liyim. İlk görevim gençlik kolları başkanlığıydı. Partinin her kademesinde görev aldım. Siyasi partilerde bir okul yoktur derler ama ben adeta partinin içinde yetiştim. Hâlâ ilk günkü heyecanı taşıyorum. Bu heyecan olmasa bunca zorluğu göze alıp bu ağır sorumluluğu üstlenmezdim.
15 aydır delegeler üzerinden yürütülen bir tartışma vardı ama biz bu tartışmanın tarafı değildik. Şimdi davayı açan da CHP'li, davalı da CHP'li. Biz sadece hukuken üzerimize düşeni yaptık ve elimizi taşın altına soktuk.
Ama buna rağmen sosyal medyada troller tarafından linç edildik. Hindistan'dan, Pakistan'dan troll orduları organize edilmiş.
PARTİDEN ATTILAR
CHP üyeliğimizi bir imza ile silemezsiniz. 40 yıllık emeğimiz, ideallerimiz var. Üstelik tüzüğe göre partiden ihraç edilmek için yolsuzluk, hırsızlık, yüz kızartıcı suç ya da vatana ihanet gibi gerekçeler gerekir.
Ben bunların hiçbirini yapmadım.
Ömrünü bu partiye adamış insanlar kapı önüne bırakılırken, yüzlerce CHP'linin tutuklanmasına neden olan itirafçılar partide tutuluyorsa ben bu duruma isyan ederim.
Aziz İhsan Aktaş davasında da çok ciddi iddialar var. Neler söylemek istersiniz?
İnsan her türlü hataya açıktır, bu hataları CHP olarak nasıl gidereceksiniz, önemli olan bu. CHP geleneğinde biri bir hata yapmışsa onun bir tek yöntemi vardır. Üyeliği askıya alınır, gider aklanır gelir. Şimdi Aziz İhsan Aktaş ekranlara çıkıp parti yöneticilerinin ismini veriyor. İsmi geçen arkadaşlarımız Meclis Başkanına gidip 'dokunulmazlığımız kaldırılsın' talebinde bulunmalı. Gidip aklanıp partiye geri gelsinler. Bu iddiaları yok saymamız, gerçeği değiştirmiyor. Dosya ortada, reddetmek dosya içeriğini değiştirmiyor. Toptan retçi bir anlayışla sorunu çözemeyiz.