Ekrem İmamoğlu'nun "gizli kasası"ydı! Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız CHP'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonna etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Ertan Yıldız, Tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlunun gizli kasası patladı! Ertan Yıldızdan Ekosistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...

