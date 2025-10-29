Casus Hüseyin Gün'ün yabancı ajanlar ile sevgilisinin kafesinde görüştüğü iddia edildi

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın ajan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)

İhbarcı Ü.D.A., Hüseyin Gün 'ün annesinin eski ortağı olduğunu söyledi. "A.Ö.B. isimli sevgilisinin Beşiktaş'taki kafesi zamanla zincir haline geldi. Gün, ajanlarla buralarda görüştü" dedi. MASAK raporunda ise Hüseyin Gün'ün çalışanı B.Y.'nin ifadesine yer verildi. B.Y., Gün'ün talimatıyla Merdan Yanardağ 'a 2023 seçimlerinde, iki kez zarfla binlerce euro verdiğini belirtti.

İstanbul'da yürütülen casusluk soruşturmasında, yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan ile birlikte Merdan Yanardağ da tutuklandı. Soruşturma kapsamında incelenen tutuklu Hüseyin Gün 'ün bilgisayarı, gizli notlarında ve telefonlarında Necati Özkan ve Merdan Yanardağ dışında ilginç bağlantılara ulaşıldı. MASAK raporlarında ise Gün'ün para trafiği dikkat çekti. Gün'ün çalışanı B.Y.'nin ifadesinde Yanardağ'a, 2023 seçimleri öncesinde 10 bin Euro ve 5 bin Euro olmak üzere zarf içinde Gün'ün gönderdiği paraları teslim ettiğini anlattı. Merdan Yanardağ (Takvim.com.tr)

117 MİLYON LİRA

19 Nisan 2023'te Gün'ün hesabından 10 bin Euro çekildiği belirlendi. MASAK raporunda, Gün'ün 2018- 2025 arasında 117 milyon 285 bin lira çektiği hesabına ise 32.3 milyon lira yatırdığı ifade edildi. Böylece yurt dışı ve yurt içinden hesabına gönderilen paradan toplam 84.4 milyon lira çektiği kaydedildi.

Alaçam'ın oğlu Ü.D.A Gün'ün çalışanı B.Y.'nin kendisine, "Hüseyin bey polis çevirmelerinde sorun yaşamamak ve durdurulmamak için bir takım tedbirler alırdı. Aracında sinyal kesici bulundurduğunu biliyorum" dediğini aktardı.



DERİN İRTİBAT

Hüseyin Gün'ün telefonundan 32 üst düzey istihbaratçı ve bürokrat çıktı.







Richard Moore (Takvim.com.tr)





Gün, isimlerle ilgili, "Birçok bürokrat ya da iş adamının numarasının bende bulunması, ticari geçmişimden dolayıdır" cevabını vererek kendisini kurtarmaya çalıştı. Görüştüğü isimlerin başında MI6 Başkanı olan Richard Moore geldi.

Gün'ün İngiltere Başkonsolosluğu'nda Türkiye'den sorumlu Zeynep Özbektaş ile de irtabatı var.

Gün eski CIA görevlisi Scott'la 2016'da 6 kez, eski istihbarat subayı Benjamin Worell'le 6 kez irtibata geçti. İngiliz eski Özel Kuvvetler Komutanı John Taylor Holmes'la 2010-2016 arası 138 kez, İngiltere Teknik İstihbarat servisi yöneticisi Chris McGrath'la 308 kez, Ermenistan eski Başbakanı Karen ile 4 kez, İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert'le 3 kez, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Sarkissian Dr. Armen'le 16 kez, eski CIA çalışanı ve ortağı Aaron Bar ile 8 kez iletişime geçti.