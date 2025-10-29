PODCAST CANLI YAYIN

Casus Hüseyin Gün'ün yabancı ajanlar ile sevgilisinin kafesinde görüştüğü iddia edildi

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile birlikte casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’ün tüm ilişkileri ortaya döküldü. Bilgisayarı ve telefonu deşifre edildi. Para transferleri, CIA, MOSSAD ve MI5’ten birçok isimle irtibatta olduğu kesinleşti. Casus Gün'ün yabancı ajanlar ile sevgilisinin kafesinde görüştüğü iddia edildi. Şüpheli Merdan Yanardağ'a da zarfla para gönderdiği ileri sürüldü.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Casus Hüseyin Gün'ün yabancı ajanlar ile sevgilisinin kafesinde görüştüğü iddia edildi

İhbarcı Ü.D.A., Hüseyin Gün'ün annesinin eski ortağı olduğunu söyledi. "A.Ö.B. isimli sevgilisinin Beşiktaş'taki kafesi zamanla zincir haline geldi. Gün, ajanlarla buralarda görüştü" dedi.

MASAK raporunda ise Hüseyin Gün'ün çalışanı B.Y.'nin ifadesine yer verildi. B.Y., Gün'ün talimatıyla Merdan Yanardağ'a 2023 seçimlerinde, iki kez zarfla binlerce euro verdiğini belirtti.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın ajan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın ajan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)

İstanbul'da yürütülen casusluk soruşturmasında, yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan ile birlikte Merdan Yanardağ da tutuklandı. Soruşturma kapsamında incelenen tutuklu Hüseyin Gün'ün bilgisayarı, gizli notlarında ve telefonlarında Necati Özkan ve Merdan Yanardağ dışında ilginç bağlantılara ulaşıldı. MASAK raporlarında ise Gün'ün para trafiği dikkat çekti. Gün'ün çalışanı B.Y.'nin ifadesinde Yanardağ'a, 2023 seçimleri öncesinde 10 bin Euro ve 5 bin Euro olmak üzere zarf içinde Gün'ün gönderdiği paraları teslim ettiğini anlattı.

Merdan Yanardağ (Takvim.com.tr)Merdan Yanardağ (Takvim.com.tr)

117 MİLYON LİRA
19 Nisan 2023'te Gün'ün hesabından 10 bin Euro çekildiği belirlendi. MASAK raporunda, Gün'ün 2018- 2025 arasında 117 milyon 285 bin lira çektiği hesabına ise 32.3 milyon lira yatırdığı ifade edildi. Böylece yurt dışı ve yurt içinden hesabına gönderilen paradan toplam 84.4 milyon lira çektiği kaydedildi.

Alaçam'ın oğlu Ü.D.A Gün'ün çalışanı B.Y.'nin kendisine, "Hüseyin bey polis çevirmelerinde sorun yaşamamak ve durdurulmamak için bir takım tedbirler alırdı. Aracında sinyal kesici bulundurduğunu biliyorum" dediğini aktardı.


DERİN İRTİBAT
Hüseyin Gün'ün telefonundan 32 üst düzey istihbaratçı ve bürokrat çıktı.



Richard Moore (Takvim.com.tr)Richard Moore (Takvim.com.tr)


Gün, isimlerle ilgili, "Birçok bürokrat ya da iş adamının numarasının bende bulunması, ticari geçmişimden dolayıdır" cevabını vererek kendisini kurtarmaya çalıştı. Görüştüğü isimlerin başında MI6 Başkanı olan Richard Moore geldi.

Gün'ün İngiltere Başkonsolosluğu'nda Türkiye'den sorumlu Zeynep Özbektaş ile de irtabatı var.

Gün eski CIA görevlisi Scott'la 2016'da 6 kez, eski istihbarat subayı Benjamin Worell'le 6 kez irtibata geçti. İngiliz eski Özel Kuvvetler Komutanı John Taylor Holmes'la 2010-2016 arası 138 kez, İngiltere Teknik İstihbarat servisi yöneticisi Chris McGrath'la 308 kez, Ermenistan eski Başbakanı Karen ile 4 kez, İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert'le 3 kez, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Sarkissian Dr. Armen'le 16 kez, eski CIA çalışanı ve ortağı Aaron Bar ile 8 kez iletişime geçti.

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert (Takvim.com.tr)İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert (Takvim.com.tr)

15 TEMMUZ'U BİLİYORDU
FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu kesinleşen Hüseyin Gün'ün, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi öncesi yakın çevresine telkinlerde bulunduğu iddia edildi. Gün'ün yakın çevresine, "Türkiye'de büyük bir dalgalanma olacak, herhangi bir yatırım yapmayın, mevcut paranızı riske atmayın" şeklinde telkinlerde bulunduğu, bunun üzerine de Seher Alaçam'ın hesabındaki döviz cinsi yüksek miktardaki paranın İsviçre'ye aktardığı öğrenildi.

ABD'li eski başkan Joe Biden'ın özel kalem müdürü Ron Klain (Takvim.com.tr)ABD'li eski başkan Joe Biden'ın özel kalem müdürü Ron Klain (Takvim.com.tr)

ÖZBEKİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ
İfadelere göre, spekülatör George Soros ile de irtibatı olduğu bildirilen Gün'ün 2005-2006'da Özbekistan'da mevcut yönetimi devirmek amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunduğu da iddia edildi. Ü.D.A, "MIS, MI6 ile yaptığı görüşmelerde darbeyi gerçekleştirmek ve muhalefete finansman sağlamak için talepte bulunduğunu biliyorum" dedi.

Eski Mossad Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliğinden sorumlu eski Başkan Yardımcısı David Meidan. (Takvim.com.tr)Eski Mossad Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliğinden sorumlu eski Başkan Yardımcısı David Meidan. (Takvim.com.tr)

İNCE ANALİZ
MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ortağı CIA elemanı Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdığı da anlaşıldı. Gün, manevi annesi Seher Alaçam'ın Muharrem İnce ile tanışıklığı olduğunu ifadesinde itiraf etti. "Yazışmada İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İnce'dir" dedi.

Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018de CIAci Aaron Barra Muharrem İnce analizi yaptırdı: Seher mommyim tanıyorduGizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018de CIAci Aaron Barra Muharrem İnce analizi yaptırdı: Seher mommyim tanıyordu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Koza Altın
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
İdefix
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Kuruluş Orhan
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Türk Telekom
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu