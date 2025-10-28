Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "casusluk" soruşturması kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den NSA ve MOSSAD'a uzanan organize bir istihbarat operasyonunu deşifre etti.
Ortaya çıkan belgeler ve yapılan itiraflarla deşifre olan isimler devletin anayasal düzenine, seçim güvenliğine ve istihbarî egemenliğine yönelik tehdit oluşturan süreci gözler önüne serdi.
4 Temmuz'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu yakalanan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la çalıştığı, seçimden sonra da bizzat "mommy'im" dediği Seher Alaçam'la birlikte İmamoğlu'nu ziyaret ettiği belirlendi.
CIA'DEN MOSSAD'A... HÜSEYİN GÜN'ÜN BAĞLANTILARI
CIA ajanı Aaron Barr ile "ortak" olan Gün'ün; İngiliz istihbaratçı Christopher Paul McGrath, MI6 ajanı Allen Sir Mark, CIA direktör yardımcısı Miscik, MOSSAD ajanı ve Netanyahu'nun eski özel temsilcisi David Meidan, ABD Hava Kuvvetleri eski subayı Adam Zarazinski, İngiltere Eski Genel Kurmay Başkanı Guthrie, İsrail istihbarat subayı Ophir Shoham ve İngiltere ordusundan emekli general Shaw ile bağlantısı tespit edildi.
Gün ortağı Barr ile "teknik casusluk" yaptığını itiraf ederek Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a istihbarat sağladığını ifadesinde anlattı. "Açık kaynakları ve darkweb'ten elde ettiğimiz verileri analiz ettik" dedi.
"NECATİ ÖZKAN AARON BARR'IN CIA BAĞINI BİLİYORDU"
Aaron Bar için "Elinde olan imkanlar ve teknoloji sayesinde iki kişinin özel yazışmalarını görüyor ve analiz edebiliyoruz" diyen Gün, Necati Özkan'ın Barr'ın CIA bağlantısını bildiğini söyledi.
MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün itirafları İstanbulluların kişisel verileriyle nasıl yasa dışı işlem yapıldığını ve 2019'daki yerel seçim sürecine dijital istihbarat operasyonunu açık etti.