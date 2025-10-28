PODCAST CANLI YAYIN

Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"

2019'da Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibine 'İstanbulluların kişisel verilerini yasa dışı yolla ele geçirerek' istihbari faaliyet sağlayan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aktif rol aldığı belirlendi. Gün ve CIA'ci ortağı Aaron Barr'ın 24 Haziran seçimleri öncesi Muharrem İnce için çeşitli saha analizleri yaptırdığı ortaya çıktı. Deşifre olan WhatsApp yazışmalarında Barr'ın Gün'ü süreci koordine etmek için ABD'ye çağırması ve İsrailli şirketlere raporlar yazdırılması dikkat çekti. Öte yandan Hüseyin Gün, "mommy'im" dediği Seher Alaçam'ın Muharrem İnce ile tanışıklığı olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "casusluk" soruşturması kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den NSA ve MOSSAD'a uzanan organize bir istihbarat operasyonunu deşifre etti.

Ortaya çıkan belgeler ve yapılan itiraflarla deşifre olan isimler devletin anayasal düzenine, seçim güvenliğine ve istihbarî egemenliğine yönelik tehdit oluşturan süreci gözler önüne serdi.

4 Temmuz'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu yakalanan MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la çalıştığı, seçimden sonra da bizzat "mommy'im" dediği Seher Alaçam'la birlikte İmamoğlu'nu ziyaret ettiği belirlendi.

MI6 ajanı Hüseyin Gün (Takvim.com.tr)MI6 ajanı Hüseyin Gün (Takvim.com.tr)

CIA'DEN MOSSAD'A... HÜSEYİN GÜN'ÜN BAĞLANTILARI

CIA ajanı Aaron Barr ile "ortak" olan Gün'ün; İngiliz istihbaratçı Christopher Paul McGrath, MI6 ajanı Allen Sir Mark, CIA direktör yardımcısı Miscik, MOSSAD ajanı ve Netanyahu'nun eski özel temsilcisi David Meidan, ABD Hava Kuvvetleri eski subayı Adam Zarazinski, İngiltere Eski Genel Kurmay Başkanı Guthrie, İsrail istihbarat subayı Ophir Shoham ve İngiltere ordusundan emekli general Shaw ile bağlantısı tespit edildi.

Gün ortağı Barr ile "teknik casusluk" yaptığını itiraf ederek Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a istihbarat sağladığını ifadesinde anlattı. "Açık kaynakları ve darkweb'ten elde ettiğimiz verileri analiz ettik" dedi.

MI6 ajanı Hüseyin Gün ifadesinde Necati Özkan'ın Aaron Barr'ın CIA bağlantılarını bildiğini söyledi (Takvim.com.tr)MI6 ajanı Hüseyin Gün ifadesinde Necati Özkan'ın Aaron Barr'ın CIA bağlantılarını bildiğini söyledi (Takvim.com.tr)


"NECATİ ÖZKAN AARON BARR'IN CIA BAĞINI BİLİYORDU"

Aaron Bar için "Elinde olan imkanlar ve teknoloji sayesinde iki kişinin özel yazışmalarını görüyor ve analiz edebiliyoruz" diyen Gün, Necati Özkan'ın Barr'ın CIA bağlantısını bildiğini söyledi.

MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün itirafları İstanbulluların kişisel verileriyle nasıl yasa dışı işlem yapıldığını ve 2019'daki yerel seçim sürecine dijital istihbarat operasyonunu açık etti.

Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı idiMuharrem İnce, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı idi


2018'DE MUHARREM İNCE İÇİN SAHA ANALİZLERİ YAPTIRDILAR

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken; Aaron Barr isimli CIA ajanının 2019'daki yerel seçim sürecinden önce 2018'deki Cumhurbaşkanlığı süreci için de faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Yerel seçimde İmamoğlu'nun kampanya ekibine istihbari faaliyet sağlayan Barr, 2018'de de Muharrem İnce için çeşitli analizler yaptırdı.

Hüseyin Gün ve Aaron Bar'ın İnce için saha analizi yaptırdığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Hüseyin Gün ve Aaron Bar'ın İnce için saha analizi yaptırdığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

GİZLİ YAZIŞMALAR DEŞİFRE OLDU

Barr, iş ortağı MI6 ajanı Hüseyin Gün'ü süreci koordine etmek için ABD'ye çağırması ise dikkatlerden kaçmadı. İkili arasında 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde yapılan gizli yazışmalar deşifre oldu.

07.06.2018'de CIA ajanı Barr'ın WhatsApp üzerinden Hüseyin Gün'e şu mesajı attığı görüldü:

"Hi Huseyin. Unfortunate things did not work out. But I look forward to seeing you here in Miami soon. Btw. Based on our analytics we predicted Inces quick rise almost right when we started doing research, when people and papers were still saying he was going to be 3rd"

(Merhaba Hüseyin. Maalesef işler yolunda gitmedi. Ama yakında seni burada Miami'de görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu arada, analizlerimize dayanarak İnce'nin hızlı yükselişini daha araştırmaya başladığımızda öngördük; o sırada insanlar ve gazeteler hâlâ onun 3. olacağını söylüyordu.

MI6 ajanı Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğluMI6 ajanı Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu


BU TAŞIN ALTINDAN DA "MOMMY" ÇIKTI: MANEVİ ANNEMİN TANIŞIKLIĞI VARDI

Öte yandan Hüseyin Gün, manevi annesi Seher Alaçam'ın Muharrem İnce ile tanışıklığı olduğunu ifadesinde itiraf etti.

Gün, "İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İNCE'dir. Burada analizden kasıt haber bültenlerinden vesaire kendisinin seçim durumunu merak etmiştim o yüzden sormuştum. Herhangi bir şekilde kampanya vesaire durumlarında bulunmadık. Manevi annemin kendisiyle tanışıklığı vardı. O tanıştırmıştı" dedi.

Bilindiği üzere Alaçam, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın MI6 ve dolaylı olarak CIA ile kurduğu ilişkilerde köprü görevi gören, girift ilişkiler ağına sahip bir isim.

Hüseyin Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.

HAVUZDA GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE CAN VERDİ

İlginç bir ayrıntı da şu; Seher Erçili Alaçam 2022 yılında, Hüseyin Gün ile kendi evindeyken havuzda gizemli bir hayatını kaybetti.

MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün CIA ajanı iş ortağı Aaron BarMI6 ajanı Hüseyin Gün'ün CIA ajanı iş ortağı Aaron Bar


RAPORLARI İSRAİLLİ ŞİRKETE ANALİZ ETTİRDİLER

1 Temmuz 2018 tarihli yazışmalarda ise Aaron Barr, Hüseyin Gün'e "Ayrıca lütfen Joe'dan raporu üreten İsrail analiz şirketinin adını sormayı ve almayı unutma" şeklinde mesaj atıyor.

MI6 ajanı Hüseyin Gün ve CIA ajanı Aaron Barr'ın İsrailli şirketlere analiz raporu yazdıkları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)MI6 ajanı Hüseyin Gün ve CIA ajanı Aaron Barr'ın İsrailli şirketlere analiz raporu yazdıkları ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

Raporları İsrailli bir analiz şirketinin hazırladığını söylüyor.

CIA-NSA-MI6 ile İBByi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve 2. Cambridge AnalyticaCIA-NSA-MI6 ile İBByi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve 2. Cambridge Analytica

MI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Belli anımsattıMI6-İmamoğlu bağlantısını mommy mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... Şark şeytanı Gertrude Belli anımsattı

