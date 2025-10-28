Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"

Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı idi 2018'DE MUHARREM İNCE İÇİN SAHA ANALİZLERİ YAPTIRDILAR Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken; Aaron Barr isimli CIA ajanının 2019'daki yerel seçim sürecinden önce 2018'deki Cumhurbaşkanlığı süreci için de faaliyetler yürüttüğü saptandı. Yerel seçimde İmamoğlu'nun kampanya ekibine istihbari faaliyet sağlayan Barr, 2018'de de Muharrem İnce için çeşitli analizler yaptırdı.

Hüseyin Gün ve Aaron Bar'ın İnce için saha analizi yaptırdığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr) GİZLİ YAZIŞMALAR DEŞİFRE OLDU Barr, iş ortağı MI6 ajanı Hüseyin Gün'ü süreci koordine etmek için ABD'ye çağırması ise dikkatlerden kaçmadı. İkili arasında 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde yapılan gizli yazışmalar deşifre oldu. 07.06.2018'de CIA ajanı Barr'ın WhatsApp üzerinden Hüseyin Gün'e şu mesajı attığı görüldü: "Hi Huseyin. Unfortunate things did not work out. But I look forward to seeing you here in Miami soon. Btw. Based on our analytics we predicted Inces quick rise almost right when we started doing research, when people and papers were still saying he was going to be 3rd" (Merhaba Hüseyin. Maalesef işler yolunda gitmedi. Ama yakında seni burada Miami'de görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu arada, analizlerimize dayanarak İnce'nin hızlı yükselişini daha araştırmaya başladığımızda öngördük; o sırada insanlar ve gazeteler hâlâ onun 3. olacağını söylüyordu.

MI6 ajanı Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu





BU TAŞIN ALTINDAN DA "MOMMY" ÇIKTI: MANEVİ ANNEMİN TANIŞIKLIĞI VARDI



Öte yandan Hüseyin Gün, manevi annesi Seher Alaçam'ın Muharrem İnce ile tanışıklığı olduğunu ifadesinde itiraf etti.



Gün, "İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İNCE'dir. Burada analizden kasıt haber bültenlerinden vesaire kendisinin seçim durumunu merak etmiştim o yüzden sormuştum. Herhangi bir şekilde kampanya vesaire durumlarında bulunmadık. Manevi annemin kendisiyle tanışıklığı vardı. O tanıştırmıştı" dedi.



Bilindiği üzere Alaçam, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın MI6 ve dolaylı olarak CIA ile kurduğu ilişkilerde köprü görevi gören, girift ilişkiler ağına sahip bir isim.



Hüseyin Gün'ün Seher Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.



HAVUZDA GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE CAN VERDİ

İlginç bir ayrıntı da şu; Seher Erçili Alaçam 2022 yılında, Hüseyin Gün ile kendi evindeyken havuzda gizemli bir hayatını kaybetti.