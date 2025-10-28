e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı: Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir...

Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışan e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı sayesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve diğer tüm illerde güncel nöbetçi eczane listesine kolayca ulaşmak mümkün. Peki, e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...
Adım 1: e-Devlet'e Giriş
Tarayıcınızdan www.turkiye.gov.tr adresine gidin.
Sağ üst köşeden "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
e-Devlet şifreniz, mobil imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile giriş yapın.
Adım 2: Nöbetçi Eczane Sorgulama Sayfasını Bulun
Arama çubuğuna "Nöbetçi Eczane" yazın.
Çıkan sonuçlarda "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetine tıklayın.