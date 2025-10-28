e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı: Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir...

PODCAST CANLI YAYIN

Vatandaşlar günün geç saatlerinde ya da tatil günlerinde, ikamet ettikleri bölgede hangi eczanelerin açık olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışan e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranını kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir gibi tüm illerde güncel nöbetçi eczane listesine ulaşmak mümkün. Peki e-Devlet’ten nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım sorgulama ekranı ve detaylar…

Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışan e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı sayesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve diğer tüm illerde güncel nöbetçi eczane listesine kolayca ulaşmak mümkün. Peki, e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...

Adım 1: e-Devlet'e Giriş

Tarayıcınızdan www.turkiye.gov.tr adresine gidin.

Sağ üst köşeden "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

e-Devlet şifreniz, mobil imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile giriş yapın.

Adım 2: Nöbetçi Eczane Sorgulama Sayfasını Bulun

Arama çubuğuna "Nöbetçi Eczane" yazın.

Çıkan sonuçlarda "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetine tıklayın.

Adım 3: İl ve İlçe Seçimi

Açılan ekranda önce il seçin (ör. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir).

Ardından ilçe seçimini yapın.

Adım 4: Tarih Seçimi ve Sorgulama

Nöbetçi eczane sorgulamak istediğiniz tarihi seçin (bugün, yarın veya başka bir tarih).

Sorgula butonuna tıklayın.

Adım 5: Sonuçları Görüntüleyin

Seçtiğiniz il, ilçe ve tarihe göre nöbetçi eczane listesi ekranda görünür.

Eczanenin adı, adresi ve telefon numarası bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Nöbetçi Eczane Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

