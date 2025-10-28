e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı: Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir...

Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışan e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı sayesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve diğer tüm illerde güncel nöbetçi eczane listesine kolayca ulaşmak mümkün. Peki, e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...