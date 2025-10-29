28 - 29 Ekim noter açık mı kapalı mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim tarihinde kutlanan milli bir bayramdır. Resmi tatil günlerinde en çok merak edilen konulardan biri kurumların çalışma saatleri. Bu resmi tatil gününde noter işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlar, “28- 29 Ekim’de noterler açık mı?” sorusunu sıkça soruyor. Peki 29 Ekim’de noterler çalışıyor mu? Resmi tatillerde noter hangi saatlerde açık? İşte tüm detaylar…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 06:59

Paylaş





ABONE OL

Resmi tatil günlerinde en çok merak edilen konulardan biri kurumların çalışma saatleri. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar, "28 - 29 Ekim'de noterler açık mı?" sorusunu sıkça araştırıyor. Peki 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu? Resmi tatillerde noter hangi saatlerde açık? İşte tüm detaylar…

(Anadolu Ajansı) 28 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI? 28 Ekim'de noterler yarım gün hizmet verecek. Bugün banka ve noter gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek. 29 Ekim'de noterler açık mı? 29 Ekim 2025 resmi tatil olduğu için Türkiye'deki tüm noterler kapalıdır.