28-29 Ekim konsolosluk açık mı kapalı mı? Konsolosluklar resmi tatillerde açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Konsolosluklar 28-29 Ekim'de açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Pasaport ve vize işlemleri ile resmi belge onayları için konsoloslukların çalışma saatleri merak konusu oldu. İşte konsoloslukların çalışma saatleri...

(AA) 29 Ekim konsolosluklar açık mı kapalı mı? 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kamu kurumları ve resmi daireler kapalı olacaktır. Bu kapsamda konsolosluklar da dahil olmak üzere, Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler bu özel günde hizmet vermeyecektir.