Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2025 en yakın nöbetçi eczaneler...

(Kaynak: AA)

NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olan nöbetçi eczaneleri birkaç farklı kanal üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi, e-Devlet platformu ya da yerel belediyelerin mobil uygulamaları üzerinden il ve ilçe bilgisi girilerek, o gün görevli eczaneler anlık olarak görüntülenebiliyor. Resmi tatil dolayısıyla çoğu eczane kapalı olsa da, nöbetçi eczaneler bayram süresince kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.