Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2025 en yakın nöbetçi eczaneler...
Cumhuriyet Bayramı heyecanı tüm yurtta yaşanırken, vatandaşlar 29 Ekim Çarşamba günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram dolayısıyla birçok kamu kurumu ve özel işletme faaliyetlerine ara verecek. Peki eczaneler 29 Ekim’de açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil uygulamalarıyla birlikte vatandaşlar, "29 Ekim Çarşamba günü eczaneler açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczane nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte en yakın nöbetçi eczaneler…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Bilindiği üzere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim günü boyunca devam ediyor. Bu kapsamda, eczanelerin çalışma saatlerinde de düzenleme yapıldı.
Buna göre, 28 Ekim 2025 Salı günü eczaneler 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak, saat 13.00'ten itibaren ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
29 Ekim 2025 Çarşamba günü ise tüm gün boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet sunacak.