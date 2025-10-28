PODCAST CANLI YAYIN

ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerlediklerini vurgulan Erdoğan, "Ya bir yol bulur, ya bir yol açar menzile varırız" mesajı verdi. Savunmadaki 23 yıllık devrimi "Bizden sonraki nesiller daha iyi anlayacak" diyerek anlattı. Dünyada yeni düzenin "Kurtlar sofrası" olduğunu, düşene kimsenin acımayacağını bildiren Erdoğan, "Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dualarla girdi.

Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Törenimize teşrif eden her kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün zırhlı araç üretim tesisimizin açılışı ve Altay Tanklarının teslimi için bir aradayız.

Buna geçmeden önce Balıkesir'de yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybımız olmadı. 26 vatandaşımız yaralandı. Kendilerine şifalar diliyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Türk savunma sanayi adına büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Gerek bu tesis gerekse yapılan Altay Tankı Türk mühendislerimize güvenimizin boşa olmadığını gösteriyor. Bu uğurda ter döken şahadete eren kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. TUSAŞ tesisine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmetle yad ediyorum.

Savunma sanayide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz. Bundan 2 iki ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırdık. 1,5 milyar dolarlık ASELSAN üretim tesisinin temelini atmıştık.

840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500 personelimiz görev yapacak. Kapsamlı bir teknoloji üssü savunma ekosistemimize entegre olacak. Bu tesiste her ay 8 Altay, 10 adet Altuğ üretilecek. Hedefimiz kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)


Önümüze çıkan bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile ulaşmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar hedeflediğimiz yere ulaşırız. Bu modern tesisin hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

Yeni araçlar, yeni imkanlar, yeni kabiliyetler küresel mücadelenin alanını genişletiyor. Gümrük vergilerinin teknolojik gelişmeleri etkilediği hassas bir dönemin içindeyiz. Yeni bir jeopolitik bir denklem kuruluyor. Uluslararası sistem artık hem kabuk hem sistem değiştiriyor.

Uluslararası hukuk insanlara artık güven vermiyor. Bunu öne 1990'lı yıllarda Bosna'da gördük. 14 yıl boyunca Suriye'de gördük. Son olarak da 70 bin masumun hayatını kaybettiği Gazze'de gördük. Ne uluslararası hukuk ne dev bütçeli kurumlar bu katliamların önüne geçemedi. Bırakın engellemeyi eli kanlı zalimleri desteklediler. Bunun için her alanda güçlü ve her alanda caydırıcı olmanız gerekiyor. Yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz.

Risk ve tehditlerin artığı bu dönemde bunun farkına varan ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda savunma sanayi ve diplomasi olmak üzere Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdi. Güçlünün güçsüzü ezmediği diplomatik, asgari, ticari ve ekonomik tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kardeşlerimizin yaralarını sardık. İmkanlarımız ölçüsünde hiç bir bagaj taşımadan elimizden geleni yaptık. Bunun için kendi teknolojimizi de kendimiz üretmeye başladık. Son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Sizi 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretemiyorduk. Ama şuanda hamd olsun silahların üreten bir Türkiye var.

Savunma sanayinde yüzde 20 yerlilik oranı yoktu, şimdi ise yüzde 80'lere çıktık. SİHA'ları üreten, AKINCI'sını üreten bir Türkiye var. Destan yazmaya devam ediyoruz. Takip eden değil, takip edilen bir ülke durumuna geldik. Her hamlesi her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. Sektördeki 3500 savunma sanayi şirketimiz, 100 bin kalifiye çalışanımız var.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)

Güvenlik güçlerimizin neredeyse hepsini yerli olarak karşılıyoruz. 1400'ün üzerinde projemiz var. SİHA ve İHA üretiminde dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısıyız. 2024'te savunma ihracatında yüzde 65 ile yerimizi aldık. Tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025'te bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz.

Geçmişte ambargolara mağruz kalmış bir ülke olarak bunları yaptık. Onlar yapamazsınız diyordu, biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk. Bu ülkenin genç beyinlerine inandık, onlara güvendik. Başımızı belaya sokmayın diyenlere rağmen yaptık. Siz teknolojiden ne anlarsınız diyenlere rağmen bunları başardık. Biz de hiç riske girmeden iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik. Biz itiraz ettik, baş kaldırdık. Kelle koltukta bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik.

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni (AA)


Tabi burada savunma sanayimize yaptığımız yatırımların gerçek değeri önümüzdeki yıllarda daha da iyi anlaşılacak. Bizden sonraki nesiller daha net görecek. Biz ulaştığımız noktayı asla yeterli bulmuyoruz. Şu Altay Tanklarını burada görüyoruz. Ama yeterli değil. Biz çok daha ileri teknoloji yakalamak zorundayız. Bu Alman teknolojiydi. Artık yapıyoruz. Altay Tanklarının ilkini bugün kahraman ordumuza veriyoruz.

Gerek atış gücü gerek devamlılık gerekse mobilete kabiliyetlerine yönelik testlerini başarıyla geçti. Sayıları daha artıracağız. Dost ve müttefik ülkelerin katkısıyla yurt dışına da vereceğiz. Yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış durumundayız.

Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, dünya sahnesine çıkaracağımız ürünleri daha da geliştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tesisimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Altay Tanklarımızın Peygamber Ocağı'mıza hayırlı olmasını diyorum. Bütün paydaşlara ve proje ortağımız Katar'a teşekkürlerimi sunuyorum.

UZUN BİR MİLLİ SAVUNMA BAŞARISININ ÜRÜNÜ

Kara Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı olacak Yeni Altay'ın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 840 bin metrekarelik dev üretim kampüsü içinde başladı. Bu kampüste, tankın kalbini oluşturan motor üretiminin yapıldığı BMC Power tesisi de yer alıyor. Türk mühendislerinin eseri olan Yeni Altay, hikâyesi Sakarya Arifiye'de başlayan ve Ankara'da tamamlanan uzun bir milli savunma başarısının ürünü.

Seri üretim programı kapsamında, 2025 yılı içinde 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 adet T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.

5 YILDA TOPLAM 250 ALTAY TANKI TÜRK ORDUSUNUN HİZMETİNE SUNULACAK

2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda toplam 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLİYOR

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik kampüs alanına sahip BMC Ankara Üretim Tesisi, yalnızca Altay değil, ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı gibi farklı zırhlı platformların da üretim merkezi olacak. Tesiste 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik güç grupları da BMC Power çatısı altında yerli imkânlarla üretiliyor.

ALTAY tankı (AA)ALTAY tankı (AA)

300'Ü AŞKIN TÜRK MÜHENDİSİNİN EMEĞİ

Altay tanklarının kullanım ve bakım eğitimleri için HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracı geliştiriliyor. Modernize edilen ve "Yeni Altay" adını alan tank, entegre edilen yeni nesil sistemlerle tam bir savaş makinesi haline geldi.

300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen tank, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayisinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Kuruluş Orhan
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Kalyon Holding
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
İdefix
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
Ziraat Türkiye Kupası | Kepez Spor - Sivasspor : 1-3
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Bahar havası gelecek
Türk Telekom
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Daha büyük deprem olacak mı? Şükrü Ersoy İstanbul'u anlattı: E5 uyarısı!
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek! ABD donanması önünde dans etti pisti salladı
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...
İzmir'de aynı manzara! Yağış sonrası Bergama sokakları göle döndü: Sorumlusu belediye ve İZSU!