Başkan Erdoğan: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerlediklerini vurgulan Erdoğan, "Ya bir yol bulur, ya bir yol açar menzile varırız" mesajı verdi. Savunmadaki 23 yıllık devrimi "Bizden sonraki nesiller daha iyi anlayacak" diyerek anlattı. Dünyada yeni düzenin "Kurtlar sofrası" olduğunu, düşene kimsenin acımayacağını bildiren Erdoğan, "Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız" dedi.