DÜNYA ŞAŞKIN! Altay’ı rakiplerinden ayıran en kritik özellik: Altay tankı nedir, adını kimden almıştır?

Türk savunma sanayii tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Türkiye'nin uzun süredir beklediği ve milli mühendislik harikası olarak nitelendirilen ilk ana muharebe tankı Altay Tankı, 28 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle resmen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine dahil edildi. Peki, Altay Tankı nedir, milli tankımız adını kimden almıştır ve onu Alman Leopard, Amerikan Abrams gibi küresel rakiplerinden bir adım öne çıkaran o en kritik teknolojik özellik hangisidir? İşte Türkiye'nin caydırıcılık gücünü artıran Altay hakkında tüm merak edilenler ve dikkat çeken detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:44
Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Altay Tankı, 28 Ekim 2025 Salı günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) resmen teslim edildi. Bu tarihi teslimat BMC'nin Ankara'daki yeni Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende yapılan açıklamalara göre, ilk teslimatın ardından Altay Tankı için seri üretim aşamasına geçilecek. 2028 yılı sonrasına kadar TSK'ya toplam 165 adet Altay tankı teslim edilmesi hedefleniyor.

Altay Tankı Nedir ve Kimden Almıştır Adını?

Altay, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği 3. nesil ana muharebe tankı projesidir. Proje, Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) kapsamında başlatıldı. Tank, adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu yöneten kahraman komutan Fahrettin Altay'dan almıştır.

Uzun yıllardır Amerikan ve Alman tanklarını kullanan TSK, Altay ile tamamen yerli ve modern bir tank gücüne geçiş yapma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Dünyanın En İyileriyle Yarışan Özellikler

Altay Tankı, modern savaş ortamının tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı. İşte Altay'ı rakiplerinden ayıran en kritik özellikler:

Özellik Alanı Altay Tankı Detayları Rakipleri (Örn: Leopard 2, M1 Abrams)
Ana Silah Sistemi MKE tarafından üretilen 120 mm'lik 55 kalibre yivsiz top. (8 km menzil) Aynı kalibrede 120 mm yivsiz toplar kullanıyor.
Zırh Teknolojisi Roketsan tarafından geliştirilen gizli kompozit malzemeden yeni nesil zırh. Çoğunlukla kompozit tip zırhlar kullanılıyor.