DÜNYA ŞAŞKIN! Altay'ı rakiplerinden ayıran en kritik özellik: Altay tankı nedir, adını kimden almıştır?
Türk savunma sanayii tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Türkiye'nin uzun süredir beklediği ve milli mühendislik harikası olarak nitelendirilen ilk ana muharebe tankı Altay Tankı, 28 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle resmen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine dahil edildi. Peki, Altay Tankı nedir, milli tankımız adını kimden almıştır ve onu Alman Leopard, Amerikan Abrams gibi küresel rakiplerinden bir adım öne çıkaran o en kritik teknolojik özellik hangisidir? İşte Türkiye'nin caydırıcılık gücünü artıran Altay hakkında tüm merak edilenler ve dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:44