DÜNYA ŞAŞKIN! Altay’ı rakiplerinden ayıran en kritik özellik: Altay tankı nedir, adını kimden almıştır?

Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Altay Tankı, 28 Ekim 2025 Salı günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) resmen teslim edildi. Bu tarihi teslimat BMC'nin Ankara'daki yeni Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende yapılan açıklamalara göre, ilk teslimatın ardından Altay Tankı için seri üretim aşamasına geçilecek. 2028 yılı sonrasına kadar TSK'ya toplam 165 adet Altay tankı teslim edilmesi hedefleniyor.