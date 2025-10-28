Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı

DEV ÜRETİM ÜSSÜYLE SAVUNMA GÜCÜNE GÜÇ KATILACAK

"Diğer savunma ürünlerinde olduğu gibi ALTAY'da da hedefimiz, kritik hiçbir malzemede kimseye bağlı olmamaktır" diyen Erdoğan, yerli üretim kapasitesinin kararlılıkla artırıldığını ifade etti. Başkan Erdoğan, 840 bin metrekarelik dev tesiste 1500 personelin görev yapacağını ve üretimin seri şekilde devam edeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, ALTAY tankının ayda 8 adet, zırhlı araç Altuğ'un ise ayda 10 adet üretileceğini belirtti.