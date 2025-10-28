PODCAST CANLI YAYIN

Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı

Türkiye savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Kahramankazan'da yapılan teslimat töreni, Türkiye'nin savunmada tam bağımsızlık hedefinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. ALTAY'ın teslimatının ardından yerli zırhlılar geçit töreniyle gövde gösterisi yaptı. Sahneye çıkan ALTAY tankı manevra kabiliyeti ve gücüyle dosta güven, düşmana korku verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'de savunma sanayiinde bir dönüm noktası daha yaşandı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil ana muharebe tankı ALTAY, düzenlenen görkemli törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

Kahramankazan'daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışı ve ilk yeni ALTAY tanklarının teslimat töreni, Türkiye'nin savunma sanayii tarihinde yeni bir sayfa açtı. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında tam bağımsızlık hedefini bir kez daha vurguladı.

Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi
DEV ÜRETİM ÜSSÜYLE SAVUNMA GÜCÜNE GÜÇ KATILACAK

"Diğer savunma ürünlerinde olduğu gibi ALTAY'da da hedefimiz, kritik hiçbir malzemede kimseye bağlı olmamaktır" diyen Erdoğan, yerli üretim kapasitesinin kararlılıkla artırıldığını ifade etti. Başkan Erdoğan, 840 bin metrekarelik dev tesiste 1500 personelin görev yapacağını ve üretimin seri şekilde devam edeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, ALTAY tankının ayda 8 adet, zırhlı araç Altuğ'un ise ayda 10 adet üretileceğini belirtti.

YERLİ ARAÇLARLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Törende, Türkiye'nin yerli savunma sanayiinde ulaştığı seviye adeta sahneye taşındı.

KİRPİ, TOMA, Altuğ, Fırtına Obüs, TURAN 4, VURAN ve Arpan Obüs gibi birçok yerli araç, törende yapılan geçişte sahne aldı.

Bu geçit töreni, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, izleyenlerden büyük alkış topladı.

ALTAY SAHNEYE ÇIKTI: DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU!

Törenin en dikkat çeken anı ise ALTAY tankının gösterisi oldu. Modern zırh teknolojisi, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü ateş sistemiyle sahneye çıkan ALTAY, izleyenlere büyük bir gurur yaşattı.

ALTAY'ın yaptığı çevik manevralar ve güçlü motor performansı, "dosta güven, düşmana korku" mesajını net bir şekilde verdi.

İşte geçit töreninden kareler...

