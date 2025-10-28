Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Türkiye savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Kahramankazan'da yapılan teslimat töreni, Türkiye'nin savunmada tam bağımsızlık hedefinde ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. ALTAY'ın teslimatının ardından yerli zırhlılar geçit töreniyle gövde gösterisi yaptı. Sahneye çıkan ALTAY tankı manevra kabiliyeti ve gücüyle dosta güven, düşmana korku verdi.
