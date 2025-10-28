PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin asırlık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibrelik, 7 metre 118 santimetre uzunluğundaki ana silah sistemini üretti. Çelik'ten Kale ALTAY Tankı'nın özellikleri neler? İsmini nereden aldı? İşte savunmanın yerli gücü hakkında tüm merak edilenler...

MKE'den edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor.

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti. Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.

İSMİNİ NEREN ALDI?
ALTAY, Türkiye'de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankıdır. İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.

YARDIMCI SİLAH SİSTEMİ DE MKE'DEN
ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.

ALTAY Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda "ana silah sistemi" ve "yardımcı silah sistemi" teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi.

Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.

ALTAY TANKINI RAKİPLERİNDEN AYIRAN EN KRİTİK ÖZELLİKLER
Aktif Koruma: Tank, tanksavar füzelerine karşı dayanıklılığı artıran aktif koruma teknolojilerine sahip.

Elektronik Savunma: Elektromanyetik silahlara karşı tankın iç ve dış iletişimini kesmeyecek özel donanımlar yer alıyor.

Mürettebat: Dört kişilik mürettebat görev alacak (Komutan, nişancı, doldurucu, sürücü).

Ağırlık: Muharebe ağırlığı 65 ton olarak tahmin ediliyor.

Hareket Kabiliyeti: Değişken süspansiyon sistemi sayesinde üstün arazi yeteneği ve keskin manevra kabiliyetine sahip.

ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğandan yeni bir denklem kuruluyor mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyızALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğandan yeni bir denklem kuruluyor mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız

