YARDIMCI SİLAH SİSTEMİ DE MKE'DEN

ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.