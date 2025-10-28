Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte donanmanın gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri! (DHA)
YARDIMCI SİLAH SİSTEMİ DE MKE'DEN
ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.
ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.
ALTAY Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda "ana silah sistemi" ve "yardımcı silah sistemi" teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi.
Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.
ALTAY TANKINI RAKİPLERİNDEN AYIRAN EN KRİTİK ÖZELLİKLER
Aktif Koruma: Tank, tanksavar füzelerine karşı dayanıklılığı artıran aktif koruma teknolojilerine sahip.
Elektronik Savunma: Elektromanyetik silahlara karşı tankın iç ve dış iletişimini kesmeyecek özel donanımlar yer alıyor.
Mürettebat: Dört kişilik mürettebat görev alacak (Komutan, nişancı, doldurucu, sürücü).
Ağırlık: Muharebe ağırlığı 65 ton olarak tahmin ediliyor.
Hareket Kabiliyeti: Değişken süspansiyon sistemi sayesinde üstün arazi yeteneği ve keskin manevra kabiliyetine sahip.