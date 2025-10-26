İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı

Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan İSTANBUL'UN DİJİTAL AYAK İZİ İSTİHBARATLARIN ELİNDE İBB'de kopyalanan tüm kişisel veriler ve "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden siber casusluk faaliyetleri sonucu veriler İngiliz istihbaratı ile çalışan bir şirkete farklı zamanlarda veriliyor. Bu şirket bu verileri yurt dışına çıkarıp İstanbulluların davranışları analiz edilip her bir kişi profilleniyor. İlerleyen süreçte bu veriler seçimlerde kullanılıyor... Özellikle mütedeyyin seçmenin dünya görüşüne uygun şekilde ısmarlama olarak üretilen İmamoğlu içerikleri, cami ziyaretleri o seçmenin karşısına çıkıyor. İstanbulluların tüm dijital ayak izini ele geçiren bu şebeke milyonlarca kişinin mahremini yabancı istihbaratlara açtı.

İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor. "İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN" İSRAİL MENŞEİLİ FİRMA ÇIKTI Özellikle İstanbul Senin uygulamasının trackerlarından biri İsrail menşeli AppsFlyer firması. İçindeki kod ile uygulamayı indiren tüm İstanbulluların davranışlarını takip ediyor, analiz ediyor ve 2500'e yakın dünya genelindeki iş ortaklarıyla paylaşıyor. Daha da vahimi bu veriler tek tuşla soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun masasına kadar gelebiliyor... Nasıl mı? İsrail'de veri toplayan her firma, İsrail yasalarına göre hükümet istediği zaman bu bilgileri paylaşmak zorunda. AppsFlyer da böyle yapıyor.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor.





OLAY VERİ HIRSIZLIĞINA İNDİRGENECEK KADAR MASUM DEĞİL

Bugün yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. İBB, özelde 16 milyon genelde ise 85 milyonun vatandaşın kişisel verisini MI6 ve MOSSAD'ın kucağına bıraktı.



Özetle, İBB'nin veri casusluğuna yol açan eylemleri geliştirdiği uygulama İsrail'e "İstanbul Senin" diyor...



İmamoğlu'na yol haritası çıkaran Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağlantılarını da atlamamak gerek...



Gün'ün MOSSAD ajanı ve Netanyahu'nun eski özel temsilcisi David Meidan ve İsrail istihbarat subayı Ophir Shoham ile temasta olduğu MİT tarafından tespit edildi.



FETÖ-MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ʺWickrʺ uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı gizli yazışmalar (Takvim.com.tr)



Telefonunda ise "Bluestar81 Necati W Handle" notu bulundu.



"Wickr" uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la yaptığı gizli yazışmaları deşifre olan Gün'ün "Jupiter1881" kodunu kullandığı görüldü. Necati Özkan'ın "Bluestar81" rumuzunu kullandığı saptandı.

Gün'ün Özkan'a "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü bize resmi yetki verilmiş değil. Ama ben riski aldım... "Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin" şeklinde mesaj attığı kayıtlara geçti.