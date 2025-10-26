PODCAST CANLI YAYIN

İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı

İBB'de yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığı yahut dijital seçim çalışmasına indirgenecek kadar basit ve masum değil. Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın MI6 ajanı Hüseyin Gün ile teması İstanbul'un dijital ayak izini yabancı istihbaratların eline düşürdü. Dahası Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ses kayıtlarında "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" diyerek iştahla anlattığı "İstanbul Senin" isimli uygulamadan İsrail menşeili firma çıktı. Özetle, İBB'nin geliştirdiği uygulama İsrail'e "İstanbul Senin" diyor. Netanyahu'nun iştahını kabartıyor. İmamoğlu'na yol haritası çıkaran Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağlantıları da dikkat çekiyor.

İBB'deki yolsuzluk "Eko"sistemi organize suç vasfını aşarak milli güvenliğimizi tehdit edecek boyutlara ulaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yapı İstanbul'la sınırlı kalmayıp; kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a uzanan bir ahtapota dönüştü.

İmamoğlu'nun FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün üzerinden İngiliz istihbaratı MI6 ile yol yürümesi ve ortaya çıkan belgeler CHP'yi kapattırmaya kadar götürecek nitelikte.



Tam da bu noktada İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB'deki verileri kopyalama girişimi ve "Eko"sistemin kilit taşı Murat Ongun'un denetiminde geliştirilen "İstanbul Senin" isimli uygulamaya dikkat çekmekte fayda var.

Takvim.com.tr, mezkur uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve bilgisi dahilinde İstanbulluların verileri İBB'de kopyalanıyor, bu kopyalama sırasında Mustafa Özcan'ın yönlendirmesiyle MI6'ya çalışan kişilerden teknik destek sağlanıyor.

16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?




"16 MİLYON İNSANIN CEP TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"

İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.

Dahası Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" denilerek iştahla anlatılıyor.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİ TÜM TÜRKİYE'NİN KİŞİSEL VERİSİNE GÖZ DİKTİ

Atma, "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" itirafında bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu ve Necati ÖzkanEkrem İmamoğlu ve Necati Özkan


İSTANBUL'UN DİJİTAL AYAK İZİ İSTİHBARATLARIN ELİNDE

İBB'de kopyalanan tüm kişisel veriler ve "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden siber casusluk faaliyetleri sonucu veriler İngiliz istihbaratı ile çalışan bir şirkete farklı zamanlarda veriliyor.

Bu şirket bu verileri yurt dışına çıkarıp İstanbulluların davranışları analiz edilip her bir kişi profilleniyor.

İlerleyen süreçte bu veriler seçimlerde kullanılıyor... Özellikle mütedeyyin seçmenin dünya görüşüne uygun şekilde ısmarlama olarak üretilen İmamoğlu içerikleri, cami ziyaretleri o seçmenin karşısına çıkıyor.

İstanbulluların tüm dijital ayak izini ele geçiren bu şebeke milyonlarca kişinin mahremini yabancı istihbaratlara açtı.

"İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN" İSRAİL MENŞEİLİ FİRMA ÇIKTI

Özellikle İstanbul Senin uygulamasının trackerlarından biri İsrail menşeli AppsFlyer firması. İçindeki kod ile uygulamayı indiren tüm İstanbulluların davranışlarını takip ediyor, analiz ediyor ve 2500'e yakın dünya genelindeki iş ortaklarıyla paylaşıyor.

Daha da vahimi bu veriler tek tuşla soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun masasına kadar gelebiliyor... Nasıl mı? İsrail'de veri toplayan her firma, İsrail yasalarına göre hükümet istediği zaman bu bilgileri paylaşmak zorunda.

AppsFlyer da böyle yapıyor.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor.İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor.


OLAY VERİ HIRSIZLIĞINA İNDİRGENECEK KADAR MASUM DEĞİL

Bugün yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. İBB, özelde 16 milyon genelde ise 85 milyonun vatandaşın kişisel verisini MI6 ve MOSSAD'ın kucağına bıraktı.

Özetle, İBB'nin veri casusluğuna yol açan eylemleri geliştirdiği uygulama İsrail'e "İstanbul Senin" diyor...

İmamoğlu'na yol haritası çıkaran Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağlantılarını da atlamamak gerek...

Gün'ün MOSSAD ajanı ve Netanyahu'nun eski özel temsilcisi David Meidan ve İsrail istihbarat subayı Ophir Shoham ile temasta olduğu MİT tarafından tespit edildi.

FETÖ-MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ʺWickrʺ uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı gizli yazışmalar (Takvim.com.tr)FETÖ-MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ʺWickrʺ uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı gizli yazışmalar (Takvim.com.tr)

Telefonunda ise "Bluestar81 Necati W Handle" notu bulundu.

"Wickr" uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la yaptığı gizli yazışmaları deşifre olan Gün'ün "Jupiter1881" kodunu kullandığı görüldü. Necati Özkan'ın "Bluestar81" rumuzunu kullandığı saptandı.

Gün'ün Özkan'a "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü bize resmi yetki verilmiş değil. Ama ben riski aldım... "Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin" şeklinde mesaj attığı kayıtlara geçti.

ʺVeri kopyalamaʺ işleminin İBB'nin değil, Hüseyin Gün'ün kontrolünde gerçekleştiği konuşuluyorʺVeri kopyalamaʺ işleminin İBB'nin değil, Hüseyin Gün'ün kontrolünde gerçekleştiği konuşuluyor

İBB'DEKİ VERİ KOPYALAMA İŞİNİN ALTINDA FETÖ-MI6-CIA İZİ

Wickr üzerindeki "Bize resmi yetki verilmedi ama riski aldım" denilerek yapılan "veri tabanı" itirafı, İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB verileri kopyalama girişimini akıllara getirdi.

17 Nisan 2019'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, ertesi gün ilk imzasını attı:

İBB ve bağlı kuruluşlara ait tüm veri tabanlarının kopyalanması talimatı! Ancak İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 gün sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Şimdi ortaya çıkan bu mesajlaşmalar, o dönemdeki "veri kopyalama" işleminin İBB'nin değil, Hüseyin Gün'ün kontrolünde gerçekleştiği iddiasını güçlendiriyor.

