İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yapı İstanbul'la sınırlı kalmayıp; kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a uzanan bir ahtapota dönüştü.
İmamoğlu'nun FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün üzerinden İngiliz istihbaratı MI6 ile yol yürümesi ve ortaya çıkan belgeler CHP'yi kapattırmaya kadar götürecek nitelikte.
Tam da bu noktada İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB'deki verileri kopyalama girişimi ve "Eko"sistemin kilit taşı Murat Ongun'un denetiminde geliştirilen "İstanbul Senin" isimli uygulamaya dikkat çekmekte fayda var.
Takvim.com.tr, mezkur uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve bilgisi dahilinde İstanbulluların verileri İBB'de kopyalanıyor, bu kopyalama sırasında Mustafa Özcan'ın yönlendirmesiyle MI6'ya çalışan kişilerden teknik destek sağlanıyor.
"16 MİLYON İNSANIN CEP TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"
İstanbul Senin uygulamasıyla mikro ölçekte 16 milyon makro ölçekte de 86 milyonu kapsayan tüm Türkiye'nin kişisel verisine erişilmek isteniyor.
Dahası Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" denilerek iştahla anlatılıyor.
İMAMOĞLU'NUN EKİBİ TÜM TÜRKİYE'NİN KİŞİSEL VERİSİNE GÖZ DİKTİ
Atma, "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" itirafında bulunuyor.