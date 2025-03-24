16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?

Türkiye CHP
'li İBB
'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonu ve yansımalarına şahitlik ediyor.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İBB Başkanlığı görevinden de alındı. İmamoğlu'nun hüküm giydiği suçlar arasında "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" maddesinin yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı.
İmamoğlu ile birlikte Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun
, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın
ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst
'in sahibi Uğurhan Atma
gözaltına alındı.
Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)
Peki bu 3 ismi buluşturan ortak nokta neydi?
Soruşturma sürecinde ortaya çıkan bir ses kaydı Murat Ongun
, Serdal Taşkın
ve Uğurhan Atma
'nın "İstanbul Senin"
uygulaması adı altında, casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu"
yaptıklarını tescilledi.
16 milyon İstanbullunun mahrem bilgileri kimlere satıldığı yanıtlanması gereken en önemli soru olarak dikkat çekerken İBB
'ye ait uygulamalar üzerinden İstanbulluların cep telefonu ve bilgisayarlarından adım adım izlendiği ortaya çıktı.
Ses kayıtlarında Uğurhan Atma'nın DNP
isimli casusluk sistemiyle İstanbulluların tüm verilerinin ele geçirilebileceğini, insanların gittiği her lokasyonda takip
Süper APP olarak tanımlanan "İstanbul Senin" isimli platformla, İBB noktalarındaki Wi-Fi sistemlerine bağlananlar, İstanbul Kart uygulamasına girenler, İBB ile iltisaklı tüm uygulamaları ziyaret edenlerin dijital ayak izlerinin takip edildiği itiraf edildi.
Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)
80 MİLYONUN VERİSİNE GÖZ DİKTİLER
Bütün internetin yüzde 99'unu ele alma planları yapan Uğurhan Atma "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
VERİ VURGUNUNU İŞTAHLA ANLATTI: "16 MİLYONUN TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"
16 milyonu adım adım takip eden İBB gözünü 80 milyonun verisine dikti. Ortaya çıkan şok ses kaydında Uğurhan Atma'nın "İstanbul Senin" uygulamasındaki kişisel veri vurgununu iştahla şu sözlerle anlattı:
"APP indirme kampanyası yapacağız. Amacımız, İstanbul'daki herkesin cep telefonuna bu APP'i indirmek olacak. APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti"