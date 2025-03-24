16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?

AK Parti'den İBB'deki veri hırsızlığına tepki gecikmedi (Takvim.com.tr)



AK PARTİ'DEN İBB'DEKİ VERİ VURGUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İBB'deki veri hırsızlığına ilişkin "Türkiye, ulusal güvenliği tehdit edecek bir vurgunla tanışmıştır" değerlendirmesini yaptı.



Sırakaya, "İBB Başkanı ve üst düzey yöneticilerinin 16 milyon İstanbullu vatandaşımızın kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği, KVKK'ya aykırı olarak kullandığı, yaydığı hatta sattığı savcılık makamının iddiaları arasındadır. 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerinin satılması bile başlı başına bir skandal ve suçtur. Bu arada soruşturma kapsamındaki hedef şahıslardan 9'unun oldukça profesyonel ve sofistike yöntemlerle yardım alarak kaçırıldıklarının tespit edilmesi de oldukça manidardır. İBB ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığı ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kolluk güçleri ve adalet sistemiyle bu tür suçlarla mücadele konusunda rüştünü ispatlamıştır" dedi.



