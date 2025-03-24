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16 milyonun mahremine girdiler! İBB'den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?

İBB'de vatana ihanet noktasında büyük bir skandal gün yüzüne çıktı. İBB'nin dijital platformlarını kullanan milyonlarca kişinin mahrem bilgileri çalındı. Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu "APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti" denilerek iştahla anlatıldı. DNS isimli casus yazılımla seçim döneminde de kişisel veri hırsızlığı yapıldığı ortaya çıktı. İBB'nin Uğurhan Atma'ya 7 ihalede yaklaşık 20 milyon lira ödeme yaptığı tespit edilirken bu ihalelerin casus yazılıma kaynak ayırmak için mi yapıldığı sorgulanıyor.

Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 17:27
16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?

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Türkiye CHP'li İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonu ve yansımalarına şahitlik ediyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İBB Başkanlığı görevinden de alındı. İmamoğlu'nun hüküm giydiği suçlar arasında "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" maddesinin yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı.

İmamoğlu ile birlikte Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma gözaltına alındı.
Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)


Peki bu 3 ismi buluşturan ortak nokta neydi?

Soruşturma sürecinde ortaya çıkan bir ses kaydı Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atma'nın "İstanbul Senin" uygulaması adı altında, casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptıklarını tescilledi.

16 milyon İstanbullunun mahrem bilgileri kimlere satıldığı yanıtlanması gereken en önemli soru olarak dikkat çekerken İBB'ye ait uygulamalar üzerinden İstanbulluların cep telefonu ve bilgisayarlarından adım adım izlendiği ortaya çıktı.

Ses kayıtlarında Uğurhan Atma'nın DNP isimli casusluk sistemiyle İstanbulluların tüm verilerinin ele geçirilebileceğini, insanların gittiği her lokasyonda takip

Süper APP olarak tanımlanan "İstanbul Senin" isimli platformla, İBB noktalarındaki Wi-Fi sistemlerine bağlananlar, İstanbul Kart uygulamasına girenler, İBB ile iltisaklı tüm uygulamaları ziyaret edenlerin dijital ayak izlerinin takip edildiği itiraf edildi.

Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)

80 MİLYONUN VERİSİNE GÖZ DİKTİLER

Bütün internetin yüzde 99'unu ele alma planları yapan Uğurhan Atma "Aslında biz eğer DNP'yi alırsak ve doğru kurabilirsek bütün Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz. Yani bir süre sonra tahmin ediyorum seneye Ocak-Şubat ayında bütün Türkiye'yi analiz edebilen bir veri havuzuna ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

VERİ VURGUNUNU İŞTAHLA ANLATTI: "16 MİLYONUN TELEFONUNA İNDİĞİ AN BİTTİ"

16 milyonu adım adım takip eden İBB gözünü 80 milyonun verisine dikti. Ortaya çıkan şok ses kaydında Uğurhan Atma'nın "İstanbul Senin" uygulamasındaki kişisel veri vurgununu iştahla şu sözlerle anlattı:

"APP indirme kampanyası yapacağız. Amacımız, İstanbul'daki herkesin cep telefonuna bu APP'i indirmek olacak. APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti"

Reklamist'in ortağı CHP'li Uğurhan Atma İBB'deki kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden (Takvim.com.tr)Reklamist'in ortağı CHP'li Uğurhan Atma İBB'deki kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden (Takvim.com.tr)

SEÇİM SÜRECİNDE DE CASUS YAZILIMLA KİŞİSEL VERİ ÇALDILAR

Uğurhan Atma seçim sürecinde de DNP denilen casus yazılımı ile kişisel veri çaldıklarını açık açık dile getirip "Seçimde bir DNP kullandık da. Adform'da yönetici olduğum için şöyle yaptım. Dedim ki, "Kesinlikle DNP alırlar seçimden 1 ay sonra, o yüzden DNP'nin tadına varsınlar" dedim. O şekilde bedavaya aldırdım" dedi.


Deşifre olan bu ses kaydıyla eş güdümlü olarak İstanbulluların tüm trafik verisinin ABD'li USTDA'ya 5 milyon dolar 'hibe' karşılığında açıldığına dair haber İBB'nin sitesinden apar topar silindi.

"İBB delil mi karartıyor?" sorusu önem kazandı.

Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)


Skandal bununla da sınırlı değil... İBB'nin kişisel veri vurgununun baş aktörü Uğurhan Atma'nın ortağı olduğu Reklamist'i ihalelere boğduğu, adrese teslim 7 ihalede yaklaşık 20 milyon lira ödeme yaptığı ortaya çıktı.

O dönem Kültür AŞ'nin başında olan Serdal Taşkın ve Murat Ongun başkanlığındaki Medya AŞ'nin Atma'ya ihaleler verdiği görüldü.

Kalem kalem ihaleler ve bedelleri şu şekilde:

Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)

5 Ekim 2020

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Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)



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Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)Kişisel veri vurgununun baş aktörlerinden Uğurhan Atma'nın İBB'den aldığı ihaleler (Takvim.com.tr)


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Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)Uğurhan Atma - Serdal Taşkın - Murat Ongun (Takvim.com.tr)

BU İHALELER VERİ VURGUNU İÇİN Mİ YAPILDI?

Tek kalemde 9.984.250 TL'lere varan ödemelerin yapıldığı bu ihalelerin İstanbulluların verilerini çalan casus yazılıma kaynak ayırmak için mi yapıldığı sorgulanıyor.

AK Parti'den İBB'deki veri hırsızlığına tepki gecikmedi (Takvim.com.tr)AK Parti'den İBB'deki veri hırsızlığına tepki gecikmedi (Takvim.com.tr)

AK PARTİ'DEN İBB'DEKİ VERİ VURGUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İBB'deki veri hırsızlığına ilişkin "Türkiye, ulusal güvenliği tehdit edecek bir vurgunla tanışmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Sırakaya, "İBB Başkanı ve üst düzey yöneticilerinin 16 milyon İstanbullu vatandaşımızın kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği, KVKK'ya aykırı olarak kullandığı, yaydığı hatta sattığı savcılık makamının iddiaları arasındadır. 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerinin satılması bile başlı başına bir skandal ve suçtur. Bu arada soruşturma kapsamındaki hedef şahıslardan 9'unun oldukça profesyonel ve sofistike yöntemlerle yardım alarak kaçırıldıklarının tespit edilmesi de oldukça manidardır. İBB ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığı ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kolluk güçleri ve adalet sistemiyle bu tür suçlarla mücadele konusunda rüştünü ispatlamıştır" dedi.

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