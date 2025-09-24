PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Filistin vurgusu! Kurtulmuş o ülkeleri tebrik etti!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda 12'nci toplantısını yapıyor. Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM Genel Kurulu’ndaki Filistin’i tanıma kararlarına vurgu yaptı. Kurtulmuş, "10 ülkenin BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Giriş Tarihi:
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Filistin vurgusu! Kurtulmuş o ülkeleri tebrik etti!

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Kez toplandı. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik etti.

TBMM adına Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın her iki oturumda ortaya koyduğu tavrı fevkalade önemli bulduklarını belirten Kurtulmuş, Filistin'i tanıma kararı alan ülkeler için "TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi'ne "durdurma" kararı! TAKVİM belgesine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google davasında yeni adım! ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Dev egemenlik sona mı eriyor!
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!