Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Filistin vurgusu! Kurtulmuş o ülkeleri tebrik etti!

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Kez toplandı. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik etti.

TBMM adına Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın her iki oturumda ortaya koyduğu tavrı fevkalade önemli bulduklarını belirten Kurtulmuş, Filistin'i tanıma kararı alan ülkeler için "TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.