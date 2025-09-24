PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'de Filistin'in sesi oldu katil İsrail'e sert tepki gösterdi! " Tavır almayan herkes bu vahşete ortaktır"

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda katil İsrail'e sert tepki gösterdi. Tüm liderlerin yüzüne bakarak dünyaya seslendi: Tavır almayan herkes bu vahşete ortaktır.

Gazze'de 700 gündür soykırım devam ediyor. Biz toplantı halinde iken dahi Gazze'de siviller katlediliyor. Ölen sivillerin sayısı 65 bini geçti. Enkaz altında kaç cenaze olduğu bilinmiyor. Soykırım kadrosu uluslararası hukuka hesap vermelidir. Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür.

BÖYLE VAHŞET GÖRÜLMEDİ

Başkan Erdoğan, 15. kez çıktığı BM kürsüsünden dünyaya seslendi. "İsrail'in Gazze'de uyguladığı toplu kıyım politikasıdır. İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmedi. Gazze'de yaşanan insanlığın dip noktasıdır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi oldu, sert açıklamalar yaptı. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı, yürek yakan fotoğraflarla dünya anlattı:
Bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz.
Biz toplantı halinde iken dahi Gazze'de şu anda siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 65 bini geçti. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk.
Şu anda açlık silahıyla da insanlar öldürülüyor. 21. yüzyılda medeni dünyanın bakışları altında 146'sı çocuk 428 kişi açlıktan hayatını kaybetti.
365 KM. kare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden ediliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak, içim kan ağlayarak söylüyorum; 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir.
Buna hangi vicdan dayanır. Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu?
Bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir. BM Gazze'de kendi çalışanlarını dahi maalesef koruyamamıştır.
Gazze'de bir savaş yoktur. Bir yanda elinde en modern, öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller ve çocuklar vardır.
BU terörle mücadele değildir. 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen işgal, tehcir, sürgün, soykırım daha doğrusu toplu kıyım politikasıdır.

Erdoğan, Suriye'ye Türkiye olarak destek çıkılacağını, İran ve Irak'ta istikrarın sağlanması gerektiğini, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanmasını istedi.

NETANYAHU HESAP VERMELİ
Erdoğan, "Netanyahu'nun barış yapmaya, rehineleri kurtarmaya niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayıp tarihi konuşması nedeniyle tebrik etti.

