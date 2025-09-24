PODCAST CANLI YAYIN

TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor! İşte masadaki gündem maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlıyor. Ceza kanunları, terörle mücadele ve çocuk suçlarına ilişkin yasal düzenlemeler Meclis’in en öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Giriş Tarihi:
20 Temmuz'da tatile giren TBMM, 1 Ekim Çarşamba günü 4'üncü yasama yılına başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edip edecek.

Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak adımlar ve yasal düzenlemeler konusunda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması ve ekonominin de yer alması bekleniyor.

TBMM'nin yeni yasama yılının önemli gündem maddesi de Terörsüz Türkiye olacak. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplumun çeşitli kesimlerini dinleme çalışmalarını tamamlaması ve yasal düzenlemeleri konuşma aşamasına geçmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak değişiklikler masaya yatırılacak. Aynı zamanda silahları bırakıp dağdan inecek teröristlerin rehabilitasyonu, sürece özel yasa çıkarılması konuları da komisyonun gündeminde olacak.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile gündeme gelen ve giderek yaygınlaşmaya başlayan suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler, yeni yargı paketleri, Meclis'in yeni dönem gündem maddeleri arasında yer alıyor.

