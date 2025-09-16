PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!

Dışişleri Bakanlığı’nın 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’ndaki yeni yerleşkesinin yapımı yarın Başkan Erdoğan’ın temel atma törenine katılımıyla başlayacak. TOKİ tarafından yapılacak olan yerleşkenin 3 yılda tamamlanması beklenirken projede, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakanlığın hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda yeni yerleşke inşa edilecek.

Yeni yerleşkenin temel atma töreni yarın Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı halen Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor.

Yeni projede Bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.

Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke (DHA)Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke (DHA)

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYGUN PROJE
Öte yandan, yeni yerleşke, tasarruf tedbirleri dikkate alınarak, devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.

Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığına tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak. Böylelikle kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak.

3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından, 15 Ağustos'ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi.

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak.

Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke (DHA)Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke (DHA)

Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede, çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak.

Yerleşke, sadece bir çalışma mekanı değil, aynı zamanda üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti pekiştiren ve daha da güçlendiren bir merkez olacak.

Yerleşke, çağdaş mimarisi, yenilikçi tasarımı ve yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığının kurumsal itibarını yansıtırken, her yönüyle çağın gereklerine uygun, modern, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Libya'daki tarafları Ankara barıştırdı! Hafter Türkiye'ye gelecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
Gözleri KaraDeniz'in Asiye Ana’sı Ayten Uncuoğlu bakın aslen nereli! Tipik bir Karadeniz kadını olarak izliyoruz ama...