Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar geri adım dahi atmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni yerleşkesinin temel atma törenine katıldı. Bakanlık binasının genişleyen vizyonuna ve personel sayısına cevap vermekte yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, "Nasip bugüneymiş. En sonunda içimize sinen bir projeyle bu ihtiyacı gideriyoruz." dedi. Netanyahu'nun Kudüs sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
