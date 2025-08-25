İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda

Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda (takvim foto arşiv)



GİRESUN'DAN İSTANBUL'A ESNAFLIKTAN MİLYONERLİĞE



Mustafa Nihat Sütlaş'ın hikâyesi de raporda geniş yer buldu. Sütlaş'ın 2019 yılına kadar Giresun merkezde cep telefonu aksesuarları satan küçük bir dükkân işletirken, Ongun'un Medya A.Ş'.nin başına gelmesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Ongun'un desteğiyle kısa sürede Reklam İstanbul adlı bir şirket kuran Sütlaş'ın, İBB iştirakleri olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den ardı ardına aldığı ihalelerle milyonlar kazandığı ifade edildi. Rapora göre bu süreçte Sütlaş'ın ticari hayatında olağanüstü bir değişim yaşandı. Giresun'da ortalama bir esnafken birkaç yıl içerisinde büyük sermaye sahibi bir iş insanına dönüşmesi, soruşturmanın merkezine oturdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK raporundaki bulguların ardından dosyayı genişletme kararı aldı. Soruşturmanın merkezinde, İBB iştiraklerinden alınan ihaleler, bu ihalelerin hangi şirketlere ve hangi koşullarda verildiği ile bu şirketlerden kimlere ne miktarda para aktarıldığı bulunuyor. Savcılık kaynakları, İlbak Holding, PL Reklamcılık ve Reklam İstanbul arasındaki para trafiğinin incelendiğini, özelLlikle de Ongun ile Sütlaş arasındaki ilişki üzerinde durulduğunu ifade etti.