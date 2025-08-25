PODCAST CANLI YAYIN

İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un İBB’deki gücünü kullanarak milyarlarca liralık ihaleleri İlbak Holding’e yönlendirdiği belirlendi. Bu ihalelerden elde edilen 398 milyon TL ise Ongun’un kasası olduğu ileri sürülen yakın arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş’ın “Reklam İstanbul” şirketine aktarıldı. Öte yandan bir skandal da İş insanı Ekrem Reşat Tüzün'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede ortaya çıktı. İBB yönetiminin 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra açık hava reklam ihalelerine katılan şirketleri toplantıya çağırarak gayriresmi ücret talep ettiğini söyledi. Tüzün toplantıda, "Sistemde kalmak istiyorsanız bazı bedeller ödemelisiniz" denildiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu, belediye iştiraklerinden alınan ihalelerin nasıl bir para trafiği oluşturduğunu ortaya koydu. Raporda, İBB Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den milyarlarca liralık ihale alan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak'ın, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'a toplam 398 milyon TL aktardığı belirlendi.

1.3 MİLYAR LİRALIK NAKİT ÇEKİM

Soruşturma kapsamında savcılığın talebiyle hazırlanan raporda ilk dikkat çeken bulgu, Murat İlbak'ın şahsi hesaplarından yaptığı yüklü nakit çekimler oldu. Rapora göre İlbak, banka hesaplarından toplam 1 milyar 300 milyon TL nakit para çekti. Bu olağan dışı hareketlilik, soruşturma dosyasında "kara para aklama ve rüşvet ödemelerinin nakit ayağı" olarak değerlendirildi.

398 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Raporun ikinci çarpıcı tespiti ise doğrudan İBB'deki ihaleler üzerinden gerçekleşen para transferlerine ilişkin oldu. İlbak'ın yüzde 100 hissedarı olduğu PL Reklamcılık Şirketi üzerinden, Mustafa Nihat Sütlaş'ın sahibi olduğu Reklam İstanbul isimli firmaya toplam 398 milyon TL aktarıldığı belirlendi. Sütlaş'ın, Murat Ongun'un yakın arkadaşı olması nedeniyle bu şirketin "Ongun'un kasası" gibi kullanıldığı öne sürüldü. BDDK uzmanları, söz konusu transferlerin İlbak Holding'in İBB'den aldığı milyarlarca liralık açık hava reklam alanı ihalelerinin ardından gerçekleştirildiğini ve bunun bir "rüşvet zinciri" olduğuna dair güçlü bulgular bulunduğunu kaydetti. Soruşturma dosyasına giren belgelerde, İlbak'tan Sütlaş'a aktarılan paraların doğrudan İBB'deki ihaleler karşılığında oluşturulan "rüşvet havuzunun" parçası olduğu iddia edildi.

GİRESUN'DAN İSTANBUL'A ESNAFLIKTAN MİLYONERLİĞE

Mustafa Nihat Sütlaş'ın hikâyesi de raporda geniş yer buldu. Sütlaş'ın 2019 yılına kadar Giresun merkezde cep telefonu aksesuarları satan küçük bir dükkân işletirken, Ongun'un Medya A.Ş'.nin başına gelmesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Ongun'un desteğiyle kısa sürede Reklam İstanbul adlı bir şirket kuran Sütlaş'ın, İBB iştirakleri olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den ardı ardına aldığı ihalelerle milyonlar kazandığı ifade edildi. Rapora göre bu süreçte Sütlaş'ın ticari hayatında olağanüstü bir değişim yaşandı. Giresun'da ortalama bir esnafken birkaç yıl içerisinde büyük sermaye sahibi bir iş insanına dönüşmesi, soruşturmanın merkezine oturdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK raporundaki bulguların ardından dosyayı genişletme kararı aldı. Soruşturmanın merkezinde, İBB iştiraklerinden alınan ihaleler, bu ihalelerin hangi şirketlere ve hangi koşullarda verildiği ile bu şirketlerden kimlere ne miktarda para aktarıldığı bulunuyor. Savcılık kaynakları, İlbak Holding, PL Reklamcılık ve Reklam İstanbul arasındaki para trafiğinin incelendiğini, özelLlikle de Ongun ile Sütlaş arasındaki ilişki üzerinde durulduğunu ifade etti.

RÜŞVETE BİLE 'REKLAM' FATURASI KESTİRDİLER

Öte yandan bir skandal da İş insanı Ekrem Reşat Tüzün'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra açık hava reklam ihalelerine katılan şirketleri toplantıya çağırarak gayriresmî ücret talep ettiğini söyledi. Toplantıda, "Sistemde kalmak istiyorsanız bazı bedeller ödemelisiniz" denildiğini belirten Tüzün, bu bedellerin mevzuatta ve yönetmeliklerde yer almadığını, tamamen kayıt dışı olduğunu ifade etti. Kendi portföylerindeki reklam alanlarına ilişkin oluşturulan bir ücret listesi üzerinden ödeme istendiğini belirtti. 2019 öncesinde İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden ücretsiz alınan reklam izinlerinin, yeni dönemde Kültür AŞ tarafından "tasarım bedeli" ve "grafik tasarımı" gibi farazi açıklamalarla faturalandırılarak resmileştirildiğini aktardı. Gerçekte bu hizmetlerin sunulmadığını, sadece iznin verilmesi için bir kılıf oluşturulduğunu vurguladı. Ayrıca, toplanan paraların bazı şirketlere park düzenlemesi gibi sahte işler verilerek aktarıldığını, bu durumun sahte fatura yoluyla menfaat sağlama amacı taşıdığını belirtti. İçişleri Bakanlığı bu nedenle soruşturma başlattı. Süreç sonunda işler Medya AŞ'ye devredildi. Ücret ödemeyen şirketlerin başvuruları ise bir yıl bekletildi.

REKLAM PANOLARINDAN 'ECRİMİSİL' ADIYLA PARA TOPLANDI

Tüzün, pano reklamları için "ecrimisil bedeli" adı altında ücret tahsil edildiğini belirterek, "Yani gayriresmî olan ücretler ecrimisil yoluyla yasal çerçeveye oturtuluyor. Bu süreç o dönem Serdal Taşkın isimli şahıs tarafından yönetiliyordu. Örneğin Ortaköy'den Sarıyer'e kadar sahil yolu üzerinde reklam panolarının konulması yasaktır, ancak bahsettiğim bölgelerde reklam panoları yoğun şekilde yerleştirilmiş durumda" dedi.

İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
