CHP İBB’deki yolsuzluğu vatandaşa fatura etti! Fişleme skandalı, Avcılar’da metrobüs Esenyurt’ta İSKİ faciası, Üsküdar’da ödenmeyen maaşlar

Birim şeflerinin bizzat dağıttığı belgeye, çalışanların isim, soy isim ve telefon numarası gibi bilgilerin yazılması istendi. Belgeye imza atmayan çalışanların, fişlendiği iddiası dile getirildi. Çalışanlar arasında baskı ve fişleme korkusu nedeniyle ciddi bir tedirginlik yaşandığı iddia edildi.

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı (Takvim.com.tr) VARAN 2 - METRO"ÇÜŞ" İSTANBUL Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarına sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, bazı yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferler aksadı. Hatta uzun metrobüs kuyrukları ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Duraklardaki araç yoğunluğunun saatlerce sürdüğü gözden kaçmadı.

Esenyurt'ta İSKİ ekiplerinin sokakta başlattığı kazı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı (Takvim.com.tr)







VARAN 3 - İSKİ'NİN "GAZ"ABI!



İstanbul Esenyurt'ta İSKİ ekiplerinin sokakta başlattığı kazı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Bir anda parlayan alevler sokak üzerindeki 2 binayı sardı. İtfaiye ekipleri, binalarda oturanları tahliye ettikten sonra alevlere müdahale ederken patlama sırasında yaralanan 2 İSKİ çalışanı, hastaneye kaldırıldı. Apartmanların dış cephelerinde ve bodrumdaki dairelerde hasar oluştu.





VARAN 4 - LA CASA DE PAPEL



Sabah Yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Fatih Keleş'le ilgili çok çarpıcı bir bilgiye ulaştı.



Ekrem İmamoğlu ve kasası Fatih Keleş (Takvim.com.tr)



Keleş'in Sultangazi Cebeci Köyü'nde toprak döküm alanlarına döküm yapan şirketin 3 ay öncesine kadar yönetim kurulu üyesi olduğunu ortaya çıkardı.



CHP'li Üsküdar Belediyesi çalışan maaşlarını ödeyemedi (Takvim.com.tr)



VARAN 5 - ŞU İŞE BAK



CHP'li Başkan Sinem Dedetaş yönetiminde bir seneyi geride bırakan Üsküdar Belediyesi'nde birçok kriz patlak verdi. Belediye, son olarak çalışanlarının maaşını ödeyemedi. Gecikmenin bayram tatili nedeniyle yaşandığı bildirildi. İşçilere 17 Nisan Perşembe günü ödeme yapılacağına dair mail gönderildi.