Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev çalım
Galatasaray transfer haberleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski bir futbolcusunu gündeme alıp istediği yıldıza kanca attı. Ayrıca operasyonda farklı isimler de var. İşte detaylar...
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk sıraya orta sahayı yazan Cimbom, Kanarya'nın da ilgilendiği bir ismin yanı sıra çok sayıda yıldızı da gündeminde tutuyor.
YUNUS AKGÜN KARARI NETLEŞTİ
Galatasaray'da son dönemin en formda ve etkili isimlerinden biri olan Yunus Akgün ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında öne çıkan milli futbolcu, birçok kulübün radarına girdi. Ancak Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün geleceğiyle ilgili kararını net şekilde verdi.
LİDER GALATASARAY'DA TRANSFER PLANLAMASI SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında kadroya katılacak isimler kadar, takımdan ayrılabilecek oyuncular konusunda da kapsamlı bir planlama yürütüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, mevcut kadro dengesini korumaya büyük önem veriyor.
YUNUS AKGÜN İÇİN YÖNETİMDEN NET TAVIR
Bu süreçte Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri olan Yunus Akgün hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan çok sayıda kulübün ilgisini çeken milli futbolcunun olası transferine sarı-kırmızılı yönetimden izin çıkmadı. Yönetimin, Yunus Akgün'ün devre arasında takımdan ayrılmasına kesin olarak sıcak bakmadığı öğrenildi.
AVRUPA İLGİSİNE RAĞMEN AYRILIK YOK
Yunus Akgün'ün sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken Galatasaray cephesi bu ilgiye rağmen oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Sezon başında Barış Alper Yılmaz için gelen transfer tekliflerinde olduğu gibi, Yunus Akgün'e yönelik olası tekliflerin de geri çevrileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, sezon ortasında kadrodan önemli bir ismin ayrılmasının planları bozacağını düşünüyor.
GÜVEN TAM
Galatasaray yönetiminin, altyapıdan yetişen Yunus Akgün ile uzun yıllar yola devam etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Hem saha içindeki katkısı hem de kulüp kimliğiyle ön plana çıkan milli futbolcu, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ü geleceğin kadro yapılanmasında önemli bir parça olarak görüyor.
ESKİ FENERLİ LİSTEDE
Orta sahada yaşanan sakatlık sorunlarının ardından kadro planlamasını gözden geçiren Galatasaray, transfer çalışmalarında yeni bir rota belirledi. Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyunca yaşanan sakatlıklar, hem ilk 11 tercihlerini hem de kulübe derinliğini doğrudan etkilerken, yönetim bu tabloya karşı iki ayaklı bir transfer stratejisi oluşturmaya başladı. Galatasaray, bir yandan takıma doğrudan katkı verecek tecrübeli bir orta saha arayışını sürdürürken, diğer yandan geleceğe yönelik hamleler için genç ve potansiyelli isimlere yöneliyor.
TRANSFER STRATEJİSİ İKİ AYAKLI YÜRÜTÜLÜYOR
Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin raporları doğrultusunda orta saha hattı için yapılan planlamada denge ön plana çıktı. İlk 11'e doğrudan etki edebilecek bir oyuncu transferi gündemdeki yerini korurken, kadro derinliğini artırmak adına gelişime açık futbolcular da yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda Galatasaray yönetimi, mevcut kadro yapısını koruyarak uzun vadeli bir yapı oluşturmayı hedefliyor.
GALATASARAY'IN RADARINA İSAK VURAL GİRDİ
Bu planlama kapsamında Galatasaray'ın transfer listesine giren isimlerden biri Pisa forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu İsak Vural oldu. Akşam'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar genç futbolcu için temaslara başladı. Transfer sürecinin teknik direktör Okan Buruk'un da onayı doğrultusunda ilerlediği ve oyuncunun gelişim potansiyelinin yakından takip edildiği öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN GENÇ OYUNCUYA ONAY
Teknik direktör Okan Buruk'un, orta saha rotasyonunda genç ve çok yönlü bir oyuncuya yer açılması yönünde olumlu görüş bildirdiği ifade ediliyor. Galatasaray cephesi, İsak Vural'ı hem mevcut kadro derinliğini artırabilecek hem de uzun vadede önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor. Bu nedenle temasların temkinli ancak kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtiliyor.
ALTYAPIDAN AVRUPA'YA UZANAN KARİYER
Stockholm doğumlu olan İsak Vural, futbola İsveç'in köklü kulüplerinden Hammarby'nin altyapısında başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Vural, daha sonra Benfica altyapısına transfer oldu ve burada U15 ile U17 takımlarında forma giydi. Türkiye'ye dönüşünde Fenerbahçe altyapısında görev alan genç orta saha, 2022–23 sezonunda yeniden Hammarby'ye döndü.
AVRUPA'DA ADIM ADIM YÜKSELİŞ
İsak Vural, 2023–24 sezonunda İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye 1,32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Buradaki performansının ardından bu sezon başında 4,5 milyon euro karşılığında Pisa'nın yolunu tuttu. İtalya'da istikrarlı şekilde forma şansı bulan genç oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam ederek gelişimini sürdürdü.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
19 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Pisa formasıyla 9 resmi karşılaşmada görev aldı. Toplam 437 dakika sahada kalan İsak Vural, 1 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen farklı liglerde edindiği tecrübe ve oyun disiplini, Galatasaray'ın transfer listesine girmesinde etkili oldu.
ORTA SAHA TRANSFERİ ÖNCELİK KAZANDI
Devre arası transfer dönemine iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray'da orta saha transferi gündemin ilk sırasına yerleşti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de yarışmacı kimliğini korumak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer planlaması netlik kazandı. Yönetim, sezonun ikinci yarısında tempo ve dengeyi artıracak bir orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DÖRT KOLDAN SÜRÜYOR
Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da scouting, menajer temasları ve kulüpler arası görüşmeler eş zamanlı olarak yürütülüyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun daha önce yaptığı açıklamalarda da vurguladığı gibi, transfer stratejisinin merkezinde orta saha hattı bulunuyor. Yönetim, bu bölgeye en az bir oyuncu kazandırmak için teknik heyetin raporları doğrultusunda ilerliyor.
OKAN BURUK'UN LİSTESİ NETLEŞTİ
Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği transfer listesi doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, orta sahada hem savunma hem hücum yönü güçlü bir isim üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, oyunun iki yönünü de oynayabilen, tempoyu yükseltebilen ve Avrupa seviyesinde tecrübesi bulunan bir futbolcuyu kadroya katmak olarak belirlendi.
EDERSON İÇİN TEMASLAR KURULDU
Galatasaray'ın orta saha transfer listesinin ilk sırasında Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu Ederson yer alıyor. Serie A'da gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncu için ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Oyunu çift yönlü oynayabilmesi, fizik gücü ve pas kalitesiyle öne çıkan Ederson, teknik heyetin öncelikli adayları arasında bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRECİ TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR
Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, Ederson transferinde süreci karmaşık hale getiriyor. İtalyan kulübünün, Avrupa maçları tamamlanmadan kadro planlamasıyla ilgili karar almak istemediği ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray yönetiminin transfer sürecinde alternatif isimlere yönelmesine neden oldu.
ALTERNATİF İSİMLER DE HAZIR
Sarı-kırmızılı yönetim, Ederson transferinde sonuç alınamaması ihtimaline karşı iki önemli ismi de listesine ekledi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Club Brugge forması giyen Onyedika ile Al Hilal'de oynayan ve Avrupa'ya dönmeyi hedefleyen Ruben Neves, Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Her iki oyuncunun da Avrupa tecrübesi ve oyun profili, teknik heyetin beklentileriyle örtüşüyor.
RUBEN NEVES GELİŞMESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Al Hilal forması giyen Ruben Neves'in mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transfer sürecinde önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Suudi Arabistan ekibiyle yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamayan Portekizli futbolcunun, Avrupa'dan da ciddi talipleri olduğu biliniyor. Galatasaray cephesi, bu gelişmeyi yakından takip ediyor.
GELECEK HAFTA VİTES YÜKSELECEK
Galatasaray yönetiminin, şartlara en uygun ismi belirledikten sonra transfer sürecinde gelecek hafta itibarıyla vites artırması bekleniyor. Orta saha takviyesi konusunda net bir adım atmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda süreci kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
QUINTEN TIMBER TRANSFERİNDE DENGELER DEĞİŞTİ
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Quinten Timber hakkında transfer gündemini sarsan yeni gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın, Feyenoord forması giyen Hollandalı futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi, transfer sürecinde dengelerin yeniden şekillenmesine neden oldu.
GALATASARAY ORTA SAHADA VİTES YÜKSELTTİ
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, bu bölgeye hem dinamizm hem de kalite katacak bir isim için temaslarını artırdı. Bu süreçte Galatasaray'ın listesine Feyenoord'un önemli oyuncularından Quinten Timber'ın eklendiği ileri sürüldü.
FEYENOORD VE MENAJER CEPHESİYLE TEMAS KURULDU
Hollandalı futbolcu için Galatasaray cephesinin somut adımlar attığı ve oyuncunun menajeri ile kulübü Feyenoord arasında bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer sürecini yakından takip ettiği ve şartları detaylı şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Daha önce Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtilen Quinten Timber'ın durumu, bu temasların ardından yeniden gündeme geldi.
FENERBAHÇE DAHA ÖNCE DEVREYE GİRMİŞTİ
Quinten Timber, daha önce Fenerbahçe'nin de transfer radarına girmişti. Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da beğendiği Hollandalı orta saha için şartları zorladığı biliniyordu. Ancak yapılan teklifin, o dönem oyuncu cephesi tarafından kabul görmediği ve transferin gerçekleşmediği aktarılmıştı.
TIMBER CEPHESİNDE FİKİR DEĞİŞİKLİĞİ
Son gelen bilgilere göre Quinten Timber'ın Türkiye'ye bakışı değişti. Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'da forma giyme fikrine daha olumlu yaklaştığı ve sarı-kırmızılı ekipte şansını denemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu gelişme, transfer sürecinde Galatasaray'ın elini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıktı.
SÖZLEŞME DETAYI PLANLAMAYI ETKİLİYOR
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quinten Timber için ocak ayında avantajlı bir transfer planı üzerinde durduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kontrat durumunu da göz önünde bulundurarak süreci dikkatli şekilde yürütmeyi hedefliyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda transferde somut adımlar atmaya hazır olduğu ifade ediliyor.