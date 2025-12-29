Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev çalım

YUNUS AKGÜN İÇİN YÖNETİMDEN NET TAVIR Bu süreçte Galatasaray'ın en değerli oyuncularından biri olan Yunus Akgün hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan çok sayıda kulübün ilgisini çeken milli futbolcunun olası transferine sarı-kırmızılı yönetimden izin çıkmadı. Yönetimin, Yunus Akgün'ün devre arasında takımdan ayrılmasına kesin olarak sıcak bakmadığı öğrenildi.

AVRUPA İLGİSİNE RAĞMEN AYRILIK YOK Yunus Akgün'ün sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken Galatasaray cephesi bu ilgiye rağmen oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Sezon başında Barış Alper Yılmaz için gelen transfer tekliflerinde olduğu gibi, Yunus Akgün'e yönelik olası tekliflerin de geri çevrileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, sezon ortasında kadrodan önemli bir ismin ayrılmasının planları bozacağını düşünüyor.

GÜVEN TAM Galatasaray yönetiminin, altyapıdan yetişen Yunus Akgün ile uzun yıllar yola devam etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Hem saha içindeki katkısı hem de kulüp kimliğiyle ön plana çıkan milli futbolcu, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ü geleceğin kadro yapılanmasında önemli bir parça olarak görüyor.

ESKİ FENERLİ LİSTEDE Orta sahada yaşanan sakatlık sorunlarının ardından kadro planlamasını gözden geçiren Galatasaray, transfer çalışmalarında yeni bir rota belirledi. Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyunca yaşanan sakatlıklar, hem ilk 11 tercihlerini hem de kulübe derinliğini doğrudan etkilerken, yönetim bu tabloya karşı iki ayaklı bir transfer stratejisi oluşturmaya başladı. Galatasaray, bir yandan takıma doğrudan katkı verecek tecrübeli bir orta saha arayışını sürdürürken, diğer yandan geleceğe yönelik hamleler için genç ve potansiyelli isimlere yöneliyor.