Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



Tüm bu yaşananların akabinde Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.



Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Silivri'den farklı cezaevlerine sevk edildiler.





Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında İmamoğlu'nun kasası olarak ön plana çıkan iki isim olarak biliniyor (Takvim.com.tr)



Buna göre;



Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.