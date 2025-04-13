"Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hüküm giyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağı deşifre oldu.
İmamoğlu'nun avukatlarını kurye gibi kullandığı, İBB soruşturmasında tutuklanan diğer isimlere avukatları aracılığıyla notlar ilettiği, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan ve Necati Özkan'a direktifler verdiği anlaşıldı.
Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatlar vasıtasıyla haberleştiği tespit edildi.