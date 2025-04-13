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İmamoğlu avukatları kurye gibi kullandı! Silivri'deki 'Eko'sistem deşifre oldu, cezaevleri değişti: Murat Ongun kimleri tehdit etti?

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarını kurye olarak kullandığı, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan ve Murat Ongun'a direktifler verdiği ortaya çıktı. Ongun'un ise itirafçı olmak isteyen şüphelileri yine avukatlar aracılığıyla tehdit ettiği öne sürüldü. Silivri'deki iletişim ağına ilişkin itiraf, CHP'li Umut Akdoğan'dan geldi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütünün önde gelen aktörlerinden olan Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in cezaevleri değişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 08:32 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 09:41
İmamoğlu avukatları kurye gibi kullandı! Silivri’deki ’Eko’sistem deşifre oldu, cezaevleri değişti: Murat Ongun kimleri tehdit etti?

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"Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hüküm giyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağı deşifre oldu.

Silivri'deki 'Eko'sistem deşifre oldu



İmamoğlu'nun avukatlarını kurye gibi kullandığı, İBB soruşturmasında tutuklanan diğer isimlere avukatları aracılığıyla notlar ilettiği, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan ve Necati Özkan'a direktifler verdiği anlaşıldı.

Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatlar vasıtasıyla haberleştiği tespit edildi.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Silivri'deki iletişim ağını ifşa etti.

Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. "Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın" diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" dedi.

ONGUN AVUKATLAR VASITASIYLA İTİRAFÇILARI VE AİLELERİNİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin tanık veya itirafçı olmak istemesi üzerine İmamoğlu'nun danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun'un devreye girdiği, avukatlar üzerinden konuşmalarını muhtemel gördükleri kişilere ve ailelerine yoğun baskı uygulandığı ortaya çıktı.

Murat Ongun'un avukatlar aracılığıyla itirafçı olmak isteyenleri tehdit ettiği söyleniyor (Takvim.com.tr)Murat Ongun'un avukatlar aracılığıyla itirafçı olmak isteyenleri tehdit ettiği söyleniyor (Takvim.com.tr)


"KONUŞAN BEDELİNİ ÖDER"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Şüphelilerin avukatları Ongun tarafından belirlenirken, hâkim karşısına çıkan sanıkların avukatlarının kim olduğunu adliyedeki sorgu sırasında öğrendikleri belirtildi. Tutuklu bazı şüphelilerin tanık olmak için dilekçe vermeleri dahi Ongun'un görevlendirdiği avukatlar tarafından engellendi. Avukatlar ilk olarak tutuklularla birebir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde açıkça "Konuşmanızın bedeli ağır olur, kimse sizi koruyamaz" türünde tehditvari ifadeler kullanıldı ve konuşmamaları halinde kısa süre içerisinde tahliye olacaklarını söylediği öğrenildi.

Tehdit zinciri sadece şüphelilerle sınırlı kalmadı. Ongun'un yönettiği avukat ağı, şüphelilerin ailelerini de ziyaret etti. Avukatlar, şüphelilerle görüştükten sonra aileleriyle irtibat kurdu. Görüşmeler sırasında ailelere, tutuklu yakınlarının konuşması halinde sonuçların daha da ağır olacağı, bu süreçte suskun kalmanın en doğru yol olduğu mesajı iletildi. Ailelerin ifadelerine göre, avukatlar bu baskıyı "tavsiye" kisvesi altında sunsa da, psikolojik tehdit niteliği taşıyan söz ve davranışlarda bulundu. Bazı aile bireyleri bu durumdan duydukları rahatsızlığı yakın çevreleriyle paylaştı ancak can güvenliği endişesiyle resmi bir şikâyet yoluna gidemedi.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Tüm bu yaşananların akabinde Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Silivri'den farklı cezaevlerine sevk edildiler.



Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında İmamoğlu'nun kasası olarak ön plana çıkan iki isim olarak biliniyor (Takvim.com.tr)Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında İmamoğlu'nun kasası olarak ön plana çıkan iki isim olarak biliniyor (Takvim.com.tr)

Buna göre;

Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş (Takvim.com.tr)


Fatih Keleş ise Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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