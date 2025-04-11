Merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun A takımı var! "Para kulesi" davasında duruşma günü | Canan Kaftancıoğlu aylık gelirini açıkladı

Aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Para kuleleri olarak bilinen ve CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin olduğu iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili dava devam ediyor.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş , İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinde yer alan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in çanta dolusu parayı masaya koyduğu görüntüler (Takvim.com.tr Arşiv)

KAFTANCIOĞLU AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI: SABIKAM VAR

Kimlik tespiti sırasında Canan Kaftancıoğlu, "Aylık gelirim 100 bin lira civarında. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu bir dosyam var sabıkam var" diye konuştu.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

CHP'Lİ İSİM AÇIKLADI: PARA AKLADILAR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP üyesi Tolgahan Erdoğan tanık olarak verdiği ifadesinde CHP İstanbul İl binasının alımı süreciyle ilgili de bilgi vermek istediğini söylemiş ve görüntülere ilişkin olay iddialar ortaya atmıştı.

Söz konusu binanın Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan Gül İnşaat isimli firmaya ait olduğunu söyleyen Tolgahan Erdoğan, "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyasına yatırılan paranın 600-700 bin lira olduğunu, toplanan paraların binanın tadilatı için anlaşılan firma üzerinden aklandığını öne sürmüştü.

"LALELİ'DE DÖVİZ BÜROLARINDAN ÇANTALAR DOLUSU PARA BOZDURDULAR"

İfadesinin devamında, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğunu aktaran Tolgahan Erdoğan, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı." iddiasında bulundu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "para sayma" görüntülerine ilişkin hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019'da başlatılan 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı aktarıldı. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı. 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu, ayrıca Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nün raporuna göre Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da 'Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi' düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet olmak üzere 'Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.