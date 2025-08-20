"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"

İBB troll ağının yöneticisi Mahir Gün



"ETKİN PİŞMANLIĞA BAŞVURMAK İSTİYORUM"



Telefonuna kaydettiği notlarda "Etkin pişmanlığa başvurmak" istiyorum diyen Gün, Emrah Bağdatlı'nın itirafçı olmaması için kendisini defalarca kez İngiltere'ye çağırdığını anlattı.



"Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk" diyerek hukuksuz ve kanunsuz işler yapıldığını kabul etti.







"BİZ HER ŞEYİ HUKUKİ, RESMİ YAPTIK DÜŞÜNÜYORDUK"



İlgili notta şu ifadeler yer aldı:



Daha önce de dediğim gibi eşimin işinin siyaseten de sistemle de ilgisi olmamıştır oma benim ismim üstünden bu konunun da aileme zarar vereceğini anlamam nedeniyle etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum. Eşim halihazırda son derece başarılı çalışmalar yapmaktadır emeklerinin ziyan olmasını istemiyorum. Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk.

Emrah Bağdatlı, İngiltere'de yaşamaktadır. Beni de defaaetle oraya gelmern konusunda uyarmış olası bir tutuklanma durumunda itiraflarda bulunmamam ve eşimin de bu işlerle alakası almadığı açık vereceğini düşünmüş olabilir. Daha önce de dediğim gibi 3 veya 4 kez aynı ortamda bulunduğum bu kişi ile soruşturma başladıktan sonra neler olacağına dair Telegram üzerinden konuşmaya başladık.



"ANLADIM Kİ HERKES KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"



Türkiye'de sosyal medyada bir çalışma yapılacaksa ancak benim organize edebileceğim söylendi. Bir şekilde başlarda siyasi sandığım durumlarda ilginç bilgilere ben de rastlayınca aslımda ailemi bu işten kurtarmak için fırsat kollamaya başladım. Yıllardır her şeyini yaptığım işlerde bir anda vebalı muamelesi de görünce anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor.



Veya yanlış bir şey varsa neden soruşturmadan önce ses etmediler diye düşünmeye başladım sonucunda da bu ekipten kopmak istediğimi anladım. Ben yine de yanlış bir şeye İmza atmadığımı çok İyi bilmekle birlikte benim üstümde olan ve hiç stratejik konularda bile fikrimin alınmadığı yerlerde başka planlara ortak edildiysem bilgim dahilimde olmamıştır çünkü daha önce de dediğim gibi 1 sene önce Ümit Kaya'nın bu ekibi satmasıysa kucağımda bulduğum bir iletişim kanalında oldum ve bu açığı kapatmak için çalıştım.