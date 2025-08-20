"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının son ayağında Medya A.Ş bünyesinde fonlarla beslenen troll ağı deşifre oldu.
Murat Ongun'un kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık Şirketi üzerinden çok sayıda sosyal medya hesabına para aktarıldığı saptandı.
Tutuklananlar arasında İBB troll ağının kilit isimlerinden olan, "Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber" gibi hesapların yöneticisi Mahir Gün de yer aldı.
Gün, emniyetteki ve savcılıktaki ifadesinde çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Şahsi telefonundan da itiraf satırları içeren notlar çıktı.
Takvim.com.tr, ifade tutanaklarına ulaştı.
20 BİN LİRA AYLIK GELİRLE 2.5 MİLYONLUK ARABAYA BİNİYOR
20 bin TL aylık geliri olduğunu beyan eden Mahir Gün'ün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda piyasa değeri 2,5 milyon TL olan lüks bir araç sahip olduğunu beyan etti.
Gün'e İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında hüküm giyen isimlerin tek tek fotoğrafları gösterildi. Bahse konu şahıslarla ticari ilişkisi olup olmadığı soruldu.
Necati Özkan, Buğra Gökçe, İnan Güney gibi isimleri Medya AŞ.'de çalıştığı dönemden beri bildiğini dile getiren Mahir Gün, Utku Doğruyol ve Alican Ayvataş'ı tanıdığını, Ayvataş'la muhabbetlerinin eskiye dayandığını belirtti.
Öte yandan soruşturmada adı geçen Tuba Koçak'ın Mahir Gün'ün baldızı olduğu öğrenildi.
Emrah Bağdatlı ile 31 Mart 2024'te yerel seçimlerin yapıldığı gün tanıştığını ifade eden Gün, "Benim sosyal medya yöneticiliği yaptığımı öğrendiği için telefon numaramı aldı. Benimle iletişime geçerek "Gel benimle çalış"dedi. Onunla yalaşık 6-7 ay çalıştım. Emrah Bağdatlı ile 3-4 kez bir araya gelmişliğim var" dedi.
HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
BTK'dan temin edilen HTS kayıtları incelendiğinde Mahir Gün'ün; Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Utku Doğruyol, Mehmet Andaç ve diğer isimlerle defalarca kez görüştü saptandı.
Gün konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Alican Ayvataş isimli şahsın arkadaşım olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Hem arkadaş hem de siyaseten aynı partide olduğumuz için yaptığımız görüşmelerin içerikleri sosyal ilişkiler ve siyaset üzerine olmuştur. Mustafa Sezer Yerli ile aramda gerçekleşen görüşmenin içeriği CHP siyaseti ve seçimler üzerine olmuştur. Utku Doğruyol isimli şahısta sosyal medya yöneticisi ve dijital iletişim sorumlusu olduğundan işle ilgili görüşmelerimiz olmuştur. Berkay Bostancı isimli şahısla aramdaki görüşme içerikleri Freelance işler ile ilgilidir. Benim aldığım yapamadığım bir işle ilgili kendisiyle görüşmüşümdür. Ubeyit Bartın isimli şahıs Alican Ayvataş'ın iş ortağıdır. Alican'a ulaşamadığım dönemde Ubeyit Bartın ile görüşmem olmuştur. Görüşmenin içeriği Alican'a ulaşamamam hakkındadır. Mehmet Andaç isimli şahıs Çanakkale'de gazetecilik yapmaktadır. Bende Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu olduğumdan kendisiyle Çanakkale ilinden bir irtibatım vardır. İşimiz gereği bir fikir alışverişi yapmak adına iletişimimiz olmuştur. Efe Mehmet Er isimli şahıs siyaseten aktif biridir. Numaramı birinden almış olabilir ancak şahısla bir görüşmem olmamıştır. Fatoş Pınar Türker Medya A.Ş'de yöneticim olduğundan benimle iletişime geçmesinin sebebi işle ilgilidir.
ORTAK BAZ KAYITLARI ÇIKTI: MURAT ONGUN'LA 68 KEZ...
Öte yandan Mahir Gün'ün Murat Ongun'la 68, Emrah Bağdatlı ile 34, Özge Bağdatlı ile 21, Mustaf Nihat Sütlaş ile 10 kez ortak baz verdiği belirlendi.
Mahir Gün'ün telefonunda yapılan kapsamlı incelemede "Notlar" kısmında itiraf metinleri yer aldı.