PODCAST CANLI YAYIN

"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının 9. dalgasında tutuklanan Mahir Gün, "Eko"sistemin medya ayağında dönen akçeli işleri ifşa etti. Emrah Bağdatlı'nın itirafçı olmaması için kendisini defalarca kez İngiltere'ye çağırdığını anlatan Gün, "Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk" diyerek hukuksuz işler yapıldığını kabul etti. Öte yandan Mahir Gün'ün şahsi telefonundan itiraf satırları içeren notlar çıktı. Kullandığını söyleyen Gün, "Etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum" satırlarını yazdı. HTS ve baz kayıtlarında ise Mahir Gün'ün Murat Ongun'la 68 ve Emrah Bağdatlı ile 34 kez ortak sinyal verdiği belirlendi. 20 bin TL aylık geliri olduğunu beyan eden Gün'ün piyasa değeri 2,5 milyon TL olan lüks aracı nasıl aldığı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının son ayağında Medya A.Ş bünyesinde fonlarla beslenen troll ağı deşifre oldu.

Murat Ongun'un kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık Şirketi üzerinden çok sayıda sosyal medya hesabına para aktarıldığı saptandı.




Tutuklananlar arasında İBB troll ağının kilit isimlerinden olan, "Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber" gibi hesapların yöneticisi Mahir Gün de yer aldı.



Gün, emniyetteki ve savcılıktaki ifadesinde çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Şahsi telefonundan da itiraf satırları içeren notlar çıktı.

Takvim.com.tr, ifade tutanaklarına ulaştı.




20 BİN LİRA AYLIK GELİRLE 2.5 MİLYONLUK ARABAYA BİNİYOR

20 bin TL aylık geliri olduğunu beyan eden Mahir Gün'ün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda piyasa değeri 2,5 milyon TL olan lüks bir araç sahip olduğunu beyan etti.

Gün'e İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında hüküm giyen isimlerin tek tek fotoğrafları gösterildi. Bahse konu şahıslarla ticari ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Necati Özkan, Buğra Gökçe, İnan Güney gibi isimleri Medya AŞ.'de çalıştığı dönemden beri bildiğini dile getiren Mahir Gün, Utku Doğruyol ve Alican Ayvataş'ı tanıdığını, Ayvataş'la muhabbetlerinin eskiye dayandığını belirtti.

Öte yandan soruşturmada adı geçen Tuba Koçak'ın Mahir Gün'ün baldızı olduğu öğrenildi.

Emrah Bağdatlı ile 31 Mart 2024'te yerel seçimlerin yapıldığı gün tanıştığını ifade eden Gün, "Benim sosyal medya yöneticiliği yaptığımı öğrendiği için telefon numaramı aldı. Benimle iletişime geçerek "Gel benimle çalış"dedi. Onunla yalaşık 6-7 ay çalıştım. Emrah Bağdatlı ile 3-4 kez bir araya gelmişliğim var" dedi.




HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

BTK'dan temin edilen HTS kayıtları incelendiğinde Mahir Gün'ün; Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Utku Doğruyol, Mehmet Andaç ve diğer isimlerle defalarca kez görüştü saptandı.

Gün konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Alican Ayvataş isimli şahsın arkadaşım olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Hem arkadaş hem de siyaseten aynı partide olduğumuz için yaptığımız görüşmelerin içerikleri sosyal ilişkiler ve siyaset üzerine olmuştur. Mustafa Sezer Yerli ile aramda gerçekleşen görüşmenin içeriği CHP siyaseti ve seçimler üzerine olmuştur. Utku Doğruyol isimli şahısta sosyal medya yöneticisi ve dijital iletişim sorumlusu olduğundan işle ilgili görüşmelerimiz olmuştur. Berkay Bostancı isimli şahısla aramdaki görüşme içerikleri Freelance işler ile ilgilidir. Benim aldığım yapamadığım bir işle ilgili kendisiyle görüşmüşümdür. Ubeyit Bartın isimli şahıs Alican Ayvataş'ın iş ortağıdır. Alican'a ulaşamadığım dönemde Ubeyit Bartın ile görüşmem olmuştur. Görüşmenin içeriği Alican'a ulaşamamam hakkındadır. Mehmet Andaç isimli şahıs Çanakkale'de gazetecilik yapmaktadır. Bende Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu olduğumdan kendisiyle Çanakkale ilinden bir irtibatım vardır. İşimiz gereği bir fikir alışverişi yapmak adına iletişimimiz olmuştur. Efe Mehmet Er isimli şahıs siyaseten aktif biridir. Numaramı birinden almış olabilir ancak şahısla bir görüşmem olmamıştır. Fatoş Pınar Türker Medya A.Ş'de yöneticim olduğundan benimle iletişime geçmesinin sebebi işle ilgilidir.




ORTAK BAZ KAYITLARI ÇIKTI: MURAT ONGUN'LA 68 KEZ...

Öte yandan Mahir Gün'ün Murat Ongun'la 68, Emrah Bağdatlı ile 34, Özge Bağdatlı ile 21, Mustaf Nihat Sütlaş ile 10 kez ortak baz verdiği belirlendi.

Mahir Gün'ün telefonunda yapılan kapsamlı incelemede "Notlar" kısmında itiraf metinleri yer aldı.

İBB troll ağının yöneticisi Mahir GünİBB troll ağının yöneticisi Mahir Gün

"ETKİN PİŞMANLIĞA BAŞVURMAK İSTİYORUM"

Telefonuna kaydettiği notlarda "Etkin pişmanlığa başvurmak" istiyorum diyen Gün, Emrah Bağdatlı'nın itirafçı olmaması için kendisini defalarca kez İngiltere'ye çağırdığını anlattı.

"Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk" diyerek hukuksuz ve kanunsuz işler yapıldığını kabul etti.



"BİZ HER ŞEYİ HUKUKİ, RESMİ YAPTIK DÜŞÜNÜYORDUK"

İlgili notta şu ifadeler yer aldı:

Daha önce de dediğim gibi eşimin işinin siyaseten de sistemle de ilgisi olmamıştır oma benim ismim üstünden bu konunun da aileme zarar vereceğini anlamam nedeniyle etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum. Eşim halihazırda son derece başarılı çalışmalar yapmaktadır emeklerinin ziyan olmasını istemiyorum. Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk.

Emrah Bağdatlı, İngiltere'de yaşamaktadır. Beni de defaaetle oraya gelmern konusunda uyarmış olası bir tutuklanma durumunda itiraflarda bulunmamam ve eşimin de bu işlerle alakası almadığı açık vereceğini düşünmüş olabilir. Daha önce de dediğim gibi 3 veya 4 kez aynı ortamda bulunduğum bu kişi ile soruşturma başladıktan sonra neler olacağına dair Telegram üzerinden konuşmaya başladık.

"ANLADIM Kİ HERKES KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'de sosyal medyada bir çalışma yapılacaksa ancak benim organize edebileceğim söylendi. Bir şekilde başlarda siyasi sandığım durumlarda ilginç bilgilere ben de rastlayınca aslımda ailemi bu işten kurtarmak için fırsat kollamaya başladım. Yıllardır her şeyini yaptığım işlerde bir anda vebalı muamelesi de görünce anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor.

Veya yanlış bir şey varsa neden soruşturmadan önce ses etmediler diye düşünmeye başladım sonucunda da bu ekipten kopmak istediğimi anladım. Ben yine de yanlış bir şeye İmza atmadığımı çok İyi bilmekle birlikte benim üstümde olan ve hiç stratejik konularda bile fikrimin alınmadığı yerlerde başka planlara ortak edildiysem bilgim dahilimde olmamıştır çünkü daha önce de dediğim gibi 1 sene önce Ümit Kaya'nın bu ekibi satmasıysa kucağımda bulduğum bir iletişim kanalında oldum ve bu açığı kapatmak için çalıştım.



"PARA TRAFİĞİNİ GÖRÜNCE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM, KULLANILMIŞ HİSSETTİM"

İfadesinde telefonundaki notlar kısmına yazdığı her şeyi kabul eden Mahir Gün, basına yansıyan para ilişkilerine görünce hayal kırıklığına uğradığını kendisini kullanılmış hissettiğini beyan etti.



Şöyle konuştu:

Ben emniyette telefon şifremi vermiştim. Kullanmış olduğum mevcut hesaplarımın hepsini emniyet ifademde de belirttim. Yine hem emniyette hem de bana burada sormuş olduğunuz telefonumun notlar kısmında bulunan ekran görüntüsü 21, ekran görüntüsü 22, ekran görüntüsü 23, ekran görüntüsü 24, ekran görüntüsü 25 içerisinde bulunan notlar bana aittir.

19 Mart 2025 tarihinde yapılan operasyon sonrasında hem sosyal medyada hem de farklı mecralarda söz konusu operasyonun medya kısmınında olabileceğinin dillendirilmesi ve bu süreçte belli çevrelerce bana ait olmayan paylaşımların benimmiş gibi hedefe koyulmam nedeniyle ciddi endişelere kapılmıştım.

Söz konusu içeriklerde bulunan ifadeler benim bu süreçte karşılaştığım ve yaşadığım olaylara ilişkindir. Ben idealist olarak fahri çalışmalarımı yürüttüm. Operasyon sonrasında ortaya çıkan durumlarda özellikle Medya A.S.'den ayrıldıktan sonra yanında çalıştığım Emrah BAĞDATLI'ya ait şirkette çalışıyor olmamdan kaynaklı sitemlerimi yazmıştım. Basına yansıyan para ilişkilerini görmemden kaynaklı hayal kırıklığına uğramış olmamdan dolayı bu ibareleri yazdım.


İBB trollistleri dökülüyor! Ekrem Edit ve İBB Haberin admini Mahir Gün itirafçı oldu: Emrah Bağdatlı beni İngiltereye çağırdıİBB trollistleri dökülüyor! Ekrem Edit ve İBB Haberin admini Mahir Gün itirafçı oldu: Emrah Bağdatlı beni İngiltereye çağırdı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakan'ı Dick Schoof ile görüştü! İşte masadaki konular | İsrail'in Gazze'deki askeri ablukasına tepki
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir | Batı Şeria'da skandal hazırlık
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi
Dijital ortamda suç örgütleri tehlikesi büyüyor: Sosyal medya platformları ve yapay zeka çocukların kabusu oldu!
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilk kazma için geri sayım
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...