CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.
Soruşturma kapsamında incelemeye takılan Karpuz Danışmanlık Şirketinin sahibinin Murat Ongun'un kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı olduğu tespit edildi.
Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun troll ekibi olarak faaliyet gösteren çok sayıda hesaba bu şirket üzerinden para aktarıldığı ortaya çıktı. Aralarında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu çok sayıda kişi tutuklandı.
TROLL AĞININ YÖNETİCİSİNDEN İTİRAFLAR
Öte yandan "Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber" gibi hesapları işleten İBB troll ağının yöneticisi Mahir Gün'ün ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı.
EKREMCİ HESAPLARIN ADMİNİ ÇIKTI
Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Medya'da çalıştığını söyleyen Gün; sosyal medya platformu X'te yer alan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul etti.
Mahir Gün, ifadesinde firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.
"EMRAH BAĞDATLI BENİ İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI, ANLADIM Kİ HERKES KENDİNİ KURTARMA PEŞİNDE"
2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini itiraf eden Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor." dedi.