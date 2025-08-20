PODCAST CANLI YAYIN

İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"

İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun troll ağının yöneticisi Mahir Gün, çarpıcı itiraflarda bulundu. Medya AŞ. çatısı altında 5 yıl boyunca İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini belirten Gün, Murat Ongun'un firari kasası Emrah Bağdatlı ile ilgili "Soruşturma başladıktan sonra Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor" dedi. Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Medya'da çalıştığını söyleyen Gün "Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber" gibi hesapların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.

Soruşturma kapsamında incelemeye takılan Karpuz Danışmanlık Şirketinin sahibinin Murat Ongun'un kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun troll ekibi olarak faaliyet gösteren çok sayıda hesaba bu şirket üzerinden para aktarıldığı ortaya çıktı. Aralarında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu çok sayıda kişi tutuklandı.



TROLL AĞININ YÖNETİCİSİNDEN İTİRAFLAR

Öte yandan "Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber" gibi hesapları işleten İBB troll ağının yöneticisi Mahir Gün'ün ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı.



EKREMCİ HESAPLARIN ADMİNİ ÇIKTI

Emrah Bağdatlı'ya ait Karpuz Medya'da çalıştığını söyleyen Gün; sosyal medya platformu X'te yer alan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul etti.

Mahir Gün, ifadesinde firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.



"EMRAH BAĞDATLI BENİ İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI, ANLADIM Kİ HERKES KENDİNİ KURTARMA PEŞİNDE"

2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini itiraf eden Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor." dedi.

Ekrem Edit hesabını 'hobi amaçlı' açtığını iddia eden Gün, 'Nesil Art' ve 'Neden Konuşuldu' hesaplarında siyasi paylaşım yapmadığını öne sürdü.

"Paylaşımlarımda hiç kimsenin bir yönlendirmesi olmamıştır." diyen Gün, ifadesinde "Ben hiç kimseyi kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hiçbir grubu hedef olarak göstermedim." dedi.


TELEFONUNDAN "İTİRAFNAME" ÇIKTI... ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Mahir Gün'ün telefonundan "itirafname" çıktığı iddia edildi.

Telefonundaki not kısmına "itirafname" başlıklı bir mesaj bıraktığı öğrenilen Gün'ün Medya A.Ş.'ye operasyon yapıldığında herkesin paniğe kapıldığını yazdığı, ailesine zarar gelmemesi için etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar
12 yaşındaki Zeynep'in sır ölümünde yeni detaylar! Yeni Narin Güran vakası mı?
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe "para aklama" suçu! 1 Ekim'de başlıyor
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti hesaplar engellendi
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi
SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor
Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti