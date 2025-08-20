Ekrem Edit hesabını 'hobi amaçlı' açtığını iddia eden Gün, 'Nesil Art' ve 'Neden Konuşuldu' hesaplarında siyasi paylaşım yapmadığını öne sürdü.

"Paylaşımlarımda hiç kimsenin bir yönlendirmesi olmamıştır." diyen Gün, ifadesinde "Ben hiç kimseyi kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hiçbir grubu hedef olarak göstermedim." dedi.





TELEFONUNDAN "İTİRAFNAME" ÇIKTI... ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Mahir Gün'ün telefonundan "itirafname" çıktığı iddia edildi.



Telefonundaki not kısmına "itirafname" başlıklı bir mesaj bıraktığı öğrenilen Gün'ün Medya A.Ş.'ye operasyon yapıldığında herkesin paniğe kapıldığını yazdığı, ailesine zarar gelmemesi için etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği belirtildi.