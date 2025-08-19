PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı

Şehit yakınları ve gaziler konuştuğu için hiçbir milletvekillinin söz almadığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer büyük bir saygısızlığa imza attı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Özer, söz alıp İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye başkanları konusunu gündeme getirdi.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. (DHA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. (DHA)

Komisyonda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır Anneleri dinlendi.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE SAYGISIZLIK
Acılı ailelerine söz aldığı komisyonda CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer büyük bir saygısızlığa imza attı. Şehit yakınları ve gaziler konuştuğu için hiçbir milletvekilleri söz almazken yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Özer, söz alıp İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye başkanları konusunu gündeme getirdi.

Meclis tutanağı (Ekran görüntüsü)Meclis tutanağı (Ekran görüntüsü)

YOLSUZLUĞU SAVUNDU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Daha önce CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılan Özer, bağımsız yargı organlarının yürüttüğü dava üzerinden hükümeti hedef aldı.

CHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özern dosyası ayrıldıCHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özern dosyası ayrıldı

KOMİSYONA CHP SABOTAJI
Özer, bu çıkışıyla Terörsüz Türkiye sürecinde büyük bir uzlaşıyla devam etmekte olan komisyon çalışmalarını sabote etmeye kalktı.

Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHPli Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldıSavcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHPli Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Savcılık harekete geçti! "İmamoğlu için sahte tanık aranıyor" diyen CHP'li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

