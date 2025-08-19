CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı

Komisyonda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır Anneleri dinlendi.

Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE SAYGISIZLIK

Acılı ailelerine söz aldığı komisyonda CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer büyük bir saygısızlığa imza attı. Şehit yakınları ve gaziler konuştuğu için hiçbir milletvekilleri söz almazken yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Özer, söz alıp İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye başkanları konusunu gündeme getirdi.