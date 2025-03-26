Savcılık harekete geçti! "İmamoğlu için sahte tanık aranıyor" diyen CHP'li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, CHP'li Ekrem İmamoğlu 'nun "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Savcılık harekete geçti! CHP'li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı (AA)

SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen liderliğini tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında "Halkı yanıltıcı bilgi alenen yaymak" ve "Yargı organlarını aşağılamak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HADDİNİ AŞTI!

İşte o paylaşım:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor... Bu da yetmiyor!



Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. "İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım" denilerek baskı altında tutuluyor.



Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."