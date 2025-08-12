Son Dakika
İstanbul’un su depoları kritik seviyede! İSKİ verileri açıkladı: Barajlardaki su seviyesi miktarı yüzde 48,3'e düştü

Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 53,62'den yüzde 50'nin altına geriledi. Son 10 yılda yapılan ölçümler baz alındığında 2023'ten sonra en düşük ikinci su seviyesi miktarı bu sene ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelere indi.

İSTABUL'UN SUYUNA SICAKLIK ENGELİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, sıcak havaların da etkisiyle yüzde 50'lerin altına düştü.

EN DÜŞÜK ÖLÇÜM ISTRACALAR'DA

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 46,81, Darlık'ta yüzde 59,65, Elmalı'da yüzde 66,1, Terkos'ta yüzde 53,01, Alibey'de yüzde 31,53, Büyükçekmece'de yüzde 47,76, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Istrancalar'da yüzde 28,05, Kazandere'de yüzde 34,07, Pabuçdere'de yüzde 40,91 olarak ölçüldü.

MELEN VE YEŞİLÇAY'DAN SU ALINDI

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,78 kilogram oldu. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 403,72 milyon metreküp su alındı.

10 YILLIK ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

İSKİ istatistiklerine göre, 12 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 74,42, 2016'da yüzde 57,92, 2017'de yüzde 67,32, 2018'de yüzde 69,14, 2019'da yüzde 64,2, 2020'de yüzde 53,37, 2021'de yüzde 63,58, 2022'de yüzde 62,8, 2023'te yüzde 34,27, 2024'te yüzde 53,82 ve 2025'te yüzde 48,3 olarak kaydedildi.

