İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü

CHP'li belediyelerin susuzluk krizinden İstanbul da nasibini aldı. Megakentteki barajların seviyesi yüzde 50'nin altına indi. Alibeyköy barajı ise kurudu.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından barajlar boşalmaya başladı. Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Alibeyköy Barajı'nı şimdi kuru otlar sardı.

Ayrıca CHP'li Tekirdağ Belediyesi de yüzde 1'in altına düşen su seviyesi nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya kaldı. İzmir ve Mersin'de de durum farksız.

