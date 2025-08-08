Son Dakika
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü! Sular çekildi Alibey Barajı havadan görüntülendi

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sıcaklıklar nedeniyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı'ndaki kuraklık havadan görüntülendi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından bazı bölgelerde görülen yağmur, barajlara yaramayınca barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49.96 oldu.

Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı'ndaki kuraklık havadan görüntülendi.



YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ
Mega kent İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından son günlerde görülen yağmur yağışı barajlara yaramadı. Barajlardaki su miktarı düşmeye devam ederken, doluluk oranı ise yüzde 50'nin altına indi.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.96 oldu. Öte yandan en dolu baraj yüzde 67.42'yla Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27.44'le Istrancalar oldu.

ALİBEY BARAJI'NDAKİ KEMER ORTAYA ÇIKTI
Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde kuraklığın boyutu gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği kameraya yansıdı.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli yüzde 49.07
Darlık yüzde 61.07
Elmalı yüzde 67.42
Terkos yüzde 54.56
Alibey yüzde 33.32
Büyükçekmece yüzde 48.98
Sazlıdere yüzde 42.72
Istrancalar yüzde 27.44
Kazandere yüzde 37.32
Pabuçdere yüzde 43.05

