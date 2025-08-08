İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü! Sular çekildi Alibey Barajı havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından bazı bölgelerde görülen yağmur, barajlara yaramayınca barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49.96 oldu.İstanbul barajlarında doluluk %50’nin altına indi: Alibey %33.32
Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı'ndaki kuraklık havadan görüntülendi.
YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ
Mega kent İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgasının ardından son günlerde görülen yağmur yağışı barajlara yaramadı. Barajlardaki su miktarı düşmeye devam ederken, doluluk oranı ise yüzde 50'nin altına indi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.96 oldu. Öte yandan en dolu baraj yüzde 67.42'yla Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27.44'le Istrancalar oldu.