PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'deki Paşalimanı Adası'nda çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'deki Paşalimanı Adası'nda çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi.

Paşalimanı Adası'nda yangın

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. Çalışmalar sırasında jandarma ve belediye ekipleri de hazır bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de orman yangını 2. gününde! Bakan Yumaklı: "Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!
Borsa İstanbul
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık