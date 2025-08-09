Paşalimanı Adası'nda yangın

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde başlayan arazi yangınına müdahale sürüyor. Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yayılan yangın, adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.