Paşalimanı Adası'nda yangın

Marmara Denizi'nde bulunan Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde yangın başladı. Sadece bir kaç bin kişinin yaşadığı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangının sebebi bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde başlayan arazi yangınına müdahale sürüyor. Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yayılan yangın, adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

