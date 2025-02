Herkes onu konuştu o TAKVİM'e konuştu! CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan "250 milyon dolarlık şaibe" iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı





CHP'NİN MAHKEMELİK OLAN KURULTAYININ ARKA PLANI



Peki, kurultay günü ne yaşandı? Şaibelerle anılacak sürecin alt yapısı ve finansal kaynağı nasıl oluşturuldu? Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren ve Sunucu Editörümüz Fatma Gül CHP'nin mahkemelik olan kurultayına enine boyuna mercek altına aldı.



Bu bağlamda "Şaibe" iddialarını gündeme getiren ilk isimlerden olan Tolgahan Erdoğan'la konuştuk.



Fatma Gül: Sizin CHP ile bağınızla başlayalım isterseniz.



"KURULTAYIN GÖBEĞİNDEYDİM, GÖRDÜĞÜM KİRLİLİKLERDEN DOLAYI İSTİFA ETTİM"



Tolgahan Erdoğan: Eski CHP üyesi diyebiliriz. Evet CHP'ye uzunca yıllar hem üye olarak hem birçok görev olarak aktif bir şekilde hizmet ettim. Son kurultay sürecindeki bu gördüğüm kirliliklerden ve bu söylemlerden sonra, partiden istifa ettim. O yüzdendir ki bazen şimdi parti yetkilileri "parti üyemiz değil" dese de o gün o kurultayın göbeğinde gecenin geç saatlerine kadar aslında bütün olayların şahidi ve tanığıydık. Hem de o gün partinin bir üyesi olarak.



Fatma Gül: Şimdi sizin bir cümleniz var. "38. Kurultayın sorumlusu İmamoğlu'dur" diye. Buna gelmeden önce bugün kurultayla ilgili İmamoğlu bir açıklama yaptı. "Tertemiz bir kurultaydı" dedi. Özgür Özel de "Anamızın ak sütü gibi" dedi. Siz ne demek istediniz? Yani İmamoğlu bu işin neresinde? Aslında size delege borsası ve kurultay öncesini anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü sonuçta bir planlama, bir gruplaşma öncesinden başlamıştır. Bize öncesinden bahseder misiniz?



Tolgahan Erdoğan: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ta öncesinde Zoom toplantılarıyla birlikte oluşan bir süreç vardı. 28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesiyle birlikte, sabahına Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir videosuyla güne "merhaba" dedik. MYK görevden alındı ve sonrasında Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile bir "kardeşlik" süreci başladı. Bu süreç tabii çok dikkatli takip edilmesi gerekir. Çünkü çok önceden maddi olarak background'u oluşturulmuş, işte parti içerisindeki çalışmalar yapılmış. Hatta ben bu ekibin aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerini, kazanması için bir katkı sağladığını da çok da düşünmüyorum. Ve günün sonunda geldiğimiz süreçte "tertemiz bir kurultay" diyor Ekrem İmamoğlu.





CHP'li Cemal Canpolat (Takvim.com.tr/Arşiv)



Ahmet Zeren: İstanbul Kongresinde adaylardan Cemal Canpolat "Utanıyorum" demişti...



Tolgahan Erdoğan: Cemal Canpolat meclis kürsüsünden, seçim kürsüsünden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Hatırlayın işte belediyelerde işe alımlarla bu sürecin manipüle edildiğini çok net bir şekilde vurgulamıştı.



Kurultayda da şöyle bir şey vardı; kurultay salonuna girdiğinizde genel başkan kurultayı açtıktan sonra ve divan seçimi yapıldıktan sonra artık salonun amiri divan kurulu başkanıdır ve genel başkanın artık görevi bitmiştir. Şimdi eğer o salonda oluşabilecek her türlü usulsüz oylama, konuşma vs. bütün her şeyin sorumlusu tabii ki İmamoğlu'dur. Ekrem Bey "çok temiz bir kurultay" diyor. Peki ben buradan sesleniyorum; o gün daha, şaibeler seçim başlamadan önce yapıldı.