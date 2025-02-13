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Herkes onu konuştu o TAKVİM'e konuştu! CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan "250 milyon dolarlık şaibe" iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

"Şaibe" ile anılan CHP kurultayının en önemli tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'ye konuştu. Kurultayda verilen siyasi rüşvetleri işaret eden Erdoğan, "Ümraniye'de 4 delegenin üçü meclis üyesi oldu birinin 3 kardeşi İBB'de işe girdi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'taki soruşturmanın İBB'ye sıçramasının muhtemel olduğunu dile getiren Tolgahan Erdoğan, ihale yolsuzluğuna karışan firmanın delegelerle para trafiği içerisinde olduğundan bahsetti. Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var" dedi. CHP'li belediyelerde şaibeli bir yerel seçim süreci olduğunu açık açık söyleyen Erdoğan, "Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız" şeklinde konuştu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 07:02
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları günden güne büyüyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel lehine "delege borsası" kurduğu, "Değişimciler" tarafından el altından dolarlar dağıtıldığı CHP'li isimler tarafından aylarca dillendirildi.

    Kurultayda koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ağır toplarından Akif Hamzaçebi Genel Merkez'in "şaibe" söylentilerine sessiz kalmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu,"Sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir " diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

    Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bahse konu iddiaların siyasi partiler kanuna göre suç teşkil ettiğini bildirdi.

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı


    CHP'NİN MAHKEMELİK OLAN KURULTAYININ ARKA PLANI

    Peki, kurultay günü ne yaşandı? Şaibelerle anılacak sürecin alt yapısı ve finansal kaynağı nasıl oluşturuldu? Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren ve Sunucu Editörümüz Fatma Gül CHP'nin mahkemelik olan kurultayına enine boyuna mercek altına aldı.

    Bu bağlamda "Şaibe" iddialarını gündeme getiren ilk isimlerden olan Tolgahan Erdoğan'la konuştuk.

    Fatma Gül: Sizin CHP ile bağınızla başlayalım isterseniz.

    "KURULTAYIN GÖBEĞİNDEYDİM, GÖRDÜĞÜM KİRLİLİKLERDEN DOLAYI İSTİFA ETTİM"

    Tolgahan Erdoğan:     Eski CHP üyesi diyebiliriz. Evet CHP'ye uzunca yıllar hem üye olarak hem birçok görev olarak aktif bir şekilde hizmet ettim. Son kurultay sürecindeki bu gördüğüm kirliliklerden ve bu söylemlerden sonra, partiden istifa ettim. O yüzdendir ki bazen şimdi parti yetkilileri "parti üyemiz değil" dese de o gün o kurultayın göbeğinde gecenin geç saatlerine kadar aslında bütün olayların şahidi ve tanığıydık. Hem de o gün partinin bir üyesi olarak.

    Fatma Gül: Şimdi sizin bir cümleniz var. "38. Kurultayın sorumlusu İmamoğlu'dur" diye. Buna gelmeden önce bugün kurultayla ilgili İmamoğlu bir açıklama yaptı. "Tertemiz bir kurultaydı" dedi. Özgür Özel de "Anamızın ak sütü gibi" dedi. Siz ne demek istediniz? Yani İmamoğlu bu işin neresinde? Aslında size delege borsası ve kurultay öncesini anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü sonuçta bir planlama, bir gruplaşma öncesinden başlamıştır. Bize öncesinden bahseder misiniz?

    Tolgahan Erdoğan: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ta öncesinde Zoom toplantılarıyla birlikte oluşan bir süreç vardı. 28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesiyle birlikte, sabahına Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir videosuyla güne "merhaba" dedik. MYK görevden alındı ve sonrasında Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile bir "kardeşlik" süreci başladı. Bu süreç tabii çok dikkatli takip edilmesi gerekir. Çünkü çok önceden maddi olarak background'u oluşturulmuş, işte parti içerisindeki çalışmalar yapılmış. Hatta ben bu ekibin aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerini, kazanması için bir katkı sağladığını da çok da düşünmüyorum. Ve günün sonunda geldiğimiz süreçte "tertemiz bir kurultay" diyor Ekrem İmamoğlu.


    CHP'li Cemal Canpolat (Takvim.com.tr/Arşiv)CHP'li Cemal Canpolat (Takvim.com.tr/Arşiv)

    Ahmet Zeren: İstanbul Kongresinde adaylardan Cemal Canpolat "Utanıyorum" demişti...

    Tolgahan Erdoğan: Cemal Canpolat meclis kürsüsünden, seçim kürsüsünden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Hatırlayın işte belediyelerde işe alımlarla bu sürecin manipüle edildiğini çok net bir şekilde vurgulamıştı.

    Kurultayda da şöyle bir şey vardı; kurultay salonuna girdiğinizde genel başkan kurultayı açtıktan sonra ve divan seçimi yapıldıktan sonra artık salonun amiri divan kurulu başkanıdır ve genel başkanın artık görevi bitmiştir. Şimdi eğer o salonda oluşabilecek her türlü usulsüz oylama, konuşma vs. bütün her şeyin sorumlusu tabii ki İmamoğlu'dur. Ekrem Bey "çok temiz bir kurultay" diyor. Peki ben buradan sesleniyorum; o gün daha, şaibeler seçim başlamadan önce yapıldı.

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı

    - Neydi bu şaibeliler?

    Birincisi; Kemal Bey salona girdiğinde yaklaşık 800'e yakın imza vardı. Sayın Özgür Özel'in adaylaşabilmesi için 500 küsur tane imzası vardı. Ekrem Bey bunu hiçbir şekilde dile getirmedi. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki psikolojik olarak işte 800'le 500 rakamını duyan delege "Aa zaten Kemal Bey kazanıyor, biz en iyisi kazananın yanında yer alalım" der diye.

    Arkasından hatırlarsınız Özgür Özel bir konuşma yaptı. Sonrasında Kemal Bey kendisine çıkıp 5 dakikalık bir cevap verdi ve sonrasında seçim için araya çok uzun bir ara girildi. Yaklaşık 1 saat 1,5 saatlik bir ara. Zaten ne olduysa o 1,5 saatlik arada başladı bizim gördüklerimiz.

    "BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZÜ ALANLAR, KİPTAŞ'TAN DAİRE İSTEYENLER OLDU"

    - Yani nedir orada olanlar?

    Tabii ki orada şimdi gözünüzün önünde bir trafik yaşanıyor. Bunu çok net görüyorsunuz. Yani bunu "görmedim" diyen yalan söyler. Evet birileri poşetler götürüyor, birileri çantalar götürüyor. Ben çantanın içinde bir para gördüm mü? Hayır. Ama şunu gördüm; belediye başkanlığı sözü alanlar, işte belediye meclis üyeliği sözü alanlar, KİPTAŞ'tan daire isteyenler, bakın verip vermediklerini bilmiyorum ama isteyenler "ya KİPTAŞ'tan bir daire verirseniz oyumu size veririm" diyenler.



    Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim; bir delege, bir belediye başkanına "ya ben şu belediye başkanından bu kadar para aldım, dekontu da burada, bana daha fazlasını verirseniz oyumu da, dekontumu da size veririm" dediğine de şahit oldum. Şimdi, bunların hepsini görmüşken, yaşamışken evet ortada bir para alışverişi olmayabilir ama bunların hepsi bir şaibedir.

    Tolgahan Erdoğan (Takvim.com.tr)Tolgahan Erdoğan (Takvim.com.tr)


    KURULTAYDA DÖNEN SİYASİ RÜŞVETLER...

    ÜMRANİYE'DEN 4 DELEGEDEN 3'Ü MECLİS ÜYESİ OLDU BİRİ AKRABASINI İŞE SOKTU

    Siyaset yaptığım ilçede 4 tane kurultay delegesinin 3 tanesi belediye meclis üyesi olup bir tanesi de kurultay sürecinde 3 tane kardeşini İBB'ye işe sokuyorsa bu bir şaibedir. Bugün işte Ümraniye, CHP Ümraniye delegelerine bakalım. Ne demek istediğimi zaten orada partililer anlar.

    LALELİ DÖVİZCİLERİ - ANKARA HATTINDA 50 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ

    Ahmet Zeren: Kurultay zamanına dönelim. Laleli'de dövizcilerin açtırıldığına, buradan dolarların araçlarla Ankara'ya taşındığına dair bir iddianız var. Ortada 50 milyon dolarlık bir şaibe var. Buna da bir belediye başkanının vesile olduğunu söylemiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu işin aslı astarı nedir? Nereden geliyor bu paralar?

    Tolgahan Erdoğan'ın kurultay sonrası gündeme getirdiği ʺ50 milyon dolarʺ iddiası (Takvim.com.tr)Tolgahan Erdoğan'ın kurultay sonrası gündeme getirdiği ʺ50 milyon dolarʺ iddiası (Takvim.com.tr)

    Tolgahan Erdoğan: 5 Kasım gününden bahsediyorum. Parti Meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam, döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmedi ve buradan destek sağlandı. Bunu daha da büyütenler oldu. İşte Kapalıçarşı'da iki tane Süryani iş adamı, dövizci, kuyumcunun, bunları aktardığı konuşuldu.

    Ben bunu 5 Kasım'da yazdım 4 tane döviz bürosunu. Laleli zaten biliyorsunuz bu işin, paranın, dövizin merkezidir. 9 Kasım'da da bu döviz bürolarından bir tanesinin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı, Hasan Bey'in yardımcısı, Ahmet Bey'in kayınpederi olduğunu söyledim. Gerçi orada firmanın sonradan şöyle bir bilgisine ulaştık; Kayınpederi sonradan bu firmayı devretmiş ama devrettiği kişiler de bu 4 döviz bürosunun özelliği, aynı köylü hemşehri olmaları. Hepsi aynı bölgeliler.

    Bugün yazdığınız, söylediğimiz bu iddia aslında çok ciddi bir iddia yani...İhbar niteliğinde bu olay. Yaklaşık kaç, 14 ay geçti. Bu 4 tane döviz bürosunun hiçbirisinden tarafıma açılmış bir dava ve tekzip gelmedi.

    Ben burada bir iddiada bulunuyorum ve sizin ticari itibarınızı zedeleyebilecek düzeyde bir iddiada bulunuyorum. Ama siz buna rağmen 14 aydır hiç, bu konuyla ilgili gündeme getirmiyorsunuz.

    "İSTANBUL'UN EN İŞLEK CADDESİNDE O GÜN NE OLDU İNCELENSİN"

    Ahmet Zeren: O dönem sizin, bu para trafiğine ilişkin "MOBESE'leri incelerseniz ulaşırsınız" diye bir tweetiniz var. Elinizde bir belge var mı, bulgu var mı?

    Olayı bizzat şahitlerinden, yani o bölgede bu para taşıma trafiğine, aracılık ettiğini söyleyen kişilerden öğrendim ve ben de bunu zaten özellikle İçişleri Bakanlığı'nı ve bakanlıkları etiketleyerek yazdım. Bu tarihte buraya giren Uber araçları, kontrol altına alınsın, kamera kayıtlarından incelensin bunu araştırsınlar.

    Bugün Türkiye'de bir ana muhalefeti dizayn etme projesi var. Bununla ilgili de İstanbul'un en işlek caddesinde o gün ne olduğunu, muhtemelen devletin yetkilileri araştırmıştır. Bence dava sürecinde de dosyanın içerisinde vardır diye düşünüyorum.

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı


    CHP'DEN TELEFON GELDİ... "BU KONULARI YAZMAYIN"

    Fatma Gül: CHP Genel Merkezi'nden bu konuya ilişkin (Dövizci iddiaları) tekzip geldi mi?

    Tolgahan Erdoğan: O dönemde bu konularla ilgili gelmedi. Tabii o dönemde şöyle parti yetkililerinden, hani dostane bir şekilde telefonlar aldık. İşte bu konuları yazmayın, partimize zarar verir, aman kol kırılır yen içinde kalır ama bu konuda ben çok net bir şekilde kendilerine de tavrımı, tutumumu, beyan ettim. Bu konuda ortada bir haksızlık varsa bu konu hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek ya da veyahut da Özgür Özel'i desteklemek değil. Ortada partinin geleceğiyle ilgili bir sorun var. Ben evet o kurultayda Kemal Bey'i desteklemiş olabilirim ama bu Kemal Bey veya Özgür Bey veya Ekrem Bey meselesinin çok daha ötesinde. Çünkü bugün eğer bu ahlaksızlığı parti temeline oturtursanız yarın bir gün her gelen delege, bu işi pazarlık noktasına getirir ve bugün ülkedeki siyaseti daha farklı bir şekilde şekillendirmeye çalışır.

    "ÖZGÜR KARABAT DELEGE PAZARLIKLARI YAPTI! BAKİ AYDÖNER VE TURAN TAŞKIN ÖZER BU İŞİN GÖBEĞİNDE"

    Fatma Gül: Özgür Karabat dersem bana neler söylersiniz?

    Tolgahan Erdoğan: Özgür Bey, siyasette hızlı yükselen bir arkadaşımız. Tabii son kurultaydan sonra partinin de kasası kendisine emanet edildi. Ama tabii kurultay öncesinde İETT'nin otobüs bakım ihalelerini alan firmanın müşavirliğini yaptı ve Ekrem Bey'e çok yakın bir isim olduğu biliniyor. Kurultayın öncesinde de Anadolu'da ve Doğu'da yine Ekrem Bey'e yakın birkaç isimle birçok ilde delege pazarlıklarının olduğunu biliyoruz.

    Ankara'da da zaten orada siyasetin nabzı bir otelde dönüyordu. Hem Kemal Bey'e yakın belediye başkanları hem Ekrem Bey'e yakın belediye başkanları oradaydı. Orada sürekli bir trafik vardı ve o trafiğin, tam göbeğindeydi Özgür Karabat. Yine Ekrem Bey'e yakın işte şu anda partinin disiplin kurulu başkanı Turhan Taşkın Özer, PM üyesi Baki Aydöner, Beltur'un başına geçen Sayın Özgen Nama... Bu isimler o gün o trafiklerin tam göbeğinde olan isimlerdi ve bugüne bakıyoruz; bir tanesine partinin kasası, bir tanesine partide, disiplinsizlik yapan insanların atılacağı yerin başına getirilmesi bence tesadüf değil.

    CHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattıCHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı



    Ahmet Zeren: Dün eski CHP Muş İl Başkanı Erkan Çakır'la görüştük. Kendisi Özgür Karabat'ın siyah çanta içinde bir otelde delegelere dolarlar dağıttığını söyledi. Bu turizm araçlarıyla dövizcilerden taşınan dolarlar bu paralar mı acaba?

    Tolgahan Erdoğan: Dediğim gibi orada bir otelde bir trafik görüldü. Şimdi öncelikle döviz bürosundaki konu bir iddia. Biz bu iddiayı çok güçlü bir şekilde dile getirdik. Tarih, saat vererek, yer, mekan vererek belirttik. Ama oradaki para mı geldi? Daha önceden konserlerden yapılan paralar mı geldi? Orada bir çanta trafiği herkesin gözünün önünde yaşandı. Bunu "inkar ediyorum" diyen yalan söyler. Ama dediğim gibi buradaki bu paranın büyüklüğü, miktarı, işte insanların oradaki konuşmalarından bildiğimiz konular var.

    Bir delege gidiyor bir para alıyor sonra başka bir delege gidiyor daha çok para alıyor. "Aa sen bu kadar mı aldın?" deyip dışarıda tekrar gidip daha yüksek paralar aldıkları. Bunlar o gün o kurultayın tam göbeğinde konuşulan konulardı.

    DAĞITILAN TELEFON VE TABLETLERİ SORDUK: BU İŞİN GÖBEĞİNDE MURAT ONGUN MU VAR?

    Fatma Gül    : Aynı zamanda delege başına telefon ve iPad dağıtıldığından da bahsediyorsunuz. Yani bunun bir belgesi var mı sizde?

    Tolgahan Erdoğan: Telefonla tablet konusunu kurultaydan sonra dile getiren gazeteciler oldu. Sonrasında "ya bu konu nedir?" diye biraz araştırma yaptığımızda çok ciddi iddialara ulaştık. Hatta ben bununla ilgili geçen gün, eee, bir yazı da kaleme aldım. Bu işin göbeğinde, Sayın Murat Ongun, "siz mi varsınız?" dedim.

    KONSERLERDEN DELEGELERE... 450 MİLYON LİRA NEREDE?

    Ahmet Zeren:     Malumunuz kurultay öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenledi, konserler düzenledi. Bu konserlerin rakamları çok gündem oldu. Yani "o konserin değeri bu muydu?" soruları çok soruldu. Konuşulan meblağ ise bir konser için 550-600 milyon civarında ortalama. Akıllara "Naylon konserler mi düzenlendi?" sorusu geliyor. Bu paralar delegelere mi aktarıldı? Delege borsası finanse mi edildi?

    Tolgahan Erdoğan: Türkiye'de herhalde bu konuyu ilk dile getiren kişi bendim. 553 milyon... 29 Ekim konseri yani tam da kurultaydan aslında 1 hafta öncesi. Şimdi konserde bir sanatçımız var. Çok da popüler pop şarkıcısı Edis. En yüksek kaşe bedeli o dönemde kendisinin almış 750.000 lira. Çıkan sanatçı sayısına bakıyoruz 19 tane sanatçı çıkıyor. Şöyle bir matematik yaptım. Ya 19 tane sanatçı en yüksek alan 750.000 lira. Hadi hepsine birer milyon verelim dedim. 20 milyon. Sonuçta burada bir sahne, var. Hadi belediyenin kendi şeyleri var ama dışarıdan alsın. İşte bunun güvenliği, yemeği... Bu işi anlayanlara sordum da 50 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Hadi 50 de biz koyalım 100 milyon. Geriye kalan 450 milyon ne oldu? Kimin parasının cebinden çıktı?

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı



    "250 MİLYON DOLARLIK ŞAİBE" İDDİASI... "NE GEREKİYORSA GİDER ANLATIRIZ"

    Ahmet Zeren:     Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Bu bahse konu iddiaların hepsinin Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir suç olduğunu, bir suç teşkil ettiğini ifade etti. Ortada bu kadar iddia var. 50 milyon dolarlık bir şaibe var. Siz de bu konuyu 1,5-2 yıldır ısrarla dile getiriyorsunuz. Daha önce de bir ifade verdiniz, ifade sürecinin olduğunu biliyorum, konuşmuştuk. Tekrardan bir ifadenize başvurulursa, zaten dosya incelemeye alındı. Soruşturma kapsamı genişletilirse elinizdeki belge, bulguları sunacak olursanız ne anlatırsınız?

    Tolgahan Erdoğan: Bu noktada herhangi bir çekincemiz yok. Anlatacaklarımız siyasetin gelişmesine, ülkenin geleceğine bir katkı sağlayacaksa hiçbir zaman çekinmeyiz. Zaten daha önce devletin yetkili kurumları çağırmadan da bildiklerimizi şikayet babında da gittik, yaptık. Ne gerekiyorsa, gider anlatırız. Zaten anlattıklarımız nedir? Burada sizlere anlattığımız ne varsa, eee, bunların benzerlerini anlatacağız. Az önce bahsettiğiniz 50 milyon dolar sadece döviz büroları içinde şu bir yıllık süreçte anlatılanlar ve konuşulanlara, bizim ulaştığımız bilgilere bakılırsa bu 50 milyon doların çok çok üzerinde, Öncesi ve sonrasıyla ve il kurultaylarında dağıtılan süreçte benim tahminimce 200-250 milyon dolarlık bir bütçeden, bahsediyoruz. Yani CHP'yi dizayn etmek için 250 milyon dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz.

    Ahmet Zeren: Kemal Kılıçdaroğlu'nu indirmenin bedeli 250 milyon dolar mı?

    Aslında bu Kılıçdaroğlu'nu indirmek değildi. Bu Kılıçdaroğlu'nu indirme kavgası değildi. Yerel seçimlerde kazanılacak belediyelerin rantsal paylaşım kavgasıdır.

    Kurultayda harcanan 50-250 milyon dolar harcayanlar peki sonra nereden kapattı? "Şaibeli kurultay" dedik bir de "Şaibeli yerel seçim" süreci var. Bunu önümüdeki günlerde belki çokça duyacağız.


    "CHP'NİN KAZANDIĞI BELEDİYELERDE ŞAİBELİ BİR YEREL SEÇİM SÜRECİ VAR"

    Tolgahan Erdoğan, Takvim.com.tr'ye konuk olduğu yayında çok çarpıcı ve ses getirecel bir iddiayı da gündeme getirdi. Erdoğan, "CHP'nin kazandığı belediyelerde şaibeli bir yerel seçim süreci var" deyip milyon dolarların havada uçuştuğunu öne sürdü.

    Şu ifadeleri kullandı:

    Şaibeli yerel seçim süreci var. Bunu da önümüzdeki günlerde belki çokça duyacağız. 400 tane belediye başkanının birçoğunun partide belli kilit isimlere aday olabilmek için para verdiğ söyleniyor. Bizim "kupon" diyebileceğimiz işte CHP'nin her türlü kazandığı çok rahat kazanacağı yerlerde milyon dolarların havada uçuştuğu söyleniyor.

    Demek ki burada evet bir rant vardı. Şimdi oradaki rantı da belediyelerle, oradaki oluşan bir havuzdan kapatmaya çalışıyorlar. Bu dediğimde önümüzdeki günlerde emin olun çokça duyacağız. Özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerde bu para iddiaları. Çünkü hatırlarsanız ben bundan yine bir yıl ��ncesinde mecliste kaybolan bir para skandalından bahsetmiştim. 250 bin dolar skandalından. Aslında o paralar hatta o dönemde de söyledim belediye başkan adaylarından alınan paralar mıydı?

    Tolgahan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)Tolgahan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)



    Fatma Gül: "Yerel seçimlerde de bir şaibe olabilir" dediniz. Bununla alakalı iddianızı altını doldurabilecek bir örnek var mı? Yoksa siz şu anda kendi öngörünüzü mü söylüyorsunuz?

    Tolgahan Erdoğan: Şöyle tabii partide birçok Aday adayı olan kişilerle dostluklarımız var. Daha önce belediye başkan adaylığı yapmış ama şu anda aday olamamış isimler var. Evet yeri geldi kimi belediye başkanlarının iddiaları var. "Ben şu kadar milyon dolar verdim, aday oldum" diyen var. Ama tam tersi kendisine çok yakın hissettiği için sonrasında oluşabilecek bir rantı paylaşmak için kendi adamlarını getirdikleri yerler var. Ama baktığınız zaman, şimdi bugün diyorlar ki "Cumhurbaşkanı adaylığını ön seçimle belirleyelim." Peki aynı CHP neden o dönemde bir ön seçim yapmadı? İstanbul'da o dönem 14 tane belediye başkanı vardı. Bunun 9 tanesi Kemal Bey'le hareket etmiş, bir tanesi dahi aday olamadı. Niye? Çünkü o rant paylaşımının içerisinde olmayacakları için. Yani bu dediğim yabana atılmasın, gerçekten çok önemli bir konu.

    Birçok Cumhuriyet Halk Partili biliyor ki burada da bir borsa vardı. Yani belediye başkan adayı ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde, bu işte olacaksanız ya ekipten olmanız gerekiyordu ya da bir parasal ilişki içerisinde olmanız gerekiyordu. Bunu çok net Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes biliyor.

    CHP'li Ali Mahir Başarır (Takvim.com.tr)CHP'li Ali Mahir Başarır (Takvim.com.tr)


    "BU BİR İHBARDIR" DEYİP ANLATTI: ALİ MAHİR BAŞARIR'IN ADRESE TESLİM İHALELERİ

    Fatma Gül: Şaibe soruşturmasının hemen ardından en yüksek ses Ali Mahir Başarır'dan çıktı. O yüzden Ali Mahir Başarır'ı sormak istiyorum size.

    Tolgahan Erdoğan: Kendisinin bana açtığı 100.000 liralık tazminat davası var. Zaten iki tane davam var; birisi Özgür Özel'le, birisi de Sayın Ali Mahir Başarır'la.

    Başarır'ın bana açtığı dava geçtiğimiz günlerde Mersin Mezitli'de bir ihale. Diyorum ki; "yarın bu ihale yapılacak, bu firma da bu ihaleyi alacak. Sizin bu firmayla ilişkiniz var mı? Bu firmanın yetkilileriyle görüştünüz mü?" Peki bununla ilgili dava açan Ali Mahir Başarır'a sormak istiyorum: Şimdi, bu kadar hani sert cevaplar veriyorsunuz söylediğim firma ertesi gün ihaleyi aldı.

    Ben buradan yetkililere sesleniyorum; Ali Mahir Başarır o firmanın yetkilileriyle Mersin'de görüşmüş mü, görüşmemiş mi? Telefon kayıtlarından, HTS kayıtlarından çıkarsınlar. Aynı yerde buluşup yemek yemişler mi yemişler. Şimdi baktığınız zaman ben diyorum ki bir gün öncesinden, firmaya bu kadar ihaleye ihaleye bu kadar firma girecek ama bu firma alacak diyorum. Ya bu gerçekten çok büyük bir ihbardır adrese teslim ihale veriliyor.

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladıŞaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı

    BEŞİKTAŞ'TAKİ SÜREÇ İBB'YE SIÇRAYABİLİR... "İHALE ALAN ŞİRKET KURULTAYDA PARA TRAFİĞİNE GİRDİ"

    Ahmet Zeren:     Adrese teslim ihalelerden bahsettiniz. Şimdi devam eden bir Beşiktaş süreci var. Rıza Akpolat gözaltına alındı Beşiktaş Belediye Başkanı. Orada da belli bir adrese teslim ihale iddiaları var. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu süreçten sonra söylemini çok sertleştirdi. Beşiktaş'taki sürecin İBB'ye sıçrama ihtimali var mı?

    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlunun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: İETT, İGDAŞ, İSFALT... Milyarlık vurgun belge belge ifşaRıza Akpolat devede kulak! İmamoğlunun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: İETT, İGDAŞ, İSFALT... Milyarlık vurgun belge belge ifşa



    Tolgahan Erdoğan: Esenyurt'la başlayanBeşiktaş'la devam eden ve dün KCK terör yapılanması içerisinde olan süreç... Kesinlikle zaten, tünelin sonundaki ışığın ben İBB olduğunu görüyorum. Çünkü şöyle; az önce bahsettiğimiz Beşiktaş'tan ihale alan firma, Diyarbakırlı bir firma. O firmayla ilgili mesela kurultay döneminde, Güneydoğu delegelerindeki para trafiğinin içerisinde olduğuna yönelik mesela bu son bir haftada iddialar dolaştı.

    Yeni, taze böyle bir iddia. Hatta bununla ilgili işte bazı ifadelerin olduğu işte bu Beşiktaş'a yapılan operasyondan sonra. Ama şunu gördük; bu bir yıllık süreçte Esenyurt'la ilgili süreci biz en başında uyardık. Bakın bu ismi yapmayın, bu isimle ilgili öyle böyle iddialar var. Ve ben bir televizyon yayınında şunu söyledim; "eğer" dedim, "Esenyurt'a bu ismi aday yaparsanız Esenyurt'a kayyum atanır, kayyumla karşı karşıya kalırsınız" ve aylar sonrasında da kaldı. Baktığınız zaman bugün Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi, Beşiktaş'ta CHP'nin bence çok önemli en çok oy aldığı ilçelerin başında yer alıyor. Şimdi Beşiktaş'la ilgili iddialar da aylar öncesinden geldi. Beşiktaş Belediyesi'ndeki birçok isimle de böyle görüştüğümde ben özellikle Ekrem Bey'in Beşiktaş'a yapılan operasyondan bir iki gün önce hatırlarsınız sosyal medyada bir "Pışşık" yapmıştı.

    Kimileri onu Mansur Yavaş'a yaptı dese de aslında o çok net Rıza Akpolat'a yapılmıştı. Çünkü parti içerisinde bir kavga vardı. Ne kavgasıydı? Ekrem Bey'den sonra, eee, İBB koltuğuna kim oturacak? Rıza Akpolat da bu noktada çok güçlü bir isimdi.


    Ahmet Zeren: Bunu biraz daha açmak istiyorum. Erdoğan Toprak ismi ön plana çıkıyor. Rıza Akpolat'ın Erdoğan Toprak'ın yönlendirildiğine yönelik...

    Tolgahan Erdoğan: Evet. Yani şöyle siyaset bir ekip işidir. Erdoğan Toprak bu anlamda ekip siyasetini iyi yapan bir isimdir. İşte Beşiktaş Belediyesi gibi Kartal Belediyesi gibi ve sonrasında yaklaşık herhalde 8-10 tane belediyenin İstanbul'da o grupla hareket ettiği biliniyor. Ve Rıza Bey de Ekrem Bey'in olası bir görevden alınma gibi bir durumu söz konusu olması halinde en güçlü aday olarak kendisini görüyordu ve bunu da çok açık alenen söylüyordu. Beşiktaş'taki arkadaşlara özellikle hep şunu söyledim; "Dikkat edin kurşunu dışarıdan değil içeriden yiyeceksiniz." Bu operasyonların da ben iddia ediyorum ki kaynağı altı araştırıldığında yarın bir gün çıkacaktır. Yine işin sonu Saraçhane'ye çıkacak diye düşünüyorum.

    İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç (Takvim.com.tr)İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç (Takvim.com.tr)

    "İSMAİL SAYMAZ 50 MİLYONLUK EVDE OTURUYOR"

    Fatma Gül: "Bir medya ayağı da var bu şaibeli kurultayın" dediniz ve çok büyük bir iddianız var İsmail Saymaz'a yönelik. İsmail Saymaz'a "50 milyonluk dairede nasıl oturduğunu açıkla" dediniz. Ne demek istediniz?

    Tolgahan Erdoğan: Ben eminim ki bu konuyla ilgili devletin kurumları gerekli araştırmayı yapıyordur. Ben bunu sadece İsmail Bey'e o gün örnek verdim. İsmail Bey, evet şu anda Kadıköy'de bugün değeri 50 milyon olan bir evde oturuyor. Ben kendisine "ya evi satın aldın" demedim. Bu evde oturuyorsun. Daha önce yine o bölgede oturuyordu. Bu ev kimin üzerine açıkla. İsmail Bey'den iki gündür bir açıklama gelmedi. Kirada mı oturuyor? Kirada oturuyorsa kime ödüyor? Çıkıp da kontratlarını paylaşabilir, hatta mahkemeye verebilir.

    "ÇIK AÇIKLA ŞABAN SEVİNÇ"

    Sayın Şaban Sevinç yıllarca Halk TV Genel Müdürlüğü'nü yaptınız. Şaban Bey, işte Ankara Çankaya'nın en güzel lüks sitesinde bugün Tarabya'da, oturuyorsunuz ve Samsun gibi memleketinizde daireler almışsınız. Şaban Bey de bunu açıklayabilir. Yani oturduğu dairelerin kaç milyon değerinde olduğunu çıksın bir açıklasın.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

    İBB HAKKINDA "YASA DIŞI BAHİS" İDDİALARI

    Tolgahan Erdoğan, İBB'nin yasa dışı bahis işine bulaştığına yönelik iddiaların olduğunu da söylüyor...

    "İBB'deki bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan soruşturmalarla ilgili aldığım bir duyum var" diyen Tolgahan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    Sayın Erdoğan da tam bunu duyduğum gün "Bu işin daha poker masası, kumar masası, rulet masası var" dediğinde, acaba gerçekten bu iddia doğru mu diye düşünmüştüm. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sadece, İBB'ye bir operasyon olur mu, yolsuzluk ya da işte bu terör bağlantılarıyla ilgili mi olur? Onu göreceğiz. Ama bu iddia da bakalım gerçekten çıkacak mı? Ben de merakla bekliyorum.

    CHP'de ʺön seçimʺ krizi yaşanıyor (Takvim.com.tr)CHP'de ʺön seçimʺ krizi yaşanıyor (Takvim.com.tr)


    CHP'DEKİ "ÖN SEÇİM" KRİZİ

    Ahmet Zeren: Biraz güncel CHP'deki konulara dönmek istiyorum. Şimdi CHP'de bir ön seçim gündemi var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş karşı karşıya gelmiş vaziyette. Bir üçlü masa kuruldu Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz akşamlarda Ankara'da. Bundan sonra Mansur Yavaş ön seçime girmeyeceğini söyledi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinden de belli açıklamalar geldi. Siz nasıl yorumluyorsunuz?

    Şöyle; dün Mansur Bey'in de bir tweeti vardı gördüğüm kadarıyla, "Biriz birlikteyiz" mesajı verdi. Genel merkezin bu aceleci tavrı hem parti içerisindeki üye yapılanması aslında Ekrem İmamoğlu'nu apar topar bir adaylaştırma süreci olduğunu Mansur Bey de az çok tübeli bir siyasetçi olarak gördü ve bu yüzden de ön seçime girme kararı almadı.

    Ama bunun da temelinde söylediği çok haklı bir gerekçe var. Yani ülkede şu anda biz belediye başkanları olarak çok daha önemli sorunlarımız olan kente hizmet etmek olan işte vatandaşın ekonomik yoksulluk bunlarla ilgili konuşmamız gerekirken, bir şeyler yapmamız gerekirken daha önümüzde 3 yıl varken bu seçimi böylesine konuşmak yanlış dedi ve aday yıpratılması noktasında 3 yıl çok uzun bir süre. Yani 3 yıllık bir süreçte adayla ilgili şimdi diyelim ki ön seçimden Ekrem Bey çıktı. Ekrem Bey İstanbul'a hizmet edecek. Zaten şu anda hizmet ettiği de tartışılır orası da ayrı bir konu ama, hizmet edecek yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 81 ile kampanya mı yapacak?

    "İSTANBUL'U YÖNETEMEYEN TÜRKİYE'Yİ NASIL YÖNETECEK"

    Ahmet Zeren:     Bunun aynısını Mansur Yavaş da dile getirdi. Bugün de Ekrem İmamoğlu İsmail Saymaz'la konuştu. Belediye işlerinde herhangi bir aksama olmayacağını söylüyor. Aslında dolambaçlı olarak Mansur Yavaş'a da bir mesaj gönderiyor.

    Tolgahan Erdoğan: Vallahi şöyle şu anda arkamızda da güzel bir ufak bir kar yağıyor. İstanbul'un çektiği çileyi az çok herkes görüyor. Yani çok basit bir örnek vereceğim; şurada Gayrettepe Zincirlikuyu Metro Hattı'nı her gün kullanıyorum. Daha 9 aydır yapılamayan orada bir yürüyen merdiven rezilliği var. Şimdi burada bu İstanbul'u yönetemeyen bir kişinin Türkiye'yi yönetebilme iddiasını anlamıyorum.

    Bu süreçler CHP'yi çok erken bir tartışmanın içine itti, bir yıpratmaya götürdü. Mansur Bey bu sürecin sonunda ben iddia ediyorum eğer Ekrem Bey'le ilgili bir olumsuz süreç olursa son ana kadar CHP'nin adayı olmayı bekleyecek. Ama eğer Ekrem Bey oldu da 3 yıl sonra bu partinin resmi adayı olursa da burada net iddia ediyorum ki Mansur Yavaş %1 milyon toplum karşısında gerekirse imza toplayarak, gerekirse mecliste milletvekili gruplarından oy alarak adaylaşacaktır.

    Özgür Özel (AA)Özgür Özel (AA)


    "ÖZGÜR ÖZEL ŞAİBE İDDİALARINI KALDIRMAK İÇİN SANDIK KURMALI"

    Hazır 23 Mart'ta bir ön seçim kararı aldılar. Şu şaibeli kurultay söylemlerinde üzerlerindeki bütün şaibeyi kaldırabilmek için madem öyle bütün üyelerle ön seçim yapıyorsunuz, hazır sandıklar kuruluyor. Parti Genel Başkanı ve parti meclisi için de sandıklar kurulsun. Özgür Özel bakın ben geldim 1,5 milyon üyenin oyu ile bakın 1200 delege değil hani 1200 delegeyi hadi satın aldılar 1,5 milyon üyeyi de satın alamazlar diye rest çekip aynı gün sandık kurulsun, adaylar varsa parti genel başkanlığına aday olsun ve kendi üzerlerindeki şaibeyi de kaldırsın isterim.

    Ekrem Bey şu anda evet bir ön seçim adayı ama şimdi ön seçim bir seçim var ama, eee, şu anda Ekrem Bey'in karşısında bir rakip de yok.

    KILIÇDAROĞLU'NUN YOL HARİTASI NE OLACAK?

    Tam da araya girecektik burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak?

    Kemal Bey zaten Cumhurbaşkanı adayı olma ya da parti içerisinde bir ön seçim adayı olma gibi bir düşüncesinin olmadığını az çok net çok çevresinden biliyorum. Böyle bir düşüncesi yok. Ama tabii ki Ekrem Bey'e burada şu anda sadece boş bir alan yaratıldı. Eğer Ekrem Bey'in karşısında bir aday olmayacaksa o zaman bu sandığı kurmanın da insanları sandığa götürmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Az çok bence parti yetkilileri de bunu düşündüğü için, muhtemelen önümüzdeki günlerde biz buna parti içerisinde tavşan adayı deriz, önümüzdeki günlerde Ekrem Bey'e belki de çok sert söylemlerle çıkıp aday olup onun adaylığını parti içerisinde meşrulaştırmak isteyen arkadaşlar olacaktır.

    Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN 50-60 VEKİL VAR... "ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU YA DA MANSUR YAVAŞ DERLERSE NE YAPACAKLAR"

    Bakın temaüller bellidir. Cumhurbaşkanı adayı olabilmeniz için ya 100.000 imza toplamanız lazım veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis grubunda milletvekillerinin önermesiyle. Peki bugün adayı sahaya çıkardınız. 3 yıl boyunca çalıştı. 3 yılın sonunda YSK'nın yasal seçim takvimi açıklandıktan sonra TBMM grubunda o gün işte bugün iddia ediliyor grupta işte 2'ye 3'e bölünmüşlük var. Bugün 50-60 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çıktı. O gün orada 50-60 milletvekili dedi ki; "Hayır efendim bizim grup olarak önerimiz adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, adayımız Mansur Yavaş veyahut da Tolgahan Erdoğan" nasıl bir durum olacak?

    O yüzden işte bu ön seçim, erken seçim İmamoğlu'na bir kalkan oluşturma zırh oluşturma olayı çok gereksizdir. Ben bu ön seçimi kesinlikle şu anda bu dönemde doğru bulmuyorum. Evet ön seçimi savunan ama zamanında yapılması gerektiğini düşünen bir isimim. Dediğim gibi bu süreç çok erken ve partiyi yıpratıcı ve bölücü bir süreç oldu.

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