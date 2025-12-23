TBMM'de 2025 böyle geçti: Terörsüz Türkiye damgası!

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından kendisine yönelik saldırıya ilişkin, "Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne ala. Hiçbir problem yok. O güne kadar ben bu yükü kimsenin sırtına vuramam ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa o zaman o bir yeri de bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur." dedi.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MAYIS HAZİRAN Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde yeniden TBMM Başkanı seçilirken, TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan itibaren yapılmayan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ilk kez kürsüye çıktı.

Altınok, "Adil bir raporu hazırlayacağız. Parti siyasetini elimizin tersiyle ittik, bu mücadeleyi 78 canımız için birlikte vereceğiz. Bu mücadeleyi bundan sonra başka canlarımız yanmasın diye de vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "İster İstanbul'da, ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez." diye konuştu.

- Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yeni anayasaya yalnızca siyasal bir tercih değil, ekonomik, toplumsal ve kurumsal bakımdan da bir zorunluluk olarak bakıyoruz. Meclisimizin öncülüğünde aklıselim, katılımcı ve yapıcı bir sürecin kapılarını aralamayı da tarihi bir görev olarak addediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Artık bu coğrafyada terörü bir araç olarak gören hiçbir anlayışın meşruiyeti kalmamıştır. Silahların susması, örgütlerin şiddetten ilanihaye vazgeçmesi, yalnızca bir temenni değil, milli bekamız için hayati bir zorunluluktur." dedi.

- TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzüğe ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutmasının hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde olduğunu bildirerek, "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oylamanın ardından Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararını Genel Kurulda okuttu. Hüküm okunurken Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı. Daha sonra TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş Divan'daki yerine oturdu. Hüküm okunurken, bazı AK Parti milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

- TBMM Genel Kurulunda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Subianto'nun TBMM Genel Kuruluna hitap eden ilk Endonezyalı devlet başkanı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma sanayisi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor, gelişmektedir. Ayrıca eğitim alanında da fevkalade yakın işbirliğini sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet" ifadesini kullanan Subianto, "Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi." dedi.

Erdoğan, "Gezi olaylarında 'Tüketmeyin, ekonomi dursun' çağrıları nasıl çapulcuların ellerinde patladıysa CHP'nin boykot çağrısına da millet itibar etmedi. Yani boykotçular, bizzat vatandaşımızdan boykot yedi." değerlendirmesinde bulundu.

- CHP TBMM Grubu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, bir sonraki genel seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Kanun'a göre, Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

- Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Başkan Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı'nın, polise taş atan, molotof atan, baltayla saldıran, ecdat yadigarı camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi milletimiz gibi bizi de rencide ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımıza ve merhume annelerine yönelik aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

- TBMM Genel Kurulu oturumunda, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le ilgili açıklamaları üzerine tartışma yaşandı. Baykan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır birbirlerine laf attı. Daha sonra ayağa kalkan Başarır, AK Parti sıralarına doğru kolonya şişesi fırlattı. Kolonya şişesi fırlatan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "uyarma cezası" verildi.

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi.

- MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Grubu'nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Partisi Grubu'nda ise Grup Başkanı Bülent Kaya ile görüştü. Kalın, görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdi.

- MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te AK Parti, MHP ve DEM Parti gruplarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşen Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Kanun'a göre, özel tıbbi amaçlı gıdaların ilaç takip sistemine bildirimi zorunlu olacak. Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecek. Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Ölümünden sonra vücudunun tamamını veya organ ve dokularını tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bırakmak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden de beyanda bulunabilmesinin önü açıldı. Özel sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam niteliğindeki faaliyetlerde bulunamayacak. Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklik yapılacak.

Yasaya göre, ticari amaçlı döviz alım satımına ilişkin, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler Piyasası'nda üye olarak, kıymetli maden rafinajı konusunda ve Bakanlar Kurulu Kararı ile katılınması kararlaştırılan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında faaliyette bulunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınması zorunlu olacak.

Kanun'a göre, " Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına da engel teşkil etmeyecek. Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak ve ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti." ifadesi paylaşıldı.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti. Kabulde, bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı.

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki makamında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada , "(Terör örgütü PKK'nın silah bırakması) Bundan 41 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelinmiş, Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum; bunun böyle olmasını herkesten çok bizler istiyoruz." dedi.

- TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bundan sonra silah bırakma faaliyetleri devam edecek. Meclisimizde komisyon kurulacak. 10-15 gün içerisinde o komisyon da şekillenir." açıklamasında bulundu.

- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyonun bir numaralı meselesi, Türkiye'de silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM adına, millet iradesi adına takip etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te işlenen soykırımda katledilen 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen defin töreni sonrası, "(Terörsüz Türkiye) Bu süreç, hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Bu süreç, bütün Türkiye'nin meselesidir. Bu süreç sonunda başarıya kavuşacak, bu süreç başarılı olursa da bir parti ya da iki parti kazanmış olmayacak, bütün Türkiye başarılı olmuş olacak." ifadesini kullandı.

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltildi. Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi. Yüksek Askeri Şura Kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde 75'e çıkarılabilecek.

Kanunla, en düşük emekli aylığı, temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltildi.

- En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "PKK'nın silah bırakması ve silahların Irak'ın kuzeyinde MİT'in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız." dedi.

Kanun'a göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin önerilerini sunmak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz." ifadesi temmuz ve ağustos aylarında gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplantılarını gerçekleştiren Komisyon'da, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı sunum yaptı ve soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sunum yaptığı Komisyon, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, Diyarbakır Anneleri, "Cumartesi Anneleri", "Barış Anneleri", Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları ile eski TBMM başkanlarını dinledi.

Kanun'a göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Kanun'a göre, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirlenen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler, cezasını konutunda çekebilecek.

- Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Özel ise " Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin, "Biz bu meselede Meclis'in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını toplumsal mutabakat açısından önemsiyoruz. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecektir." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından konuşan Kurtulmuş, "Bir gün bile Türkiye'nin teröre tahammülü yoktur. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız, ne şekilde bir büyük toplumsal mutabakat sağlayacaksak bunu sağlamaya gayret edeceğiz ve inşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Kurtulmuş, Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP TBMM Grubu'nda ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i AK Parti TBMM Grubu'nda ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "TBMM çatısı altında şeffaf bir şekilde, bütün halkımızla ve halkın temsilcileri olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte yürütülmesi bir sorumluluk olarak TBMM'nin üzerine gelmiştir." diye konuştu.

Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK'ın bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.

Kanun'a göre, hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabı'ndan yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaretin ardından, " Terörsüz Türkiye " sürecine ilişkin, "Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek." dedi.

Kanun'a göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

- TBMM Genel Kurulunda, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

- Başkan Recep Tayyip Erdoğan , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız." dedi.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla Meclisimizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir." ifadesini kullandı.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin, "Kurumlarımız, dış politikamız ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlarla dolu bu rapor, yapıcı bir diyalog ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunmaktan uzaktır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, taziye ziyaretinde Önder'e yönelik, "'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız, artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye'nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur. Şimdi bu büyük idealin bizim için, her birimiz için de bir vasiyet olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te taziyeleri kabul etti. Taziye programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

31 TEMMUZ

- Siyasi partiler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon için üyelerini Meclis Başkanlığına bildirdi.

5 AĞUSTOS

- "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Kurtulmuş, "Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği yeniden hatırlatmakla kalmayacak, siyasal düzlemde yeniden tarif edecektir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bilinmelidir ki şahit olduğumuz silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir. Milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

- TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin açıklamada, komisyonun çalışma usul ve esasları ile adının "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendiği bildirildi.

- Kurtulmuş, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün toplanan komisyon, halkın sesi olmanın yanı sıra toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclisin çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir." ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

8 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun basına kapalı toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı sunum yaptı ve soruları yanıtladı.

11 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi. AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Komisyon için birer üyenin ismini daha Meclis Başkanlığına bildirmesiyle Komisyonun üye sayısı 51 oldu. Komisyonda AK Parti'nin 22, CHP'nin 11, DEM Parti'nin 5, MHP'nin 4, Yeni Yol Partisi'nin 3 milletvekili, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'nin ise birer milletvekilli yer aldı.

12 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, komisyon üyesi milletvekilleri, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması amacıyla toplumsal duyarlılığın artırılması, milli birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve tekliflerini dile getirdi.

19 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.

Kurtulmuş, toplantıda, TBMM önünde gerçekleştirilen araç yakma eylemine ilişkin "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yaptığı Komisyon, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır Anneleri'ni dinledi.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımda, "NSosyal'le geleceğe yolculukta yerimizi aldık." ifadesine yer verdi.

20 AĞUSTOS

- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısında, "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" talep ve görüşlerini dile getirdi.

21 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon'un unutulmaz evladı Eren Bülbül'ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

27 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği bildirildi.

- Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur." dedi.

Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları ile milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

28 AĞUSTOS

- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulundu.

29 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "Burası anayasa hazırlayacak bir komisyon değil. Burası normal bir rutin meclis komisyonu değil yani anayasa komisyonu gibi, hukuk komisyonları gibi, diğer ihtisas komisyonları gibi komisyon değil yani burada yasa hazırlanmayacak, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceğine ilişkin teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisine hazırlanıp gönderilecek." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyonun varoluş sebebi, örgütün feshini ilan etmesidir. Bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespiti ve tescili şarttır ki geri kalan adımlar atılabilsin." diye konuştu.

"Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde 'özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması' gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi" diyen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye'yi kurmayı başarırsak, hiç şüphesiz hemen o gün, ertesi güne kalmadan Terörsüz Türkiye, terörsüz bir Suriye'nin de kapılarını açacak" değerlendirmesinde bulundu.

- TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında "Gazze" konusunda olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda Genel Kurulu bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Kurtulmuş'un imzasını taşıyan İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

"İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılan tezkerede, "Tüm ülke parlamentolarını, İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya davet ediyoruz." açıklamasına yer verildi.

EYLÜL-EKİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'na hitabında, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne, tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. İnşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır." dedi. Başkan Erdoğan'ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 4. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis'te verdiği resepsiyonda, siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmesi, Genel Kurulda Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edilmesi eylül ve ekim aylarında gündemin öne çıkan olayları arasında yer aldı.

Eylül ve ekim ayının önemli gelişmeleri şöyle:

8 EYLÜL

- Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş 97 yaşında vefat etti.

9 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

11 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, sendika temsilcilerini dinledi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, İsrail'in bölge ülkelerine saldırılarına ilişkin, "Şimdiye kadar çok saldırı gerçekleşti. Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede bu komisyonun yüklendiği görev de en az bu uyarı kadar önemli, tarihi bir sorumluluktur." dedi.

12 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iş dünyası temsilcilerini dinledi.

17 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyen ve uzmanları dinledi.

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız." dedi.

18 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinledi.

24 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinledi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin davasına ilişkin konuşmalarının tarihi nitelikte olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her iki oturumda ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim." dedi.

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkelere ilişkin de Kurtulmuş, "Türkiye'deki milli iradenin merkezi olarak, TBMM adına, bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canıyürekten tebrik ediyorum. Önemli bir aşamadır." değerlendirmesinde bulundu.

26 EYLÜL

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlediği 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının sorusu üzerine, "Türkiye'de meşruiyetin bir tane kaynağı vardır, o da millet iradesidir. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değildir." dedi.

1 EKİM

- TBMM Genel Kurulu, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitabında, "İsrail yönetiminin Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi." dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne, tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. İnşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz." ifadelerini kullandı.

- Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verdiği resepsiyona katıldı.

Erdoğan, daha sonra Tören Salonu'nun yanındaki Mermerli Salon'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

- Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı resepsiyonu sırasında bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." diye konuştu.

2 EKİM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, hukuk derneklerinin temsilcileri ile hukukçu akademisyenleri dinledi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, İsrail terör kuvvetlerinin Gazze açıklarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına yönelik, "Uluslararası sularda Birleşmiş Milletlerin bütün kurallarına uygun bir şekilde, her geminin orada seyrüsefer güvenliği vardır, buna asla mani olunamaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

7 EKİM

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye'nin takip ve temininin devlet politikasına dönüşen milli ve tarihi bir hedef olduğunu belirterek, "Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba ve israf edeceğimiz tek bir insanımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı resepsiyonunda siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya gelmesine ilişkin, "Özgür Bey'in Meclis'teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen söz, değerlendirme ve temelsiz eleştirileri esasen içten içe derinleşen bir kıskançlığın, gittikçe ağırlaşan nedamet psikolojisinin alegorik şifresidir. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, o fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır." dedi.

8 EKİM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kuruldaki konuşmasında, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına ilişkin "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz." dedi.

- Genel Kurulda, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Tezkere, "21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisine bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine de yapılan alçakça bir saldırıdır. İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın kötü muamele görmemeleri, serbest bırakılmaları ve ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, emekli subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar tarafından kurulan dernekler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin "Havanda su dövmekten başka işe yaramayan, milletimizin ve devletimizin tartışılmazlarını tartışmaya açan bu yetkisiz komisyonun faaliyetleri derhal sonlandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

9 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Malta Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Romanya Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

14 EKİM

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Gazze'nin huzur, güvenlik ve istikrar amacının yanında sivil, diplomatik ve teknik koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma olarak planlanan Uluslararası Görev ve İstikrar Gücü'nün içinde Türkiye'nin yer alması, bölgesel huzur ve sükunete azami düzeyde katkı sağlayacaktır." dedi.

15 EKİM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, gençleri ve kadınları temsil eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri dinledi.

16 EKİM

- İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, anneannesi Aynur Akıncılar ve ailenin avukatı Ersan Barkın, TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi gruplarını ziyaret etti.

21 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi.

23 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

30 EKİM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının açılışında, "Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacaktır." dedi.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyonu bilgilendirdi.

31 EKİM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığının 2026 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek salonu terk etti. Bunun üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş görüşmelere ara verdi. Aranın ardından Kurtulmuş, toplantı salonuna geldi. Usta ise toplantı salonunda yer almadı.

KASIM-ARALIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. TBMM Başkanlığından ziyaretin ardından yapılan "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadeleri, AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin raporlarını TBMM Başkanlığına sunması, bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nin TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı Meclis'teki törenle sahiplerini bulması, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi kasım ve aralık aylarının öne çıkan olayları arasında yer aldı.

Kasım ve aralık ayının önemli gelişmeleri şöyle:

4 KASIM

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse, Meclis'te kurulan Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır." dedi.

5 KASIM

- Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

7 KASIM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle TBMM İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin de Kurtulmuş, "Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Açık söyleyeyim, bu sefer mutlaka başaracağız, bu sefer mutlaka kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

13 KASIM

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir." dedi.

- Kurtulmuş, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında sarf ettiği hakaret içerikli sözler" nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

- İYİ Partili Erhan Usta, "Bizim kimseye bedava verecek bir kuruşumuz yok. Sonuna kadar sözümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

18 KASIM

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yargılamaya ilişkin, "Hem TRT'den bir kanaldan devamlı, isteyen her kanalın da canlı vereceği yargılama istiyoruz." dedi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yargılamanın en başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayınlanması gerektiğini ifade ederek, "Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesini saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etapların doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Şayet Meclis'te kurulan Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem." ifadelerini kullandı.

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Komisyon, artık uzatmadan bir an önce İmralı'ya gitme konusunda cesurca bir karar almalıdır." açıklamasında bulundu.

- TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinledi.

19 KASIM

- Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Komisyonun Türkiye için, Türkiye'nin güvenli geleceği için, milletimizin birlik ve beraberliği için, en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki zehirlenme olayına ilişkin, "İki hafta içinde 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır." açıklamasında bulundu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı" açıklamasına ilişkin, "Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı'ndan izin alamadı, salondakilerden izin istemeye başladı. Vah ki vah. Lafı uzatmaya gerek yok, bunların hasreti görülüyor ki kucaklaşmadan bitmeyecek. O yüzden, salın gitsin." ifadelerini kullandı.

- TBMM Genel Kurulu'nda, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

20 KASIM

- Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

21 KASIM

- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı.

Komisyon üyesi CHP milletvekilleri, oylamaya katılmazken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

24 KASIM

- TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda bugün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği belirtilerek, "Görüşme neticesinde, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekildiklerini bildirdi.

26 KASIM

- Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'ndaki törende, "Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa, orada mutlaka Türkiye vardır, Türkiye'nin desteği vardır, Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır. Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur." dedi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Burada yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için bulunuyoruz. Bu, medya patronajının ve bazı yönetici elitlerin ihmal ettiği ama biz gazetecilerin meslektaş dayanışması içerisinde asla ihmal etmememiz gereken bir sorumluluktur." diye konuştu.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, 3 kategoride 8 ödül dağıtıldı.

"Büyük Ödül" kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü"ne, "Ben bilmem joker bilir" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Ozan Ömer Kadüker layık görüldü.

"Mecra Ödülleri" kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "Kadın hakime şok rapor" başlıklı haberiyle Sabah Gazetesi'nden Halit Turan, "En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Kudüs'te gazeteciye saldırı" başlıklı haberiyle CNN Türk'ten Halil Kahraman, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü ise "Uyuşturucu" başlıklı haberiyle GDH Dijital'den Yasin Tekşen aldı.

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü "İstasyondaki şair: Yahya Kemal'in Erzurum Yolculuğu" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Ayşe Olgun, "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"nü "Filistinliler acılarında bile Allah'a hamdedince Müslüman oldum" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Dilber Dural, "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü"nü "Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi" başlıklı haberiyle Efe Özdemir kazandı. Bu kategorideki "Parlamento Özel Ödülü" ise Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye verildi.

2 ARALIK

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. 'Buradan iktidara yürürüm' stratejisini düşünüyorsa büyük kaybeder." dedi.

3 ARALIK

- Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3. çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4'üncü olduk. G20 ülkeleri arasında da 5'inci sırada yer aldık." dedi.

Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yönelik yapılan açıklamaya ilişkin, "İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim." diye konuştu.

4 ARALIK

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tutanağın özeti okundu.

5 ARALIK

- Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak emlak vergisi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar ve kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

8 ARALIK

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin gerçekleştirildiği oturumun açılışında konuştu.

Kurtulmuş, "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir." dedi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, "2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik bir yıl olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurulda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki konuşmasında, "Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış umutlarının birilerinin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi için samimi ve ciddi bir sürecin içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

10 ARALIK

- CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

11 ARALIK

- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında parti olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.

- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin raporunun TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sunulduğunu belirtti.

16 ARALIK

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "İnşallah bu süreç başarıyla sona erdirilecektir. Bu sefer biz kazanacağız. Bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer emperyalistler, onların oyuncakları bunu kazanamayacak. Ne olursa olsun inşallah Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız." dedi.

17 ARALIK

- Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında partisince hazırlanan raporu sunduklarını belirtti.

18 ARALIK

- AK Parti'nin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında partisinin hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sundu.

19 ARALIK

- AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 15 başlık ve 60 sayfadan oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığına sundu.

21 ARALIK

- 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yılmaz, "Merkez Bankamızın brüt rezervleri, 12 Aralık itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Brüt rezerv geçen yıla göre 27,3 milyar dolar arttı." diye konuştu.

- TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un birleşime ara verdiği sırada da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti. Arbede sırasında Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi.

22 ARALIK

- Danışma Kurulu kararıyla bütçe mesaisinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Genel Kurulda, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de kabul edildi.

- Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulun 23 Aralık tarihli gündeminde ilk sırada yer aldı.