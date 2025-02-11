CHP'li Erkan Çakır'dan "Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı" itirafı! Özgür Karabat'ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.
Bu durum "Kemal Kılıçdaroğlu'na hançeri çıkarma fırsatı" olarak siyasi kulislerde yankılanırken kurultayın üzerine düşen kara para gölgesi ve "delege borsası" iddiaları Ekrem İmamoğlu'nu zor duruma sokacak cinsten.
CHP'li isimler İmamoğlu'nun parayla (Özgür Özel lehine) delegelere oy kullandırdığını, kapalı dövizcileri açtırıp Vito'larla balya balya dolar taşıttığını dile getirdi. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Özgür Karabat'ın delege başı 1500 ila 10.000 dolar dağıttığı iddia edildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu
"ŞAİBE"NİN 1 NUMARALI TANIĞI TAKVİM'E KONUŞTU! SES GETİRECEK İTİRAFLAR
"Şaibeli kurultay" iddiasını uzun bir zamandır yüksek perdeden dile getiren Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ise ses getirecek itiraflarda bulundu.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan Çakır, kurultayın iptali için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın dağıttığı dolarları anlattı (Takvim.com.tr)
"ÖZGÜR KARABAT SİYAH ÇANTA İÇİNDE DOLAR DAĞITTI"
"Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. Ben bu olaylara birebir şahidim" diyen Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın siyah bir çanta içinde delegerele dolar dağıttığını ifade etti.
Tam da bu noktada akıllara CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın "Laledi'de dövizciler açıldı, Vito'larla dolarlar taşındı" iddiası geldi.
Çakır'a "Gördüğün dolar çantaları bu dolarlar olabilir mi?" diye sorduk:
Olabilir, neden olmasın ki? Yoksa nereden gelecek? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim size, CHP'nin milletvekilinin bir çantanın içinde dolarla ne işi olabilir? Gecenin bir vakti. Gece 01.30-02.00 gibiydi biz o otelde görüştüğümüz zaman.
Ekrem İmamoğlu ve Erkan Çakır (Takvim.com.tr)
KURULTAYDA DOLAR PAZARLIĞI... "BANA KİM 10 BİN DOLAR VERİRSE BU VİDEOYU ONA VERİRİM"
- Kurultay zamanı Özgür Karabat, Özgür Çelik ve İmamoğlu ile fotoğraflarınız hafızalarda. Bu ekip sizden ne istedi? Değişimcilerin "Doğu temsilcisi" olarak, İmamoğlu'nun ekibi ile delegeler arasında teması nasıl kurdunuz?
Ben Iğdır delegelerini, işte eee Doğu'daki delegelerin bazı bir kısmını bir kısmı isminin geçmesini istemiyorlar illerin. Özgür Karabat'la Özgür Çelik'le görüştürdüm. Ama Özgür Karabat'ın siyah çantasını sürekli yanından ayırmadığını ve içinde dolar olduğunu üstüne basa basa size söyleyebilirim. İzmir'de bir delegeye 1500 dolar veriyorlar. Bu delege de "Bana kim hani 10.000 dolar verirse elimde bir video var bu videoyu ben veririm o kişiye" diyor.