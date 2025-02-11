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CHP'li Erkan Çakır'dan "Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı" itirafı! Özgür Karabat'ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen "şaibe" gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu. JW Marriot Otel'de delegelerle gecenin bir vakti pazarlık yapıldığını, Özgür Karabat'ın siyah çantalar içinde dolar dağıttığını ifade eden Çakır, CHP Bursa İl Başkanı'nın oğlunun siyasi rüşvet sonucu İBB'de işe alındığını söyledi. İBB'nin naylon konserler düzenleyip elde edilen astronomik geliri "delege borsasına" akıttığını dile getiren Çakır, savcılığa vereceği ifadesinde bu durumu dosyaya ekleteceğini anlattı. İmamoğlu'nun 14-28 Mayıs'ta bizzat kendi ekibine "Kılıçdaroğlu'na kaybettireceksiniz" talimatı verdiğini itiraf etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 16:43
CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.

    Bu durum "Kemal Kılıçdaroğlu'na hançeri çıkarma fırsatı" olarak siyasi kulislerde yankılanırken kurultayın üzerine düşen kara para gölgesi ve "delege borsası" iddiaları Ekrem İmamoğlu'nu zor duruma sokacak cinsten.

    CHP'li isimler İmamoğlu'nun parayla (Özgür Özel lehine) delegelere oy kullandırdığını, kapalı dövizcileri açtırıp Vito'larla balya balya dolar taşıttığını dile getirdi. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Özgür Karabat'ın delege başı 1500 ila 10.000 dolar dağıttığı iddia edildi.

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştuCHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na düşen ʺşaibeʺ gölgesinin bir numaralığı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.tr'ye konuştu


    "ŞAİBE"NİN 1 NUMARALI TANIĞI TAKVİM'E KONUŞTU! SES GETİRECEK İTİRAFLAR

    "Şaibeli kurultay"     iddiasını uzun bir zamandır yüksek perdeden dile getiren Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ise ses getirecek itiraflarda bulundu.

    Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan Çakır, kurultayın iptali için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın dağıttığı dolarları anlattı (Takvim.com.tr)Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın dağıttığı dolarları anlattı (Takvim.com.tr)

    "ÖZGÜR KARABAT SİYAH ÇANTA İÇİNDE DOLAR DAĞITTI"

    "Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. Ben bu olaylara birebir şahidim"     diyen Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın siyah bir çanta içinde delegerele dolar dağıttığını ifade etti.

    Tam da bu noktada akıllara CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın "Laledi'de dövizciler açıldı, Vito'larla dolarlar taşındı" iddiası geldi.

    Çakır'a "Gördüğün dolar çantaları bu dolarlar olabilir mi?" diye sorduk:

    Olabilir, neden olmasın ki? Yoksa nereden gelecek? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim size, CHP'nin milletvekilinin bir çantanın içinde dolarla ne işi olabilir? Gecenin bir vakti. Gece 01.30-02.00 gibiydi biz o otelde görüştüğümüz zaman.

    Ekrem İmamoğlu ve Erkan Çakır (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Erkan Çakır (Takvim.com.tr)

    KURULTAYDA DOLAR PAZARLIĞI... "BANA KİM 10 BİN DOLAR VERİRSE BU VİDEOYU ONA VERİRİM"

    - Kurultay zamanı Özgür Karabat, Özgür Çelik ve İmamoğlu ile fotoğraflarınız hafızalarda. Bu ekip sizden ne istedi? Değişimcilerin "Doğu temsilcisi" olarak, İmamoğlu'nun ekibi ile delegeler arasında teması nasıl kurdunuz?

    Ben Iğdır delegelerini, işte eee Doğu'daki delegelerin bazı bir kısmını bir kısmı isminin geçmesini istemiyorlar illerin. Özgür Karabat'la Özgür Çelik'le görüştürdüm. Ama Özgür Karabat'ın siyah çantasını sürekli yanından ayırmadığını ve içinde dolar olduğunu üstüne basa basa size söyleyebilirim. İzmir'de bir delegeye 1500 dolar veriyorlar. Bu delege de "Bana kim hani 10.000 dolar verirse elimde bir video var bu videoyu ben veririm o kişiye" diyor.

    Erkan Çakır'dan ʺŞaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdıʺ itirafı (Takvim.com.tr)Erkan Çakır'dan ʺŞaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdıʺ itirafı (Takvim.com.tr)



    "KILIÇDAROĞLU KURULTAYI KAZANIRDI"

    -O gün orada yaşananların bir numaralı tanığısınız. Sizce kurultay kimin hakkıydı? Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir miydi? Bunu çok net bir şekilde söyleyebilir misiniz?

    Evet, kazanırdı. Net. Kılıçdaroğlu da siyasi rüşvetle kazanırdı. "Seni milletvekili yapacağız, seni belediye başkanı yapacağız tekrardan, seni parti meclis üyesi yapacağız" derdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafta da ya siyasi rüşvet ya da parayla birilerini bir yere getirdiler.

    "BURSA İL BAŞKANININ OĞLUNU İBB'DE İŞE SOKTULAR"

    Şimdi Bursa İl Başkanı'nın oğlu kalktılar ta Bursa'dan sanki İstanbul'da hiç genç kalmamış gibi alıyorlar, getiriyorlar İBB'de kültürden sorumlu personel yapıyorlar. Kültür işlerinden. Şimdi bu Allah'a reva mı yani? Bu siyasi bir rüşvet değil midir? Bunun belgesini de biz paylaştık. Sizce bu siyasi bir rüşvet değil mi? İnsani olarak soruyorum.

    Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Karabat (Takvim.com.tr)Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Karabat (Takvim.com.tr)


    JW MARRİOT OTELDE DELEGELERLE SIR GÖRÜŞME... "ÜÇ DELEGEYİ SON ANDA BEN ÇEVİRDİM"

    -Şaibeli kurultay sonrası dün yan yana poz verdiğiniz isimlerle bugün ters düştünüz. Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu... Özellikle Ali Mahir Başarır'a bir siteminiz oldu. "Unutuldu kıyağımız" diye. Bu nasıl bir kıyak? Biraz açar mısınız?

    Kurultayda onlar için çalıştım. Mücadele verdim. Kemal Bey'e yakın olan kişileri aldım. Mesela Iğdır delegelerini, üç tane Iğdır'ın delegesini son anda ben çevirdim. Son anda, son dakikada ben görüştürdüm.

    JW Marriot otelde. Son dakika görüştürdüm yani bunu Kemal Bey'den alıp Özgür Özel'e destek için. Ki zaten ilk tur 28 oyla uzatmaya gitti yani. 28 oyu daha Kemal Bey alsaydı kazanırdı. Sadece 28 oy.


    -Kurultay öncesi İBB çeşitli konser ve etkinlikler düzenledi. Siz bu etkinlikler için "600 milyon hayali bir şekilde harcandı" yorumunu yaptınız. Yani bu "İBB naylon konserler düzenleyip işte bu paraları kurultay zamanı delegeleri manipüle etmek için kullandı" demek mi oluyor?

    Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 550 milyona 580 milyon artık neyse rakam o 600 milyona yakın. Rakama konser yapılır mı? İmkansız bir şey bu. Biz bunu da dosyaya ekleyeceğiz yani. Bunu da konuşacağız. O da dosyaya girecek.

    İmamoğlu'nun 14-28 Mayıs'ta ʺKılıçdaroğlu'na kaybettireceksiniz talimatıʺ verdiği iddia edildi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun 14-28 Mayıs'ta ʺKılıçdaroğlu'na kaybettireceksiniz talimatıʺ verdiği iddia edildi (Takvim.com.tr)



    "İMAMOĞLU 14-28 MAYIS'TA "KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRİN" TALİMATI VERDİ"

    -Bir paylaşımınız var... İmamoğlu'nun 14-18 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek için talimat verdiğini yönelik. İmamoğlu bizatihi böyle bir talimat verdi mi? "Kılıçdaroğlu'na kaybettirelim" dedi mi?

    Bunu bizzat bize söylediler. Zaten Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu sevmiyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibini bu partiden tasfiye etmek için elinden gelenini yapıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmemesi için Ekrem İmamoğlu her şeyi yaptı.

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