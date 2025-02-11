CHP'li Erkan Çakır'dan "Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı" itirafı! Özgür Karabat'ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

Erkan Çakır'dan ʺŞaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdıʺ itirafı (Takvim.com.tr) "KILIÇDAROĞLU KURULTAYI KAZANIRDI" -O gün orada yaşananların bir numaralı tanığısınız. Sizce kurultay kimin hakkıydı? Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir miydi? Bunu çok net bir şekilde söyleyebilir misiniz? Evet, kazanırdı. Net. Kılıçdaroğlu da siyasi rüşvetle kazanırdı. "Seni milletvekili yapacağız, seni belediye başkanı yapacağız tekrardan, seni parti meclis üyesi yapacağız" derdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafta da ya siyasi rüşvet ya da parayla birilerini bir yere getirdiler. "BURSA İL BAŞKANININ OĞLUNU İBB'DE İŞE SOKTULAR" Şimdi Bursa İl Başkanı'nın oğlu kalktılar ta Bursa'dan sanki İstanbul'da hiç genç kalmamış gibi alıyorlar, getiriyorlar İBB'de kültürden sorumlu personel yapıyorlar. Kültür işlerinden. Şimdi bu Allah'a reva mı yani? Bu siyasi bir rüşvet değil midir? Bunun belgesini de biz paylaştık. Sizce bu siyasi bir rüşvet değil mi? İnsani olarak soruyorum.

Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Karabat (Takvim.com.tr)





JW MARRİOT OTELDE DELEGELERLE SIR GÖRÜŞME... "ÜÇ DELEGEYİ SON ANDA BEN ÇEVİRDİM"



-Şaibeli kurultay sonrası dün yan yana poz verdiğiniz isimlerle bugün ters düştünüz. Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu... Özellikle Ali Mahir Başarır'a bir siteminiz oldu. "Unutuldu kıyağımız" diye. Bu nasıl bir kıyak? Biraz açar mısınız?



Kurultayda onlar için çalıştım. Mücadele verdim. Kemal Bey'e yakın olan kişileri aldım. Mesela Iğdır delegelerini, üç tane Iğdır'ın delegesini son anda ben çevirdim. Son anda, son dakikada ben görüştürdüm.



JW Marriot otelde. Son dakika görüştürdüm yani bunu Kemal Bey'den alıp Özgür Özel'e destek için. Ki zaten ilk tur 28 oyla uzatmaya gitti yani. 28 oyu daha Kemal Bey alsaydı kazanırdı. Sadece 28 oy.





-Kurultay öncesi İBB çeşitli konser ve etkinlikler düzenledi. Siz bu etkinlikler için "600 milyon hayali bir şekilde harcandı" yorumunu yaptınız. Yani bu "İBB naylon konserler düzenleyip işte bu paraları kurultay zamanı delegeleri manipüle etmek için kullandı" demek mi oluyor?



Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 550 milyona 580 milyon artık neyse rakam o 600 milyona yakın. Rakama konser yapılır mı? İmkansız bir şey bu. Biz bunu da dosyaya ekleyeceğiz yani. Bunu da konuşacağız. O da dosyaya girecek.