Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu'nun "Pışık" çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP'li İBB'nin milyarlık ihale vurgunu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) akçeli işler ve ihale vurgunlarıyla gündemden düşmüyor.



Geride bıraktığımız yıl milyonlarca liralık paradan kule diken, el altından çanta çanta paralar taşıyıp balya balya eurolar sayan CHP'nin İstanbul ayağı şimdi de ihale yolsuzluğuna bulaştı.



CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı (Takvim.com.tr)



RIZA AKPOLAT GÖZALTINA ALINDI



Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Akpolat'tan sonra Aziz İhsan Aktaş da yakalandı.



Beşiktaş Belediyesi'nde patlayan ihale skandalı ve Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP'yi panik havası sardı.



CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU DÜN "PIŞIK" DEDİĞİ AKPOLAT'I BUGÜN CANHIRAŞ BİR ŞEKİLDE SAVUNUYOR



Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun önceki gün "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere "pışık derim" resti çektiği Rıza Akpolat'ı canhıraş bir şekilde savunması dikkat çekti.



Bu durumun altında hiç şüphesiz CHP'li İBB'nin Aziz İhsan Aktaş'a adrese teslim bir şekilde verdiği milyarlık ihaleler yatıyor. Beşiktaş Belediyesi gibi İBB'ye de "ihalede usulsüzlük soruşturması" açılması endişesi olduğu düşünülüyor.



CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu'nun "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin. Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten" diyerek ifşa ettiği Beşiktaş'taki ihale vurgunu İBB'ye nazaran devede kulak...