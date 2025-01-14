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Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu'nun "Pışık" çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP'li İBB'nin milyarlık ihale vurgunu

Beşiktaş Belediyesi'nde patlak veren ihale vurgunu ve Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması Ekrem İmamoğlu'nu panikletti. İmamoğlu'nun "Pışık" resti çektiği Akpolat'ı canhıraş bir şekilde savunması dikkat çekti. Bu durumun arka planında hiç şüphesiz CHP'li İBB'nin Aziz İhsan Aktaş'a adrese teslim bir şekilde verdiği milyarlık ihaleler yatıyor. Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun "pışık" çıkışının altında yatan "yağlı kaşığı" mercek altına aldı. Beşiktaş'taki ihale vurgununun İBB ve iştiraki olan İETT, İSFALT, İGDAŞ'a sıçraması "Rıza Akpolat devede kulak" dedirtti.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:43
Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) akçeli işler ve ihale vurgunlarıyla gündemden düşmüyor.

    Geride bıraktığımız yıl milyonlarca liralık paradan kule diken, el altından çanta çanta paralar taşıyıp balya balya eurolar sayan CHP'nin İstanbul ayağı şimdi de ihale yolsuzluğuna bulaştı.

    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı (Takvim.com.tr)CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı (Takvim.com.tr)

    RIZA AKPOLAT GÖZALTINA ALINDI

    Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Akpolat'tan sonra Aziz İhsan Aktaş da yakalandı.

    Beşiktaş Belediyesi'nde patlayan ihale skandalı ve Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP'yi panik havası sardı.

    CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu (Takvim.com.tr)CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU DÜN "PIŞIK" DEDİĞİ AKPOLAT'I BUGÜN CANHIRAŞ BİR ŞEKİLDE SAVUNUYOR

    Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun önceki gün "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere "pışık derim" resti çektiği Rıza Akpolat'ı canhıraş bir şekilde savunması dikkat çekti.

    Bu durumun altında hiç şüphesiz CHP'li İBB'nin Aziz İhsan Aktaş'a adrese teslim bir şekilde verdiği milyarlık ihaleler yatıyor. Beşiktaş Belediyesi gibi İBB'ye de "ihalede usulsüzlük soruşturması" açılması endişesi olduğu düşünülüyor.

    CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu'nun "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin. Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten" diyerek ifşa ettiği Beşiktaş'taki ihale vurgunu İBB'ye nazaran devede kulak...

    İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin İBB'den ihale aldığını kabul etti (Takvim.com.tr)İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin İBB'den ihale aldığını kabul etti (Takvim.com.tr)

    BEŞİKTAŞ DEVEDE KULAK... İMAMOĞLU KABUL ETTİ: İBB'DEN İHALE ALDILAR

    Ekrem İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin İBB ve iştiraklerinden ihale aldığını kabul etti.

    Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu operasyonunda ismi geçen Bilginay AŞ isimli şirketin İETT'den milyarlarca liralık bakım ve onarım ihalesi aldığı ortaya çıktı.

    AKTAŞ'IN ÖZGÜR KARABAT BAĞI VE MİLYARCA LİRALIK İETT İHALESİ

    Bilginay AŞ'nin sahibi Aziz İhsan Aktaş da "Ekrem İmamoğlu'nun kasası" olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti saymanı Özgür Karabat'la yakın temas halinde.

    Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş de İETT bakım ve onarım ihalelerini alıyor.


    TAKVİM DEŞİFRE ETTİ... "PIŞIĞIN" ALTINDAKİ YAĞLI KAŞIK

    Bu bağlamda Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu'nun "pışık" çıkışının altında yatan "yağlı kaşığı" mercek altına aldı.

    CHP'li İBB'nin Aziz İhsan Aktaş'a verdiği milyarlık ihaleleri deşifre etti.

    Sözleşme tarihlerine göre Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay AŞ isimli şirketine verilen ballı ihaleler şöyle;

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

    2 Eylül 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 10.400.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı

    Sözleşme Bedeli: 394.328.230,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 446.616.184,34 TL


    29 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 31.017.600 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı

    Sözleşme Bedeli: 1.232.398.620,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 1.458.642.675,48 TL

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

    29 Ağustos 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 16.934.400 Km Otobüs Bakım ve Onarımı

    Sözleşme Bedeli: 665.770.860,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 795.345.811,98 TL

    28 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 84.240 Km otobüs (48 Adet BMC PROCİTY) Bakım ve Onarım

    Sözleşme Bedeli: 1.516.752,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 1.652.536,08 TL

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)


    22 Ocak 2024 - İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Sürücülü Taşıt Kiralama

    Sözleşme Bedeli: 979.552.800,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 1.338.503.852.00 TL

    30 Mart 2023 - İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi

    Sözleşme Bedeli: 72.949.920,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 75.855.050,16 TL

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)


    31 Ocak 2023 - 30.295.500 Km Otobüs Bakım ve Onarım, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    Sözleşme Bedeli: 385.157.775,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 423.183.116,17 TL


    1 Temmuz 2022 - 11.053.000 Km Otobüs Bakım ve Onar��mı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

    Sözleşme Bedeli: 76.044.500,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 85.163.260,00 TL


    24 Mart 2021 - 25.401.200 Km Otobüs Bakım Onarım, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

    Sözleşme Bedeli: 103.478.672,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 103.956.050,44 TL

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

    4 Ocak 2021 - Kurtköy Garajı İşlettirme, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


    Sözleşme Bedeli: 188.712.000,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 189.101.180,00 TL


    30 Aralık 2020 - 3.241.500 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


    Sözleşme Bedeli: 8.979.285,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 9.350.133,75 TL

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)


    9 Mart 2020 - 21.450.000 Km. Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

    Sözleşme Bedeli: 112.255.000,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 145.423.239,00 TL


    31 Aralık 2020 - Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

    Sözleşme Bedeli: 34.208.190,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 34.241.205,00 TL


    6 Aralık 2019 - 13.262.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

    Sözleşme Bedeli: 27.766.800,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 27.951.264,00 TL

    3 Ekim 2019 - 48 adet BMC Procity solo otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı, servise hazırlanması, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


    Sözleşme Bedeli: 822.960,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 861.840,00 TL

    İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)


    1 Ekim 2019 - 70 adet KARSAN Avancıty S Plus Model Körüklü Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


    Sözleşme Bedeli:     1.905.750,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 1.951.950,00 TL


    18 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, Şehir İçi Toplu Taşıma


    Sözleşme Bedeli:     37.485.000,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 37.740.000,00 TL


    17 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, 247 adet Karsan Avancity CNG Otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı servise hazırlanması


    Sözleşme Bedeli: 5.394.480,00 TL

    Yaklaşık Bedel: 5.477.472,00 TL

    İmamoğlu 2019'dan günümüze Bilginay AŞ'ye milyarlarca liralık ihale verdi (Takvim.com.tr)İmamoğlu 2019'dan günümüze Bilginay AŞ'ye milyarlarca liralık ihale verdi (Takvim.com.tr)


    2019'DAN BU YANA MİLYARLARCA LİRALIK İHALE VERDİ! İBB İŞTİRAKLERİ DE İŞİN İÇİNDE

    Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan günümüze kadar Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Bilginay AŞ'ye milyarlarca liralık ihale verdiği somut verilerle gözler önüne serildi.

    Usulsüz ihale sarmalında CHP'li İBB'nin iştiraki olan İETT, İSFALT, İGDAŞ'ın da yer alması dikkat çekti.

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