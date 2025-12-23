PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın "Müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği toplantıda raporun hazırlanış süreci ele alınacak. "Çerçeveyi çizeceğiz" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yılbaşından sonrasını işaret etti. Ayrıca 31 Aralık'ta yasal süresi sona eren komisyonun tarihinin uzatılması öngörülüyor.

TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "rapor" mesaisi devam ediyor.

AK Parti, MHP, DEM ve CHP komisyona raporlarını sundu.

Bu kapsamda komisyon yarın saat 11.00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Ana gündemde raporun hazırlanış süreci yer alacak.




GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE TOPLANTI

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile bir araya geldi.

1 saat 15 dakikalık "grup başkanvekilleri" toplantısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Rapor ile ilgili ortaklaşabileceğimiz konuları, yöntemleri konuştuk. Bir araya geleceğiz ve önümüzdeki haftalar içerisinde inşallah müşterek raporu hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz" dedi.

Komisyonun yasal süresinin uzayabilecğeini işaret eden Yıldız, "Raporu ortaklaştırmak için grubu olan partilerden birer kişi bir araya gelecek. Komisyonun yasal süresi olan yani 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatacağız" şeklinde konuştu.

MHP'NİN RAPORUNDA NELER VAR?

MHP'nin Meclis'e sunduğu 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi. Sadece PKK değil, YPG-PYD vb. tüm bileşenlerinin de sürece katılımının şart olduğu vurgulandı.

Etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Yasal düzenlemeler için önce örgüt bileşenlerinin sahada attığı adımlara bakılacağı vurgulandı.

ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE VAR?

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor. Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!
