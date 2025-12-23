PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının kilit halkası Kasım Garipoğlu ABD'ye kaçtı. Yalılarda düzenlenen uyuşturucu ve seks partilerini ortaya çıkaran TAKVİM, firari Garipoğlu'nun izine ulaştı. Miami'de saklanan Kasım Garipoğlu, lüks malikanesinde her gün ozon alıp kanındaki uyuşturucu etken maddeleri temizlemeye çalışıyor. Peki, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "Miami'deki eğlenceli grup" dediği ekip Kasım Garipoğlu ve çevresi mi? Cebeci'ye uyuşturucuyu aynı ekip mi temin etti? Kamuoyu bu sorunun yanıtını ararken narko sapkınlık ağının ABD ayağı su yüzüne çıkmış oldu.

Sanat, iş, medya ve futbol dünyasının adının karıştığı, ünlülere kadar uzanan uyuşturucu ve gayri ahlaki skandallar zincirinin bir numaralı şüphelisi Kasım Garipoğlu firari durumda.

Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü Ahmet Akçay'ın itirafçı olmasıyla soruşturmasının seyri değişti.

Akçay, gizli saklı düzenlenen partilere Fatih Garipoğlu, Derin Talu, Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını söyledi.
"15 GÜNDE BİR YALIDA UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİYORDU"

Partilere eskortların çağrıldığını ve parti devam ederken üst kata çıkmanın yasak olduğunu beyan etti.

Bahse konu organizasyonlara ilişkin "Kasım Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm" dedi.



TAKVİM GARİPOĞLU'NUN İZİNE ULAŞTI

Öte yandan telefonların yasak olduğu, uyuşturucu kullanımının serbestçe sağlandığı ve çoklu cinsel ilişki iddialarının bulunduğu partileri ortaya çıkaran TAKVİM, firari Kasım Garipoğlu'nun izine de ulaştı.

MIAMI'DE OZON TEDAVİSİYLE KANINI DEĞİŞTİRİYOR

Gazetemiz yazarlarından Şerif Ercan, Garipoğlu'nun ABD'de olduğunu ve Miami'de ozon tedavisi alarak kanını değiştirmeye çalıştığını yazdı.

Ercan şu ifadeleri kullandı:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu dahilinde hakkında yakalama kararı çıkartılan iş insanı Kasım Garipoğlu ile ilgili çok ilginç bilgilere ulaştım. Yurt dışında olduğu ama hangi ülkede olduğu bilinmeyen Kasım Garipoğlu'nun Amerika'da olduğunu öğrendim. Amerika'nın Miami şehrinde olan Garipoğlu, bir villada kalıyormuş ve Miami'de çok Türk yaşadığı için de görülmemek için evden dışarı çıkmıyormuş. Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!

EVİNE ÖZEL SİSTEM KURMUŞTU

Garipoğlu, evine bir sistem kurdurtmuş ve ozon tedavisine başlamış. Kanından 100 santimetreküp kan alınıp, ozon eklenerek damar yoluyla geri veriliyormuş. Garipoğlu bunu iki günde bir yaptırıyormuş. Kanında uyuşturucu tespit edilmeyene kadar devam edecekmiş. Sanırım Garipoğlu, kanındaki uyuşturucuyu temizledikten sonra Türkiye'ye dönüp teslim olmayı planlıyor. Yoksa kaçak olduğu Miami'de neden böyle bir şey yapsın.

ADINI BİLE DEĞİŞTİRDİ!

Ayrıca Kasım Garipoğlu'nun 2019'dan bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğu ve pasaporttaki isminin de Kevin Graham olduğu söyleniyor.
GARİPOĞLU'NUN MIAMI'DEKİ EVİ VE ELA RÜMEYSA CEBECİ

Garipoğlu'nun Miami'de olduğunun ortaya çıkması okları tutuklu Habertürk ve Show spikeri Ela Rümeysa Cebeci'ye çevirdi.

Uyuşturucu soruşturmalarındaki tanık ifadelerine göre; Cebeci Miami'de çok farklı arkadaşlıklar edindi ve bu arkadaşları çevresine "Çok eğlenceli insanlar. Siz de vize alın sizleri de götüreyim" dedi.


MIAMI'DEN MARIJUANA VE ESRAR GETİRDİ

Dahası Ela Rümeysa Cebeci, Miami dönüşü Marijuana ve likit esrar içeren ürünler yurda getirdiği söyleniyor.

Konuya ilişkin bir tanık, "Ela ara sıra uyuşturucu madde kullanan birisiydi bu yurt dışı ziyaretlerinden sonra daha da bağımlı hale geldi ve benim yanımda da uyuşturucu madde kullandı" itirafında bulundu.

Peki, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "Miami'deki eğlenceli grup" dediği ekip Kasım Garipoğlu ve çevresi mi? Cebeci'ye uyuşturucuyu yine bu ekip mi temin etti?

NARKO SAPKINLIK AĞININ ABD AYAĞI

Garipoğlu'nun Miami'deki evi ve dönen uyuşturucu trafiği merkeze alındığında narko sapkınlık ağının ABD ayağı su yüzüne çıkmış oldu.

