Müge Anlı canlı yayın izle 23 Aralık 2025 | atv Müge Anlı son bölümde ne oldu?

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 09:19

Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da kaydedilen son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)

Müge Anlı son bölümde ne oldu?

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, Adana'da 4 yaşındaki Emine'nin ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı iddialar gündeme geldi. Ercan Yılmaz'ın ortanca kızı, babasının Emine'yi gözleri önünde döverek öldürdüğünü ve kendisinin olaya tanık olduğunu öne sürdü. Tanık kız, cinayetin ardından delillerin yok edildiğini, bıçağın tuvalet giderine atıldığını ve çocuğun cansız bedeninin bir süre evde tutulduğunu iddia etti. Program ekibiyle birlikte cinayetin işlendiği öne sürülen eve giden kız, olayın yaşandığını söylediği bölümleri tek tek anlattı.

Ayrıca cinayet sonrası evde eğlenceler düzenlendiğini, talaş dolu bir odanın temizlendiğini ve Emine'nin bedeninin sürüklenerek götürüldüğünü ileri sürdü. Canlı yayında, olay gününe ait olduğu iddia edilen tespih makinesi de gösterildi. İddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve soruşturma kapsamında dikkatle takip edilmeye başlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheliler yeniden yüzleştirildi. Programda, Ercan Yılmaz'ın o dönemde yaşadığı evin eski ev sahibinin oğlu canlı yayına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan tanık, Ercan Yılmaz'ın çocuklarına kötü davrandığını öne sürerek, "Çocuklarına çok eziyet ederdi" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, dosyadaki şüpheleri güçlendirirken stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu.